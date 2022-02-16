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Vakaların arttığı Karadeniz'de, ilave yoğun bakımlar devrede

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel verilere göre, koronavirüs vakalarının en çok arttığı 10 ilden 8'i, Karadeniz Bölgesi'nde bulunuyor. Rize'de 3 olan yoğun bakım ünitesi sayısı, vaka yoğunluğu nedeniyle 5'e çıkarıldı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Karadeniz Bölgesi'nde güçlü aile ilişkileri nedeniyle evlerde, mahallelerde, köylerde; komşu, akraba bir arada yeniliyor, içiliyor, kahvaltı yapılıyor" dedi.

16 Şubat 2022 Çarşamba 11:04
Vakaların arttığı Karadeniz'de, ilave yoğun bakımlar devrede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 29 Ocak-4 Şubat'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritada önceki haftaya göre, en çok vaka artışı yaşanan 10 il; Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana oldu. İlk 10'daki 8 şehrin Karadeniz Bölgesi'nde yer almasının ardından bu kentlerde yoğun bakım ünitelerinin sayıları artırıldı. Rize'de 3 olan yoğun bakım ünite sayısı da vaka yoğunluğu nedeniyle 5'e çıkarıldı.

'AİLE İÇİ BULUŞMALARDAN UZAK DURULMALI'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, güçlü aile yapısı nedeniyle aile içi buluşmaların bölgede fazla yaşandığını belirterek, "Karadeniz Bölgesi'nde güçlü aile ilişkileri nedeniyle evlerde, mahallelerde, köylerde; komşu, akraba hep birlikte yeniliyor, içiliyor, kahvaltı yapılıyor. Toplu buluşmalardan uzak durulmalı çünkü bu buluşmalar sırasında içerlerinden biri pozitifse, bütün aileye ulaşmış oluyor. Ev ve aile içi buluşmalar hiç güvenli değil. Dikkatli olmak lazım" dedi.

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral da yarıyıl tatili yoğunluğu ile iller arası seyahatlerin yansımalarının yaşandığını vurgulayarak, "Son 2 hafta verilerine baktığımız zaman 100 binde bin 350 gibi vaka pozitifliğimiz oldu. Dolayısıyla vatandaşlarımızı biraz daha tedbirli olup, maske mesafe, temizlik kurallarına uymaya ve aşılarını, rapel dozlarını yaptırmaya davet ediyoruz. Sanki hem Covid-19 hastalığına bağlı yatışlarda hem de yoğun bakım ihtiyacında sadece yaşlı hastalarda bulunuyormuş gibi algı hala var. Gerçek böyle değil. Bizim şu anda üç tane gebe hastamız Covid-19 servisinde yatmakta. Bugün itibarıyla bir tanesine yoğun bakıma almış bulunmaktayız. Covid-19 yaş ayrımı yapmıyor. Ayrım yaptığı şey, insanların bağışıklık düzeylerindeki farklılıklar" diye konuştu.

'BANA BİR ŞEY OLMAZ, DİYORLAR'

Bölge insanının koronavirüse karşı rahat tavırlar sergilediğini belirten Nuran Aydın ise "İnsanlar dikkat etmiyor. Kapalı alanlarda bile maske takmayanları görebiliyoruz. Küçücük mekanlarda bir arada oturuyorlar. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde vakalar, en yüksek seviyelerde seyrediyor. Çünkü buranın insanının öz güveni oldukça yüksek. 'Bana bir şey olmaz' diyorlar. Çok fazla umursamıyorlar" dedi. 

Akraba toplanmalarının fazla olduğunu söyleyen Oğuz Şişman da "Şu anda kış dönemindeyiz. Kapalı alanlarda kalıyoruz. Bu da muhtemelen vaka sayılarını tetikliyor. Sosyal faaliyetlerden de geri kalmıyoruz. Çok fazla maske, mesafe kurallarına uyan yok. Karadeniz Bölgesi'nde insanlar, sıcakkanlı akraba ilişkileri kuvvetli. Evlerde toplanmalar oluyor ve koronavirüste bu şekilde yayılıyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

Necati Meral ise "Gençlerimiz hiç dikkat etmiyor. Ağızlarında maske yok. Aşı da yaptırmıyorlar. 70 yaşındayım. Maskemi takıyorum. 4 tane aşı oldum. Gençlerin tedbirsizliğini biz çekiyoruz. Bir durum olsa, bizleri eve kapatıyorlar. Kontrol yok artık. Herkes birbirine saygı duymalı. Bölgede komşuluk ilişkileri var. İnsan ilişkileri iyi. Herkes birbirinin evine girip çıkıyor. O yüzden virüste artıyor. Ev ortamlarında maske takan da yok" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKaradenizKoronavirüsPandemiVaka
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