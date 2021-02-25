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Yavuz Yılmaz'dan Bursa için kötü haber ve açık gerçek resmen açıklandı

Geçen haftaya göre Bursa’da yaşanan vaka artışları ile ilgili konuşan İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, “Muhtemelen önümüzdeki hafta vakalardaki yükselmeyi daha fazla göreceğiz. Çevremizdeki sınır illerindeki tabloda ortada. Bu durumda normalleşme hayal olabilir” dedi.

25 Şubat 2021 Perşembe 13:28
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Yavuz Yılmaz'dan Bursa için kötü haber ve açık gerçek resmen açıklandı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa’nın, Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre açıklanan haftalık vaka sayıları doğrultusunda 15-21 Şubat tarihleri haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 39.14 oldu. Geçen haftaya göre vaka sayılarında artış görülürken, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, tehlikeye dikkat çekti. Şehirler için yapılan ‘az, çok, orta’ gibi risk durumu belirten tabloların resmiyette bir değere sahip olmadığını belirten Yavuzyılmaz, Ancak Bursa, Türkiye’nin ortalarından daha iyi durumda denilebilir. Çünkü Sağlık Bakanlığı tarafından kriter belirlenerek bir ayrıma gidilmedi dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DAHA DA ARTACAK

Tedbirlerin biraz gevşemesi durumunda bunun karşılığı olarak vaka artışlarının yaşandığını kaydeden Yavuzyılmaz, İçinde bulunduğumuz kış aylarında kapalı ortamlar ve toplu taşımada yaşanan yoğunlaşma bulaşın daha etkin bir şekilde yayılmasına sebebiyet verdi. Bunun yanında insanların hafta sonu yasakları konusunda gevşeme göstermesi, yarıyıl tatilinin etkisi ile genç nüfusun hafta içinde sosyal hayatta daha fazla hareketlilik göstermesi ve şehirlerarası dolaşımın artması vaka sayılarındaki artışıda beraberinde getirdi. Bursa’nın bir hafta öncesi ile sonrası arasında görünür düzeyde artış yaşandı. Muhtemelen önümüzdeki hafta bu yükselmeyi daha fazla göreceğiz, gidişat artacağını gösteriyor. Bizi kaygılandıran durumda bu şeklinde konuştu.

HERKES POTANSİYEL RİSKLİ…
Güvenli ortamlar olarak görülen ortamların vatandaşı yanılttığını vurgulayan Yavuzyılmaz, tedbirin en fazla ev ortamlarında elden bırakıldığına dikkat çekti. Yavuzyılmaz, şöyle konuştu: “Çekirdek aile olarak evde kalmamız gerekiyor. Yakın akrabalarla görüşmek bile bu dönem için sakıncalı bir durum. Çünkü o kişilerin kaç kişi ile görüştüklerini bilmiyorsunuz. Herkesin potansiyel bir riski var ve bir araya geldiğinizde o riski çarpı iki yapıyorsunuz. Kişilerden biri pozitif çıktığında ortamda bulunan diğer tüm akrabalarda pozitif çıkıyor.” Bursa’nın çevresinde yer alan illere göre iyi durumda olduğunu ancak bu tabloda normalleşmeyi beklemenin hayal olabileceğine kaydeden Yavuzyılmaz, Sınır illerimiz arasında bir tek Eskişehir bizden iyi durumda. Normalleşme süreci başlasın diyoruz tamam ama vatandaşın bunun için çabalaması gerekiyor. Bu yüzden dikkat, dikkat! Normalleşme bu şartlarda kolay olmayacaktır ifadelerini kullandı.

265 BİN AŞILAMA…

Bursa’da şimdiye kadar 265 bin aşılama yapıldığını, günde 10-15 bin civarında aşı uygulandığını da hatırlatan Yavuzyılmaz, “Şehrimizde yoğunluk anlamında herhangi bir sorun yaşanmıyor. Hastanelerdeki aşı randevülerinin yüzde 70’i boş durumda. Vatandaşlarımız sadece aile hekimlerine yüklenmesinler, özel ve kamu hastanelerinde de aşı olabilirler. Müracaat olursa günlük 40 bin civarı aşı yapabilecek kapasitedeyiz” şeklinde konuştu. Şehirde nüfus bakımından aşılamanın az olduğuna yönelik iddiaları yanıtlayan Yavuzyılmaz, Aşıyı il nüfusuna göre değerlendirirsek yanlış yaparız. Aşının belli öncelikli grupları var. Nufüstan ziyade risk gurubunda yer alan kişi sayısı önemli. Bursa’nın 65 yaş üstü nüfusu yüzde 9’ken, Balıkesir’in yüzde 18” dedi. Vatandaşları kalabalık ortamlara girmemeleri ve mümkün olduğunca evde kalmaları konusunda uyaran Yavuzyılmaz, Sokağa çıkma bahanesi olarak ekmek almayı kullanıyorlar. Tek bir ekmekle tüm Bursa’yı dolaşmayın. Parklarda piknik yapıldığını görüyoruz. Bunlar bizi geri çekecek hareketler dedi.

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