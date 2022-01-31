Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,994.57
ALTIN
771.01
DOLAR
13.39
STERLİN
17.97
EURO
14.94
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...
Trabzon Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Trabzon Üniversitesi sözleşmeli personel...
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli İşçi alacak
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 104 sözleşmeli personel alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Vaka sayıları İstanbul'da azaldı, Ankara ve İzmir'de arttı

31 Ocak 2022 Pazartesi 14:30
Vaka sayıları İstanbul'da azaldı, Ankara ve İzmir'de arttı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasına göre, vaka sayıları İstanbul'da azalırken, Ankara ve İzmir'de artış gösterdi. 

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 15-21 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 1571,46'dan 1245,73'e düştü. Ankara'da vaka sayıları 629,65'ten 725,62'ye, İzmir'de ise 714,29'dan 729,81'ye yükseldi. Haritaya göre vaka yoğunluğu en az iller 29,67 ile Van, 48,65 ile Şanlıurfa ve 58,98 ile Adıyaman oldu. 

Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt ve Bayburt olduğunu belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Covid19Vaka Sayıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Covid 19'la ilgili birçok açıklama yapılıyor, güncel bilgiler bakanlığın sitesinde'
'Covid 19'la ilgili birçok açıklama yapılıyor, güncel bilgiler bakanlığın sitesinde'
'Aşı karşıtlığını cinayete teşebbüs olarak görüyorum'
'Aşı karşıtlığını cinayete teşebbüs olarak görüyorum'
Doç. Dr. Urartu Şeker: Omicron Delta ailesinden değil, henüz pandeminin sonu diyemeyiz
Doç. Dr. Urartu Şeker: Omicron Delta ailesinden değil, henüz pandeminin sonu diyemeyiz
'Bu aşının koruyuculuğu daha güçlü ve uzun'
'Bu aşının koruyuculuğu daha güçlü ve uzun'
'Covid-19 çocuklarda saklı virüsleri tetikliyor'
'Covid-19 çocuklarda saklı virüsleri tetikliyor'
Geçmeyen koronavirüs şikayetleri için egzersiz önerisi
Geçmeyen koronavirüs şikayetleri için egzersiz önerisi
Psikoterapi Neslihan Aslıhan Yazdı; ​Covid 19 Ve Sömestir 2022
Psikoterapi Neslihan Aslıhan Yazdı; ​Covid 19 Ve Sömestir 2022
Şener: BA.2 varyantı nedeniyle film başa saracak
Şener: BA.2 varyantı nedeniyle film başa saracak
‘Göz kuruluğu görme kaybına yol açabilir’
‘Göz kuruluğu görme kaybına yol açabilir’

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma