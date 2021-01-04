YENİ YIL KABUSUNUZ OLMASIN 

Ben de sizler için hala yediğinin etkisinde kalan, sindirimde sorunlar yaşayan ve bu durumun kabustan çıkmasını isteyen değerli okurlarım için Avrasya Hastanesi Diyetisyeni Diyetisyen Büşra Çengel’den bilgileri aldım hadi biraz göz atalım.

Öncelikle keyifli ve bol kaçamaklı yiyeceklerle geçen Yılbaşı’nın ertesi günü, güne bol su içerek başlayın ve yine kahvaltınızı atlamayın. Geç bir kahvaltı yapacaksanız öğle yemeğinizi atlayarak akşam yemeğine geçebilirsiniz. Arada mutlaka ara öğünlerinizi yapın (süt, meyve, kuruyemiş vs.)

Aldığınız kalorilerde büyük ölçüde bir değişikliğe gitmektense, sebzelerle yapılan yemekleri öğününüzün odak noktası haline getirebilirsiniz. Yanında yağsız proteinle birlikte, sağlıklı yağları ve küçük porsiyonlarda sağlıklı ve uzun sürede sindirilen, kan şekerini dengeleyen karbonhidratları tüketebilirsiniz.

AVOKADO VEYA ISPANAK GÜZEL TERCİH OLABİLİR

Bir sonraki gün normalden daha fazla tüketeceğiniz potasyum, sodyum fazlasının vücuttan atılmasına yardımcı olur. Salatalarınıza ekleteceğiniz avokado ve ıspanak ise potasyum alımınızı artırır.

EN BÜYÜK İLAÇ SU!

Yılbaşı gecesi özellikle alkol alımınız arttıysa suyu tek içeceğiniz haline getirin ve su alımınızı artırın. Su, metabolizmanın en iyi düzeyde çalışmasını sağlar ve doğal olarak iştahınızın azalmasına yardımcı olur. Daha fazla su içmek aynı zamanda şişkinliği önlemek için vücudunuzdaki sodyum fazlasının atılmasına ve sindirim sistemine bağlı rahatsızlıkları önlemeye yardımcıdır. Günde 2- 2,5 litre su içmeye özen gösterin.

KAHVE VE SİYAH ÇAYA MOLA

Ödemi hızlı atabilmeniz için siyah çay ve kahve tüketimine mola vermenizi öneririm. Gün içerisinde 2 bardak yeşil çay, bol miktarda maydanoz tüketmek ise ödemi atmanıza yardımcı olacaktır. FOTO 5

VÜCUDUNUZUN SESİNE KULAK VERİN

Mide sorunları yaşayanlar için vücudunuzu dinleyin ve yavaş bir şekilde yiyin, vücudunuzun verdiği sinyallere dikkat edin ve doyduğunuzu hissettiğiniz anda henüz yemeğinizi bitirmemiş olsanız bile sofradan kalkın. Daha yavaş bir hızda yemek, daha doymuş hissetmenizi sağlayarak porsiyonlarınızı küçültecektir. Yemeğinizi yerken lokmalar arasında çatalınızı bırakın ve vücudunuzu dinleyin. Böylece vücudunuzun doymaya yaklaştığı zamanı daha rahat anlayabilir ve daha az yemiş olursunuz. Yapılan araştırmalar da bu uygulamanın zayıflamak için oldukça etkili bir yöntem olduğunu ortaya koyuyor.

NANE DETOKSU İLE RAHATLAYIN

Malzemeler

• 700 ml soğuk su

• Taze salatalık dilimleri

• Taze nane yaprakları

• Yarım dilimlenmiş limon

Yapılışı;

Meyveleri ve sebzeleri bir su sürahisinde birleştirmeniz yeterli olacaktır. En iyi şekilde faydalanabilmek için hazırladıktan sonra birkaç saat bekletip öyle içmelisiniz.

İşte faydası

• Nanedeki bileşenler sindirime yardımcı olur ve mide kramplarını rahatlatır.

• Salatalık vücuttaki toksinlerin dışarı atılması ve midenin rahatlamasına yardımcı olur .

• Limon sindirime, arındırmaya ve detoksa yardımcı olur

Elif Hayvalı