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Yeni araştırmalar ortaya çıkardı! Çocuklarda çölyak riskini artırıyor

Glüten ağırlıklı beslenen çocukların ileriki yıllarda çölyak hastalığına yakalanma riskinin yüksek olduğu açıklandı.

Yeni araştırmalar ortaya çıkardı! Çocuklarda çölyak riskini artırıyor

Glüten ağırlıklı beslenen çocukların ileriki yıllarda çölyak hastalığına yakalanma riskinin yüksek olduğu açıklandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:02
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Yeni araştırmalar ortaya çıkardı! Çocuklarda çölyak riskini artırıyor

Yeni araştırmalar, beş yaşına kadar çoğunlukla makarna veya ekmek gibi glüten ağırlıklı beslenen çocukların çölyak hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Çölyak hastalığı buğday, arpa veya çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten isimli bir maddeye vücudun bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkıyor.

Usa Today gazetesinin haberine göre, araştırma, glüten alımının çölyak hastalığı ve çölyak intoleransının genetik olarak riskli olan çocuklardaki ilişkisini araştırdı. ABD’deki Kolorado Üniversitesi ile Augusta Üniversitesinin de aralarında bulunduğu farklı üniversitelerden 19 bilim insanının katıldığı araştırma, 2004- 2010 yılları arasındaki İsveç, Finlandiya, Almanya ve ABD’de doğan 6 bin 600’den fazla çocuğu inceledi.

Araştırma sonuçlarına göre, beslenmelerinde ortalamanın üzerinde glüten alan çocukların yüzde 7.2’sinde çölyak hastalığına yakalanma riski gelişirken, yüzde 6.1 oranında çocukta da çölyak intoleransı gelişme riski bulundu. Araştırma boyunca çocuklar 5 yaşına kadar 6, 9 ve 12 aylık sürelerle üç günden fazla periyodlarda glüten verildi. Buna göre, çalışmaya dâhil edilen çocukların yüzde 18’inde çölyak intoleransı görülürken, yüzde 7’sinde de çölyak hastalığı gelişti. Çocuklara bu teşhis 2 ve 3 yaşlarında kondu.

İlk sonuçları 2017 yılında alınan araştırmanın sonuçları JAMA dergisinde yayımlandı.

Çölyak hastalığı çocuklarda özellikle karın ağrısı, karında şişlik, ishal, huzursuzluk, iştahsızlık, enfeksiyonlarda artış ve gelişme geriliği, kusma, kilo alamama ve boy uzamasında yavaşlama gibi tipik belirtilerle ortaya çıkabiliyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne göre çölyak hastaları, buğday, arpa, çavdar, yulaflı gıdalar tüketmedikleri gibi ayrıca marketlerde satılan hazır gıdaların içeriklerine dikkat etmeli ve mutlaka glüten içermeyen gıdalar tüketmeliler.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Glüten Ağırlıklı Beslenen çocuklarıçölyak RiskiÇocuklar
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