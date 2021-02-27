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VM Medical Park Bursa'da Bayrak Değişimi Oldu

VM Medical Park Bursa'da bayrak değişimi yapıldı. Yeni Başhekim Prof. Dr. Oktay Sarı, yeni Tıbbi Direktör Prof. Dr. Osman Tiryakioğlu oldu.

27 Şubat 2021 Cumartesi 16:44
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VM Medical Park Bursa'da Bayrak Değişimi Oldu

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Salgın öncesinde olduğu gibi salgın süresince de sağlığa değer katan hizmet anlayışını titizlikle sürdüren VM Medical Park Bursa Hastanesi'nin yönetiminde iki önemli değişikliğe imza atıldı. Yeni Başhekim, Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Oktay Sarı, yeni Tıbbi Direktör de Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Osman Tiryakioğlu oldu. Genel Müdür Metin Arslan, törendeki konuşmasında, daha önce olduğu gibi dinamik ve fark oluşturan çalışmalara imza atacaklarını söyledi. VM Medical Park Bursa Hastanesi Konferans Salonu'ndaki devir-teslim töreni, salgın kuralları kapsamında gerçekleştirildi. Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Oktay Sarı, başhekimlik görevini Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık'tan, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Osman Tiryakioğlu da tıbbi direktörlük görevini Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Atahan'dan devraldı. Genel Müdür Metin Arslan, Bugüne kadar hekimlik görevlerinin yanı sıra yöneticilik pozisyonunda da özverili çalışmalar yapan her iki hekimimize de şükranlarımı sunuyorum. Hayatımızı altüst eden küresel salgın krizinin patlak verdiği bir dönemde bu zor sürecin üstesinden gelmemize önemli katkılar sağladılar. Yeni yapılanmamızda da Güney Marmara'nın sağlık üssü konumumuzu daha da sağlamlaştıracağımıza inanıyorum. Başarı çıtasını daha da yükseklere çıkaracak olan yeni başhekim ve tıbbi direktörümüze çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. Başhekim Prof. Dr. Oktay Sarı da çok önemli bir görevi üstlendiğinin bilincinde olduğunu, yeni yapılanmada daha etkin bir çalışma sistemi yürüteceklerini ifade etti. Tıbbi Direktör Prof. Dr. Osman Tiryakioğlu da Hipokrat yemininin bilincinde, tıp dünyasındaki gelişmelere entegre şekilde çalışmalara başladıklarını ifade etti.

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VM Medical Park Bursada Bayrak Değişimi Oldu
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