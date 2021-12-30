Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,899.71
ALTIN
746.38
DOLAR
12.81
STERLİN
17.34
EURO
14.54
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim...
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 70 mühendis istihdam edecek
Devlet Su İşleri Genel...
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı...
TİKA Uzman Yardımcısı alacak
TİKA Uzman Yardımcısı alacak
Üsküdar Belediyesi 100 araçlık otoparkı kiraya verecek
Üsküdar Belediyesi 100 araçlık...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yerli aşı Turkovac İstanbul'da yapılmaya başlandı

Yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde yapılmaya başlandı.

30 Aralık 2021 Perşembe 11:06
7 Okunma
Yerli aşı Turkovac İstanbul'da yapılmaya başlandı

Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirilen yerli Kovid-19 aşıTURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. TURKOVAC aşısı olmak isteyenler sabah erken saatlerden itibaren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi.

"HASTANEMİZ İÇİN 500 CİVARINDA RANDEVU ALINDI"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Bugün uygulanmaya başlayan TURKOVAC aşımız bir inaktif virüs aşısı. Bu şekilde olan inaktif virüs aşılarını uygulayabilmenin yolu da virüsü izole etmekten geçiyor. Yine bu aşılar üzerinde çok fazla faz çalışması geçirmesi gerekiyor. Gönüllüler üzerinde ciddi bir takip süreci gerektiriyor. Uzun bir sürecin sonunda kendi aşımızı elimize alma imkanına kavuştuk. Belki de bu uzun yol sürecinin en güzel günü bugün olsa gerek. Vatandaşlarımızda ciddi bir teveccüh gösterdi. Randevular dün geç saatte açıldı. Geç saatte açılmasına rağmen randevuların birçoğu gece de alınmıştı zaten. Şimdi sabah da alınmaya devam ediyor. Dün bizim hastanemiz için 500 civarında randevu alındı. Bu saat itibarıyla bu sayının bin kişiyi bulduğunu düşünüyorum" dedi.

"TURKOVAC 2 İLE 8 DERECE ARASI SAKLANABİLİYOR"

Prof. Dr. Nurettin Yiyit, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu aşı 2 ila 8 derece arası saklanabiliyor. Yani bizim çocukluk aşılarımız gibi. Bu da aşının transferi ve saklanması anlamında kolaylık sağlıyor demek. Belki de dünyanın -70 şartlarını sağlayamayan ve bu nedenle aşı uygulayamayan birçok ülke bir umut olabiliriz. Bir de en son yaptırılan aşıdan ya da hastalıktan sonra hatırlatma dozları yapıyoruz. Aşının belli bir süre sonra koruyuculuğu düşüyor. Bunu öngörerek artık 3 ayda bir hatırlatma dozları yapıyoruz" dedi.

"UZUN SÜREDİR TURKOVAC AŞISINI BEKLİYORDUK"

Aşı olmaya gelen Halit Çebi, "TURKOVAC aşısı oldum. Vatana millete hayırlı olsun. Diğer aşılara güvenmeyip Türk aşısı olmak isteyenlere de nasip olur inşallah. Türk hekimlerine, bilim adamlarına güveniyorum" dedi. Muharrem Ertürk ise "Uzun süredir TURKOVAC aşısını bekliyorduk. Şu an üçüncü doz aşımı olacağım. Daha önce BioNTech olmuştum ancak zorunlu kaldığım için oldum. Herkes kendi sağlığı için aşısını olsun" diye konuştu.

"HİÇ AŞI OLMADIM TURKOVAC AŞINI BEKLEDİM"

Hiç aşı olmadığını ve bu zamana kadar TURKOVAC aşını beklediğini belirten Nail Ergin, "Bu süreçte olabildiğince kendimi korumaya çalıştım. Zamanında gönüllü olmak istedim. Ancak yaşımdan dolayı kabul edilmedim" dedi. Mehmet Somalı, ise "50 yıl sonra Türkiye kendi aşısını üretti. İsteyerek ilk gün koşarak aşı olmaya geldik. Çünkü Türk doktorları gayret etti ve bu aşıyı üretti. Bu aşıyı bütün millet olarak hepimiz kullanmamız lazım" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kovid19AşıTurkovac
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Sebe: Metil alkolün 3-4 kaşığı dahi ölüme götürüyor
Prof. Dr. Sebe: Metil alkolün 3-4 kaşığı dahi ölüme götürüyor
“Omicron varyantı depo taleplerini yüzde 45 artırdı”
“Omicron varyantı depo taleplerini yüzde 45 artırdı”
Avrupa’da 5 ülkede 24 saatte 600 binden fazla vaka
Avrupa’da 5 ülkede 24 saatte 600 binden fazla vaka
Bilim Kurulu Üyesi Turan: 2 aydır yoğun bakım ihtiyacında artış yok
Bilim Kurulu Üyesi Turan: 2 aydır yoğun bakım ihtiyacında artış yok
'Her 2 korona hastasından 1'inde gastrointestinal sistem belirtisi kalıyor'
'Her 2 korona hastasından 1'inde gastrointestinal sistem belirtisi kalıyor'
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı uzatıldı
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı uzatıldı
Omicron’a karşı aşı etkinliği, 3. dozdan 10 hafta sonra düşüyor
Omicron’a karşı aşı etkinliği, 3. dozdan 10 hafta sonra düşüyor
Op. Dr. Engin Çiftçi Avrasya Hastanesi’nde Hizmete Başladı
Op. Dr. Engin Çiftçi Avrasya Hastanesi’nde Hizmete Başladı
'Evlilik öncesi SMA testiyle aileler artık ızdırap çekmeyecek'
'Evlilik öncesi SMA testiyle aileler artık ızdırap çekmeyecek'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma