Yeni Nesil Zayıflama Cihazları!

İSTANBUL- Günümüzde profesyonel cihazlardan yardım alarak fazla kilolarından kurtulmayı seçen binlerce insan ve dolayısıyla bu talebe cevap vermek üzere, bu konuda hizmet veren birçok güzellik merkezinin olduğunu belirten Özarslan, durum böyle olunca tüm bu alternatiflerin arasından sıyrılarak fark yaratmak zor olabilir dedi. Her biri en son teknolojiler kullanılarak geliştirilmiş Slimwell group cihazları, birbirinden farklı amaç ve özellikleriyle kişilerin ihtiyaçlarına karşılık veriyor.

Mehmet Özarslan açıklamalarına şöyle devam etti; Avrupa'da özellikle fizyoterapistlerin, jinekologların ve diyetisyenlerin tercihi olan vakumlu yürüme ve koşma bandı Bodyshape cihazı, içerisindeki kolajen ve ozon sayesinde çok daha hızlı kilo kaybına yardımcı oluyor. Suyun içerisinde bisiklet çevirerek zayıflatan Hydroshape, 2.500 yıllık Uzakdoğu masaj tekniğiyle kan dolaşımını hızlandırarak özellikle selülit problemi olan bölgeleri hedef alan Rollshape, yeni nesil kas geliştirme teknolojisi Emfit ve daha nice cihazlar ile her ihtiyaca karşılık veren, her biri sağlıklı bir şekilde kalıcı sonuç almak üzere tasarlanmış Slimwell group cihazları, herhangi bir cerrahi müdahaleye maruz kalmadan fazla yağlarından kurtulmak ve daha sağlıklı bir yaşam isteyenler için ideal olduğunu söyledi.

Mehmet Özarslan, cihazların sarflarının çok düşük olması, ekstra personel çalıştırılması gerekmediği ve sadece yarım saatlik seanslar ile müşteri alınmasından dolayı, cihazların çok avantajlı bir yatırım olduğunu, merkezi olan müşterilerinin en hızlı 3 ay, en uzun ise 9 ayda yatırım bedellerini fazlasıyla çıkarttığından bahsetti.

ELİF HAYVALI