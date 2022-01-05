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Vaka sayıları İstanbul ve İzmir'de arttı, Ankara'da düştü 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasına göre, vaka sayıları İstanbul ve İzmir'de artarken, Ankara'da ise düştü. 

05 Ocak 2022 Çarşamba 15:34
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Vaka sayıları İstanbul ve İzmir'de arttı, Ankara'da düştü 

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından 18-24 Aralık'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303,51, Ankara'da 129,82 ve İzmir'de 68,54 oldu.

Vaka sayıları, 11-17 Aralık haritasına göre de İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de ise 67,97 olarak kayıtlara geçmişti. 

VAKA SAYISI KIRKLARELİ VE EDİRNE'DE ARTTI, TEKİRDAĞ'DA DÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre, Trakya'da Kırklareli ve Edirne'de vakalar artış gösterirken, Tekirdağ'da ise düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın 18-24 Aralık haftası için açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka tablosunda; önceki haftaya göre vaka sayısı Kırklareli ve Edirne'de artarken, Tekirdağ'da ise düştü. Kırklareli'de önceki tabloda 445,63 olan vaka sayısı 468,85'e, Edirne'de 306,80 olan vaka sayısı 329,11'e yükseldi. Tekirdağ'da 351,32 olan vaka sayısı ise 333'e düştü. Tablonun ardından 3 kent, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yer alan koronavirüs yoğunluk haritasında da kırmızıya döndü.

Öte yandan en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasındaki Kırklareli yüzde 85,7 ile 5'inci sırada yer aldı. Edirne'de aşılama oranı yüzde 83,7, Tekirdağ'da ise yüzde 83,6 oldu.

DHA

Son Güncelleme: 05.01.2022 16:27
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaKoronavirüsVakaCovid19
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