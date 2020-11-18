Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1282
ALTIN
465.994
DOLAR
7.7228
STERLİN
10.2906
EURO
9.1700
Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın
Son Dakika
Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın
Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Son Dakika
Ardahan kent merkezine mevsimin ilk...
Avcı’nın önceliği takım savunması
Son Dakika
Avcı’nın önceliği takım savunması
MSB: Terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: Terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da manzara değişmiyor 
Son Dakika
İstanbul'da manzara değişmiyor 
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yeni Nesil Zayıflama Cihazları!

Slimwell Group Kurucu Mehmet Özarslan; Yeni nesil zayıflama cihazları hakkında bilgi verdi.

18 Kasım 2020 Çarşamba 14:20
2 Okunma
Yeni Nesil Zayıflama Cihazları!

İSTANBUL- Günümüzde profesyonel cihazlardan yardım alarak fazla kilolarından kurtulmayı seçen binlerce insan ve dolayısıyla bu talebe cevap vermek üzere, bu konuda hizmet veren birçok güzellik merkezinin olduğunu belirten Özarslan, durum böyle olunca tüm bu alternatiflerin arasından sıyrılarak fark yaratmak zor olabilir dedi. Her biri en son teknolojiler kullanılarak geliştirilmiş Slimwell group cihazları, birbirinden farklı amaç ve özellikleriyle kişilerin ihtiyaçlarına karşılık veriyor.

Mehmet Özarslan açıklamalarına şöyle devam etti; Avrupa'da özellikle fizyoterapistlerin, jinekologların ve diyetisyenlerin tercihi olan vakumlu yürüme ve koşma bandı Bodyshape cihazı, içerisindeki kolajen ve ozon sayesinde çok daha hızlı kilo kaybına yardımcı oluyor. Suyun içerisinde bisiklet çevirerek zayıflatan Hydroshape, 2.500 yıllık Uzakdoğu masaj tekniğiyle kan dolaşımını hızlandırarak özellikle selülit problemi olan bölgeleri hedef alan Rollshape, yeni nesil kas geliştirme teknolojisi Emfit ve daha nice cihazlar ile her ihtiyaca karşılık veren, her biri sağlıklı bir şekilde kalıcı sonuç almak üzere tasarlanmış Slimwell group cihazları, herhangi bir cerrahi müdahaleye maruz kalmadan fazla yağlarından kurtulmak ve daha sağlıklı bir yaşam isteyenler için ideal olduğunu söyledi. 

Mehmet Özarslan, cihazların sarflarının çok düşük olması, ekstra personel çalıştırılması gerekmediği ve sadece yarım saatlik seanslar ile müşteri alınmasından dolayı, cihazların çok avantajlı bir yatırım olduğunu, merkezi olan müşterilerinin en hızlı 3 ay, en uzun ise 9 ayda yatırım bedellerini fazlasıyla çıkarttığından bahsetti.

ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Slimwell Group Kurucu Mehmet ÖzarslanYeni Nesil Zayıflama CihazlarıFizyoterapistlerinMehmet ÖzarslanCihazKiloKilokaybıFit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yoğun bakım doluluk oranı Nisan ayındakinden daha kötü
Yoğun bakım doluluk oranı Nisan ayındakinden daha kötü
Su içmek zayıflatır mı?
Su içmek zayıflatır mı?
"Alzheimer’ı yavaşlatmanın bir diğer yolu hasta yakınından geçiyor"
"Alzheimer’ı yavaşlatmanın bir diğer yolu hasta yakınından geçiyor"
Sırt ağrısı akciğer kanseri belirtisi
Sırt ağrısı akciğer kanseri belirtisi
 “Yüksek sesle konuşmak covid-19 bulaş riskini arttırıyor”…  
 “Yüksek sesle konuşmak covid-19 bulaş riskini arttırıyor”…  
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Diyet yapmadan verilen kilolar kanser belirtisi olabiliyor
Diyet yapmadan verilen kilolar kanser belirtisi olabiliyor
Covid-19’a karşı gargara önerisi
Covid-19’a karşı gargara önerisi
3D teknoloji ile hasta memnuniyetsizliği sıfıra iniyor
3D teknoloji ile hasta memnuniyetsizliği sıfıra iniyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma