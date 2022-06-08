YAZ GELİYOR, YAZIN NASIL BESLENMELİYİZ

Diyet yapmak her yaş grubu için uygun mudur?

Diyet demek, sevdiğimiz yemekleri az porsiyonlarda yemek demek. En küçük 3 en büyük 80 yaşlarında danışanlarım var. Yani her yaş için uygundur herkese kapımız açık.

Görsel değişim dışında, birçok hastalığa da diyet takibi verilmektedir. Hangi hastalıklar diyetine önem vermeli ve sürdürmelidir? Bu kişinin tüm yaşamı boyunca devam eder mi?

-Böbrek hastalıkları, şeker hastalığı, börek yetmezliği, tansiyon, onkoloji, birçok hastalığın özel beslenme şekilleri oluyor. Kullanılan ilaçlalar ile besinler etkileşiyor hangi ilaçlar hangi besinlerle etkileşiyor bunları bilip bu şekilde ilerlemek gerekiyor. Burada karşımıza en çok çıkanlar böbrek hastalıkları, şeker, diyabet olarak devam ediyor. Burada kişiler farklı yerlerden kontrol altında olmadan farklı diyetler yapıyor bu hastalıklarını kontrol altına alınamayacak hale getiriyorlar. Doğru beslenme burada çok önemli.

Yazın meyve tüketimi sanırım kışa göre daha fazla gerçekleşiyor gibi. Özellikle soğuk halde seviyoruz. Peki yazın en sık tüketilen meyve çeşitlerinden en çok içerisinde şeker üretenler hangileridir?

-Aman dikkat! kavun, karpuz, kiraz gibi meyveleri kan şekerimizi anı şekilde yükseltir. Meyvelerin hepsi için geçerli bu. Kavun karpuz gibi meyvelerimizin yanlarına iki dilim beyaz peynir, kuruyemiş veya yoğurdun içine meyve ekleyerek tüketirsek kan şekerimiz daha yavaş yükselir ve tokluk süremiz uzar.

Kilo verememe sebepleri nelerdir?

-Hastalıklar, son aylarda karın bölgesi yağlanmaları artmışsa, kişinin kendini aç bırakması, rastgele diyetler ve az yemek yiyip öğün atlamak kesinlikle zayıflatmaz. Tabii psikolojik boyutu da var bunun kişi kafaya çok takmamalı, stresten uzak durmalı, sabah akşam tartılmamalı. Kişi haftada bir kere aç karnına sabahları tartılmalıdır.

Kiloyu yağdan değil de kas ya da sudan vermek verilen kiloyu fark ettirir mi?

Kişiler kas ya da sudan kilo veriyorsa aman dikkat! Aslında bir güç kaybı oluyor burada ve biz bunu istemiyoruz. Diyetlerimizi düzenli kontrol altında yapıyoruz.

Bazı besinler kalorisi düşük diye bilip, önerilenden fazla tüketip kilo aldırmaz fikri devam edenler olabiliyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Neyi fazla tüketirsek bize kilo olarak geri döner. Bunların arka tarafında içerilerinde şeker ve yağ oranları çoğaltılmış oluyor.

Yaz döneminde beslenme nasıl olmalı. Örnek bir menü sayacak olsak sabah öğle akşam ve ara öğünler nasıl olmalıdır?

-Sabah: 2 dilim tam buğday ekmeği arasına beyaz peynir, fesleğen, domates.

Karpuz, peynir etimek güzel bir seçenek şeker hastalığınız yok ise eğer.

Ara: çay kahve maden suyu (tansiyon hastaları fazla tüketmemeli)

Öğle: yoğurtlu salata ve çorbalar, yulaflı yoğurt, salata,

Akşam: Hafif ızgara yemekleri, mangalda et, köfte. Pilav, makarnayı çok tüketmemeliyiz.

Gece: bir bardak tarçınlı kefir

Yazın su tüketimi nasıl olmalı?

-yazın ihtiyaç artıyor bu durumda 10-12 bardak içilmelidir. Hocam ben su içemiyorum diyenler oluyor sularımızı aroma andırabiliriz. Sularımızın içerisine emle dilimler, salatalık, limon ile orama verip tüketebiliriz.

Yağ yakıcı karışım önerisi verelim mi?

2 dilim ananas

1 kivi

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi (toz)

Zencefil (mercimek büyüklüğünde)

1 dilim limon

Blenderize edip tüketiyoruz

HABER: ELİF HAYVALI