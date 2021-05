YENİ DOĞAN TARAMALARINI İHMAL ETMEYİNİZ!

Mayıs ayının ikinci pazar günü olarak kabul edilen bu yıl 9 Mayıs’ta hatırladığımız “Anneler Günü” kutlu olsun. Her ne kadar biz anneler için yavrularımız o kadar kıymetliyse onlar için de ki -özellikle bebekken en değerli varlık anneleri oluyor. 19 Mayıs’ta oğlum Ali Kemal'e doğum yaptığım zaman bu ikili akışın ne kadar önemli olduğunu anladım. Aranızdaki bağın kuvveti çok büyük oluyor. Ben de buradan başta kendi annem Nurten Günay, eşimin annesi (kayınvalidem) Merdiye Hayvalı olmak üzere tüm tanıdığım annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. Her ne kadar bir annenin bir ömür evladına ihtiyacı varsa o çocuğunda herkesten daha fazla annesine ihtiyacı vardır. Nasıl der Hz. Muhammed, “Cennet annelerin ayakları altındadır” ve nasıl der Mustafa Kemal Atatürk, “Kadının en büyük vazifesi, analıktır” diye… Herkese sağlık dolu bir hafta diliyorum…

Dijital panel ile gerçekleşen programda, Avrasya Hastaneler GrubuYeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Bilimsel Danışmanı Neonatolog Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ersin Sarı “Yeni doğan Taramaları” hakkında konuştu.

“Bebeklerin Sağlığı İçin Her Detayı Düşünüyoruz”

“Doğum, her canlının dünyaya geldiği o eşsiz, en özel ve unutulmaz an. Her çocuk dini, dili, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmeyi ve yaşamayı hak ediyor. 22 yıldır süren, sizlerle buluştuğumuz bu şifa yolunda tüm sağlık hizmetlerimizi en kaliteli haliyle karşınıza çıkardık. Anne karnından doğumuna kadar tıbbi deneyimler ve donanımla, sevgi dolu yaklaşımlar ve doğru yönlendirmelerle, doğduktan sonra da bedensel ve ruhsal gelişimlerini her zaman kontrol ve takip altında tutarak mutlu ailelerin var oluşunda sağlık kuruluşu olarak önemli rol oynadık. Sağlık sektöründe tercih edilir marka bir haline geldik. Sağlıklı nesiller gelişsin diye tüm çabamız. Anne ve bebeklerin ihtiyaçlarına en güzel şekilde karşılık vermek için Avrasya Hastanesi Zeytinburnu’nda, tüm altyapı donanım ve ekiplerimizi titizlikle kurduk. Doğduğunda tüm bebeklerimiz birer kimlik alıyor, ilk olarak toplumun gelecek nesil, gözbebeği çocuk olarak, sonra kendini geliştirip eğitimlerini tamamlayıp önemli işlerde yer alan bireyler olarak ama yaşı ne kadar olursa olsun hep doğduğu yeri hatırlayarak, araştırarak. Biz hepsine “Ben burada, Avrasya’da doğdum” derken, bunu söylerken sesinden dahi hissedilecek gurur ve mutluluklarını yaşatabilmenin amacıyla hizmetler sunduk. Onlar büyürken zaman içinde değişirken bizde çağın gerektirdiği şekle ayak uydurarak, değişerek, gelişerek, yenilenerek hareket ediyoruz” diyerek panele başlayan programın sunucusu Gönül Dilek, “Kurum olarak edindiğimiz misyon vizyon doğrultusunda toplumun sağlığını önemseyen etik, etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmetlerini ulusal ve uluslararası sunan bir kurum Avrasya hastanesi. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir prensibi ile değişime yeniliğe her zaman ayak uydurarak, hastalarının doğru tedavi ve konforu, çalışanlarının memnuniyeti için hiçbir şeyden kaçınmayarak. Üstün ameliyathanelerimiz, modern doğumhanelerimiz, dünya standartlarında yeni doğan yoğun bakım ünitemiz, sizlere tam teşekküllü bir hastane ortamında güven duygusunu eksiksiz yaşatarak, hizmetlerimizi başarıyla sürdürüyoruz” dedi.

“Yüreği Güzel Anneler İyi Ki Var”

Arından ‘Anneler Günü’ hakkında konuşan Dilek, “Çok özel bir güne yaklaştık aynı zamanda, 9 Mayıs Anneler Günü. Toplumda kıymeti en çok bilinmesi gereken, eğitici, öğretici, emekçi, tüm anneler iyi ki varsınız. Toplumda kadın olarak omuzlarınızda taşıdığınız yükler hepinizi güçlü kadınlar yaptı. Fakat önce karnınızda sonra kucağınızda taşıdığınız evlatlarınız ise sizi bu dünyada en güzel unvana taşıdı. ‘Anneliğe’ dünyadaki tüm annelerin, anne adaylarının, Anneler Günü’nü Avrasya Hastanesi Zeytinburnu olarak kutluyoruz” şeklinde konuştu.

“Anneler, Bebeklerinizi Koruyun”

“Yaklaşık 6 aydır koruyucu çocuk sağlığına yönelik çeşitli çocuk sağlığı konu paneller gerçekleştiriyoruz. Koruyucu çocuk sağlığının en önemli faktörü annelerdir” diyen Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu “Çocuklarınızın sağlık kontrollerini aşılarını ve yeni doğan kontrollerini aksatmayın. Bebek doğmadan önceki gebelik dönemi çok önemli” diyerek açıkladı.

“Bebeği Detaylı Bir Şekilde İnceliyoruz”

“Taburcu olmadan önce bebeklerimize mutlaka aşılarını, işitme testini, kan vitaminlerini baktırıyoruz. Doğan her bebeği kontrole çağırıyoruz. Anne ve bebek arasında yaşananları dinliyoruz” ifadelerini kullanan Uzm. Dr. Ersin Sarı “Taburcu edildikten sonra da sarılığı var ise sarılıkla ilgili testler yapılıyor, göz kontrolü yapılıyor, kalça çıkığı için ultrason çektiriyoruz kan testleri gibi testler isteniyor” şeklinde sözlerini bitirdi.