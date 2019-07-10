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Yazın Saç Ekimi Yaptıracaklara Tavsiyeler
Yazın Saç Ekimi Yaptıracaklara Tavsiyeler
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Yazın Saç Ekimi Yaptıracaklara Tavsiyeler

Yaz aylarında saç ekimi yaptırılmaz şeklindeki yerleşik kanı değişti. Uzmanlar yaz aylarında gönül rahatlığı ile saç ekimi operasyonlarının yapılacağını ancak bazı ayrıntılara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Yazın Saç Ekimi Yaptıracaklara Tavsiyeler

Yaz aylarında saç ekimi yaptırılmaz şeklindeki yerleşik kanı değişti. Uzmanlar yaz aylarında gönül rahatlığı ile saç ekimi operasyonlarının yapılacağını ancak bazı ayrıntılara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:52
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Yazın Saç Ekimi Yaptıracaklara Tavsiyeler

HABER: DİNÇER KARACALAR

Medigold Sultan Hastanesi Saç Ekim Merkezi Koordinatörü Dr. Faruk Demirkol bilinmesi gerekenleri anlattı.

Yaz mevsiminde saç ekimi operasyonlarının rahatlıkla yapılabileceğini ifade eden Dr. Demirkol,” Yazın saç ekimi yaptırmak isteyenler gönül rahatlığı ile bu operasyonu yaptırabilirler. Önemli olan ekim işlemi sonrası uyulması gereken kurallara dikkat etmek ve uygulamak. Operasyondan sonraki ilk iki haftalık süreç oldukça önemli zira bu dönem kabuklanma evresi yaşanır ve bu kabuklanma evresinde biz uzmanların önerdiği kurallara ve hastanın yapması gereken uygulamalara mutlaka uyum sağlaması gerekir. Sıcaklarda özellikle operasyon sonrası ilk 15 günlük süreçte mutlaka doktorunun tavsiye ettiği şapka modelini kullanması gerekir. Terlemeyeceği serin ortamlarda bulunması gerekir. Operasyondan sonra yaklaşık bir ay kadar hastaların deniz ve havuzdan uzak durmasını istiyoruz ancak bundan sonra hasta doktorunun da onayını aldıktan sonra sosyal aktivitelerine, sporuna devam edebilir hatta tatile bile çıkabilir. Ancak sıcaktan ve terleyebileceği ortamlardan kaçınması gerekir. Denize girdikten sonra mutlaka duş alıp yeniden serin bir artama geçmesi gerekir.

Saç ekimi operasyonu ameliyathane ortamında yapılmalı.

Saç ekimi operasyonun yapılma koşullarının önemine dikkat çeken Dr. Faruk Demirkol,”Saç ekimi operasyonun steril olmayan koşullarda yapılması kesinlikle çok sakıncalıdır. Bu pek çok bulaşıcı hastalık tehlikesi ile beraber enfeksiyon riskini de beraberinde getirmektedir. Bu yüzden saç ekimi operasyonunun tamamen streril ortamda, plastik cerrah, dermatoloji uzmanı ya da medikal estetik uzmanı önderliğindeki uzman ekip tarafından yapılması gerekir. Bizim merkezimizde saç ekim operasyonları ameliyathane ortamında yapılmaktadır.” şeklinde konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 10.07.2019 05:08
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Dinçer KaracalarSaç EkimiYaz AylarıUzmanlarYazın Saç Ekimi
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