Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
121498
ALTIN
293.976
DOLAR
5.8870
STERLİN
7.6747
EURO
6.5522
Fabien Farnolle: Malatyaspor ile büyük işler başaracağız
Fabien Farnolle: Malatyaspor ile büyük...
“Yaşlılıkta daha sık diş fırçalanmalı”
“Yaşlılıkta daha sık diş fırçalanmalı”
Kabristanda yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor
Kabristanda yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor
60 yıldır bıyıklarını kesmiyor
60 yıldır bıyıklarını kesmiyor
Tarihi belge ve kitaplar bu atölyede yeniden hayat buluyor
Tarihi belge ve kitaplar bu...
İş fırsatları için hemen tıkla!

“Yaşlılıkta daha sık diş fırçalanmalı”

Ağız sağlığının bozulması kalp hastalıklarına dahi neden olurken yaşın ilerlemesiyle diş fırçalama ve temizliği daha da önem kazanıyor. Dr. Öğr. Üyesi Cansın Çelebi “Yaşlılıkta dişlerin mine tabakasında aşınmalar görülebilir. Aşınan bu çukur alanlara yemek artıklarının daha kolay birikmesi çürüklere neden olur. Bu nedenle diş fırçalama daha da önem kazanır” dedi.

“Yaşlılıkta daha sık diş fırçalanmalı”

Ağız sağlığının bozulması kalp hastalıklarına dahi neden olurken yaşın ilerlemesiyle diş fırçalama ve temizliği daha da önem kazanıyor. Dr. Öğr. Üyesi Cansın Çelebi “Yaşlılıkta dişlerin mine tabakasında aşınmalar görülebilir. Aşınan bu çukur alanlara yemek artıklarının daha kolay birikmesi çürüklere neden olur. Bu nedenle diş fırçalama daha da önem kazanır” dedi.

15 Ocak 2020 Çarşamba 11:25
6 Okunma
“Yaşlılıkta daha sık diş fırçalanmalı”

İSTANBUL - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Cansın Çelebi, yaşlanmayla birlikte ağız ve diş sağlığında dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı. Dr. Çelebi, kronolojik olarak yaşlanmanın 65 yaş üstü olarak kabul edildiğini belirterek “Dünya Sağlık Örgütü psikogeriatrik 65 yaş ve üstünü yaşlılık dönemi, 85 yaş ve üstünü çok yaşlılık dönemi olarak tanımladı. Gerontolojistler ise yaşlılığı 65-74 yaş arası genç yaşlı, 75-84 yaş arasını orta yaşlı ve 85 yaş üzerini ileri yaşlılık olarak sınıfladı. Yaşlanma ile birlikte zihinsel ve fiziksel aktivitelerin kapasitesinde azalmalar, hareket yeteneğinde yavaşlama görülse de, birey kendini yaşlı hissetmeyebilir. İnsan yaşamının süresinin uzamasıyla günümüzde yaşlı nüfusu artıyor. Ve her geçen gün yaşlı bireyler daha bilinçli olup, doğal dişlerini koruyor” değerlendirmesinde bulundu.
 

ÇÜRÜKLER, AŞINMALAR GÖRÜLEBİLİR

Yaşlanma ile birlikte dişlerin mine tabakasında aşınmaların meydana geldiğine dikkat çeken Dr. Çelebi “Yaşlılıkta dişlerin dış yüzeyinde çatlaklar gözlenir. Dişin kanalı daralmaya başlar ve diş renginde koyulaşmalar oluşur. Bu tür oluşumlar normaldir. Aşınmalar eğer dişlerin kök kısmında diş ve diş eti sınırında fazlalaşmışsa, dişte zamanla kole çürükleri dediğimiz çürükler gözlenebilir. Aşınan bu çukur alanlara yemek artıklarının daha kolay birikmesi buna neden olur. Bu nedenle diş fırçalama daha da önem kazanır. Yaşlı bireylere daha etkili diş fırçalamaları için otomatik döner başlıklı diş fırçaları önerilebilir” diye konuştu. 
 

“ÇENE KEMİĞİ DE ZAMANLA ERİYOR”

Dr. Çelebi, yaşlılıkla birlikte ağız dokusunun da inceldiğine değindi ve şöyle devam etti: “Ağızda kuruluk başlar ve kemikte düzleşme görülür. Bu nedenle kullanılan mevcut protezler zamanla acıtmaya başlayabilir. Bu durumlarda mevcut protezlerde düzeltmeler yapılabilir veya yumuşak astarlarla desteklenebilir. Çene kemiği de zamanla erir. Bu özellikle diş eksiği bulunan bölgelerde daha da dramatik bir şekilde ilerler. Ve kullanılan hareketli protezlerde (takıp çıkarılabilir) stabilite sorunları başlar. Bu hareketli protezleri desteklemek için implantlar önerilebilir. İmplanta tutunan çıtçıtlı protez parçaları ile hareket azaltılmış olur ve protez kullanımı rahatlar.”

“AĞIZ KURULUĞU YAŞ İLE ARTABİLİR”

Yaşlılıkta ağız ve diş hijyeninin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Dr. Çelebi, şu tavsiyelerde bulundu: “Yaşlılıkla birlikte tükürük miktarı azalır ve ağız kuruluğu görülmeye başlar. Kuruluk yaşla birlikte artan hastalıklar ve buna bağlı ilaç kullanımına göre de artar. Bu durumlarda ilaç değişikliği yapılabilir. Eğer ilaç değişikliği yapılamıyorsa tükürük artışı sağlayan ilaçlar önerilir ve bunu destekleyici diyet uygulanabilir. Sık sık diş fırçalama ve ağız çalkalama gibi basit önerilerle yaşam kalitesi arttırılabilir. Yaşlı bireyler adaptasyon açısından yeni bir proteze uyum sağlamakta güçlük çeker. Bu nedenle yeni bir protez yapmadan önce eski protezlerinin tamiri veya düzeltilmesi daha doğrudur. Yaşlı bireylerde ağız hijyeni de azalır, dişlerini fırçalamayı veya protezlerini temizlemeyi unutabilirler. Yaşlı bireyleri ailenin diğer bireyleri takip etmeli ve sık diş hekimi kontrolü ile ağız bakımı gözlenmelidir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ağız SağlığıYaşlılıkta Diş FırçalamaDr. Öğr. Üyesi Cansın Çelebi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca: Bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil
Bakan Koca: Bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil
Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması
Sağlık Bakanlığı, o anestezi ilacının kullanımını durdurdu
Sağlık Bakanlığı, o anestezi ilacının kullanımını durdurdu
Ofis Çalışanları En Çok Miyofasiyal Ağrıya Dikkat! 
Ofis Çalışanları En Çok Miyofasiyal Ağrıya Dikkat! 
Çift kol nakilli Yusuf Oğuz, taburcu edildi
Çift kol nakilli Yusuf Oğuz, taburcu edildi
"Domuz gribi virüsü bulaştığı yüzeyde 8 saat kalıyor"
"Domuz gribi virüsü bulaştığı yüzeyde 8 saat kalıyor"
Nefes borusundaki tümör ses tellerine zarar vermeden çıkarıldı
Nefes borusundaki tümör ses tellerine zarar vermeden çıkarıldı
Verem önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır…
Verem önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır…
İdrarda ağrısız kanama ve pıhtıya dikkat
İdrarda ağrısız kanama ve pıhtıya dikkat

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans