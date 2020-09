Vitamin takviyesi kullanımı 5 kat arttı

İSTANBUL - KORONAVİRÜS vakalarının Türkiye’de görülmeye başladığı mart ayından bu yana vitamin ve gıda takviyelerine olan talebin arttığını belirten İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, “Geçen yıllarla kıyasladığımızda 4-5 katlık artıştan bahsediyoruz. Ağırlıklı olarak multivitaminler ve C vitamini tercih ediliyor” dedi. İnternet üzerinden satılan vitaminler konusunda da uyaran Sarıalioğlu, “Sağlık Bakanlığımızın internet sitelerinden satılan bu tip ürünlerin yüzde 99’unun sahte olduğu yönünde net açıklamaları var. O nedenle bu ürünler mutlaka hekim kontrolünde, eczanelerden alınmalı” ifadelerini kullandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, bağışıklık sistemi düşük olan kişileri olumsuz etkiliyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve kuvvetlendirmek isteyen kişiler ise vitamin ve gıda takviyelerine yöneliyor. Gripten ve koronavirüsten korunmak amacıyla vitamin ilaçlarının kullanımının arttığını belirten İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, bu ürünlerin mutlaka hekim ya da eczacı danışmanlığında alınması gerektiğinin altını çizdi.



“MUTLAKA HEKİM YA DA ECZACI DANIŞMANLIĞINDA ALINMALI”

Geçen yıllarla kıyaslandığında mart ayından bu yana vitamin ve gıda takviyesi kullanımında 4-5 katlık bir artış olduğunu ifade eden Sarıalioğlu, “Koronavirüs vakaları ortaya çıktığından bu yana vitamin kullanımına talep arttı. 4-5 katlık bir artıştan bahsediyoruz. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için bağışıklık sistemini güçlendirmede ağırlıklı olarak multivitaminlere ihtiyaç oldu. Talep ise ciddi ölçüde yükseldi. Direkt bağışıklığı etkileyen gıda takviyelerine, C vitaminlerine talep arttı. Kış sezonu olması nedeniyle de talepler bir hayli yükseldi. Bu tip gıda takviyesi dediğimiz ürünlerin özellikle kronik hastaların kullandığı ilaçlarla etkileşimleri söz konusu olabilir. Her hasta bağışıklık güçlendirici her ilacı kullanamaz. Bunların mutlaka hekim ya da eczacı danışmanlığında alınması gerekir” uyarısında bulundu.



“İNTERNETTE SATILAN BU ÜRÜNLERİN YÜZDE 99’U SAHTE”

İnternet sitelerinde çok sayıda vitamin ve gıda takviyesi satışı olduğunu hatırlatan Cenap Sarıalioğlu, şunları söyledi:

“Sağlık Bakanlığımızın internet sitelerinden satılan bu tip ürünlerin yüzde 99’unun sahte olduğu yönünde net açıklamalar mevcut. Biz bu ürünlerin firmalarıyla görüştüğümüzde kendi ürünleri olmadığını söylüyorlar. Dolayısıyla bu ürünlerin nerelerde hangi şartlarda üretildiğini, muhafaza edildiğini, içeriklerini bilme şansımız yok. Bu anlamda hastalarımızın “mutlaka bu ürünleri eczanelerden alın” diyoruz. Sahte vitaminlerin ve gıda takviyelerinin kimler tarafından internet üzerinden satıldığını tespit edemiyoruz. Ancak oralardan ürün alışverişi yaptığımızda o ürünün firmasına gönderdiğimizde firma; ‘bizim üretimimiz değil’ diyor. Dolayısıyla bakanlığımızın bu ürünlerin sahte olduğu yönündeki açıklaması ispatlanmış oluyor. Bizler de ayırt edemiyor ve bu ürünü firmasına gönderiyoruz. Ancak firma bu ürünün kendilerinin olup olmadığına karar veriyor. Bizim tavsiyemiz kişilerin bu tip ürünlerini mutlaka hekimlerine ya da eczacılarına danışarak kullanmaları. Bu tür takviyelerin internetten alınmaması gerekir”

Eczanelerde 10 liraya satılan bir ürünün internet üzerinde 2 liraya satıldığını belirten Cenap Sarıalioğlu, “Bu da zaten kuşkulanmamıza neden oluyor. Ürünlerin fiyatının bu kadar düşebilmesi gerçekliği anlamında soru işaretine neden oluyor” dedi.



“VİTAMİN VE GIDA TAKVİYELERİNE ULAŞMA ANLAMINDA BİR SIKINTIMIZ YOK”

Koronavirüs vakalarının ortaya çıktığı dönemde bazı vitaminlere erişim konusunda yaşanan sıkıntıları da hatırlatan Sarıalioğlu, “O dönem planlamaya uygun bir talep olmadı. Üretim planlamasının çok çok üzerinde bir talep olduğundan kısa bir süre o ürünlere ulaşmakta sıkıntı yaşadık. Firmalar şu anda o konuda tedbirlerini almış durumdalar. Vitamin ve gıda takviyelerine ulaşma anlamında bir sıkıntımız yok” ifadelerini kullandı.



“ESKİDEN KIŞIN BİLE ALMAZDIM ŞİMDİ VİTAMİNİ EKSİK ETMİYORUM”

Vatandaş da koronavirüs sonrası vitamin alımını arttırdığını doğruladı. C ve D vitamini kullanacağını belirten Süreyya Enüstün, “Şu anda kullandığım bir vitamin yok ama C ve D vitamini kullanmayı düşünüyorum. Henüz hangisini kullanacağıma karar veremedim. Kesinlikle bu tür ürünleri internetten satın almıyorum. Hekim kontrolünde eczanelerden satın alıyorum” dedi. Evde mutlaka vitamin bulundurduğunu belirten İlkay Makaraç, “Koronavirüs salgını sonrası daha çok vitamin kullanmaya başladık. Evde bulundurup 2-3 günde bir takviye olarak alıyorum. Eskiden bu şekilde kullanmazdım, kışın bile almazdım. Eczaneden almaya dikkat ediyorum” ifadelerini kullandı.

UCUZ OLDUĞUNDAN İNTERNT TERCİH EDİLİYOR

Koronavirüs salgını öncesinde de gıda takviyesi kullandığını anlatan Ayşenur Çelik ise, vitaminleri ürünün kendi internet sitesi üzerinden almaya özen gösterdiğine dikkat çekti. Çocuğu için gıda takviyesi aldığını söyleyen Ömer Çelik de “Kendim için değil çocuğum için vitamin ve gıda takviyesi kullanıyorum. Özellikle balık yağını tercih ediyoruz. Eczaneden aldığımız oluyor ancak fiyatı daha uygun olduğundan internetten almayı tercih ediyoruz” diye konuştu.