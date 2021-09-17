Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1417.46
ALTIN
487.20
DOLAR
8.6056
STERLİN
11.8788
EURO
10.1455
Şile'de otel satış ihalesi
Şile'de otel satış ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı kiralama ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı...
İzmir Yenitepe'de 267 konut satışa sunuldu
İzmir Yenitepe'de 267 konut...
18 adet iş yeri 3 yıllığına kiraya veriliyor 
18 adet iş yeri...
Geri Dönüşüm Kutusu Alınacak 
Geri Dönüşüm Kutusu Alınacak 
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Yeni varyantlar çıksa bile aşılılar, aşısızlara göre daha avantajlı'

ANKARA Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, aşı kararsızlığı olanların, yeni varyantlara karşı aşının etkisinin azalacağı endişesi yaşadığını belirterek, "Bağışıklık sistemimizin öyle güçlü bir hafızası var ki ister aşı yoluyla isterse hastalığı geçirme yoluyla bağışıklık sisteminin elde ettiği bilgi hiçbir zaman onun hafızasından silinmiyor. Virüs kendini baştan, sıfırdan yaratamayacağına göre aşılı olan kişiler, daima aşısız olan kişilere göre, bundan sonra başka yeni varyantlar çıksa bile avantajlarını korumaya devam edecekler" dedi.

17 Eylül 2021 Cuma 11:33
6 Okunma
'Yeni varyantlar çıksa bile aşılılar, aşısızlara göre daha avantajlı'

Prof. Dr. İsmail Balık, Covid-19'da yeni varyantlar çıksa bile salgının ilk günlerine dönülmeyeceğini söyledi. Balık, "Aşı yaptıranların ya da aşı kararsızlığı yaşayanların bize en fazla sorduğu soru 'Yeni varyantlar çıktıkça aşıların etkisi azalıyor mu?' ya da 'Aşılar işe yaramaz hale gelecek mi?' diye. Şunu net bir şekilde söyleyelim ki bağışıklık sistemimizin öyle güçlü bir hafızası var ki ister aşı yoluyla isterse hastalığı geçirme yoluyla bağışıklık sisteminin elde ettiği bilgi hiçbir zaman onun hafızasından silinmiyor. Dolayısıyla hiçbir zaman salgında başa dönüş söz konusu olmayacak. Virüs kendini baştan, sıfırdan yaratamayacağına göre de aşılı olan kişiler, daima aşısız olan kişilere göre, bundan sonra başka yeni varyantlar çıksa bile avantajlarını korumaya devam ettirecekler ama bir taraftan da eğer yeni çıkan varyantlar şu anki aşıların etkilerini daha da fazla azaltırsa o taktirde zaten bilim dünyası yeterince tecrübeye sahip; hemen hızlı bir şekilde aşı geliştirme, aşının içeriğini değiştirme mümkün" dedi.

'SALGININ BAŞINA DÖNÜŞ OLMAYACAK'

Prof. Dr. Balık, hastalığın nasıl tedavi edileceği konusunda bilim dünyasının bilgili olduğunu belirtip, "Hem aşı ile korunma açısından hem de tedavi açısından hiçbir zaman başa dönüş söz konusu olmayacak. O yüzden ben vatandaşımızın kaygılanmaması gerektiğini düşünüyorum. İçleri rahat olsun. Eğer tam doz aşılarını bir an önce yaptırırlarsa önümüzde yeni varyantlar çıksa bile ki tam doz aşılılar yeni varyantların ortaya çıkmasının önüne geçmiş olacaklar; yeni varyantlara dönük aşıyı yaptıramamış olsalar bile her halükarda aşısızlara göre aşılılar avantajlarını korumaya devam edecekler" diye konuştu.

'HER SENE AŞI OLMAKTAN TEDİRGİN OLMAMIZ GEREKSİZ'

Prof. Dr. Balık, bazı kesimler tarafından sağlık camiasına yöneltilen 'Kaç doz aşı daha olacağız?' gibi eleştirilerle ilgili, "Bu söylemleri anlayabiliyoruz, şunu da söylememiz gerekiyor ki koronavirüsler yapı değiştiren virüsler ama elimizde koronavirüslere çok etkili olduğu gösterilen bir aşı var. Nasıl gripte biz her sene aşı oluyorsak ve bu aşılamanın da son derece etkili olduğu gözlemlenmişse koronavirüste de böyle olacağını düşünüyoruz. Koronavirüs salgını bir gün bitecek. Bu çok uzun bir süre olmayacak. Bittikten sonra koronavirüs bizim hayatımızda, kış aylarında görülebilen, arada sırada ufak tefek salgınlar yapabilen bir enfeksiyon olarak kalacak. Dolayısıyla biz koronavirüs aşılarını artık '4'üncü doz', '5'inci doz' diye düşünmemiz gerekiyor. Her sene hatırlatma dozu şeklinde bir aşılama takvimiyle devam ettireceğiz. Aşıların da güvenli olduğu ortaya çıktığına göre her sene aşı yaptırmaktan tedirgin olmamız gereksiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ANKARA Üniversitesi Enfeksiyon HastalıklarıProf. Dr. İsmail BalıkAşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağ Sağlık Müdürü: Gençlerimizi ısrarla aşılanmaya davet ediyoruz
Tekirdağ Sağlık Müdürü: Gençlerimizi ısrarla aşılanmaya davet ediyoruz
Samsun Sağlık Müdürü: Vaka artışı hastanelere yansımaya başladı
Samsun Sağlık Müdürü: Vaka artışı hastanelere yansımaya başladı
Diyarbakır'da uyuz vakalarında artış; aile içi bulaş fazla
Diyarbakır'da uyuz vakalarında artış; aile içi bulaş fazla
Üst çene darlığının erken tedavisi çocuklarda uyku kalitesini artıyor
Üst çene darlığının erken tedavisi çocuklarda uyku kalitesini artıyor
Uzmanından uyarı: Prostat kanseri sinsi ilerliyor, takip edilmeli
Uzmanından uyarı: Prostat kanseri sinsi ilerliyor, takip edilmeli
Okullar açıldı; göz muayenesine giden çocuk sayısı arttı
Okullar açıldı; göz muayenesine giden çocuk sayısı arttı
Bakan Koca: Bu illerden birindeyseniz daha dikkatli olun
Bakan Koca: Bu illerden birindeyseniz daha dikkatli olun
Fizyolif fizyoterapi ve danışmanlık ile omurga ağrılarına son
Fizyolif fizyoterapi ve danışmanlık ile omurga ağrılarına son
Menopoz hem vücudu hem beyni etkiliyor
Menopoz hem vücudu hem beyni etkiliyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma