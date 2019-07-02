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'Vajinal deformasyonlar cinsel hayatı olumsuz etkiliyor'

Türkiye’de en çok uygulanan estetik ameliyatlar sıralamasında burun ameliyatları birinci sırada yer alsa da son yıllarda kadın ve erkeklerde cinsel organlara yönelik estetik operasyonlar da çok fazla uygulanmaya başladı.

'Vajinal deformasyonlar cinsel hayatı olumsuz etkiliyor'

Türkiye’de en çok uygulanan estetik ameliyatlar sıralamasında burun ameliyatları birinci sırada yer alsa da son yıllarda kadın ve erkeklerde cinsel organlara yönelik estetik operasyonlar da çok fazla uygulanmaya başladı.

02 Temmuz 2019 Salı 11:13
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'Vajinal deformasyonlar cinsel hayatı olumsuz etkiliyor'

İSTANBUL - Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oygar Aytekin genital estetikte amacın mevcut şekil bozukluklarını düzeltmek ve kişiyi estetik bir genital yapıya kavuşturmak olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Labioplasti (minör) adıyla neredeyse herkesin ismen tanıdığı uygulama ile vajinadaki iç dudaklardan birinin veya ikisinin birden büyümüş olması durumunun düzeltilmesidir. Bu durum kıyafette belirgin olması ya da çeşitli durumlarda ya da cinsel ilişki sırasında kişinin acı duymasına neden olabilir. İç ya da dış dudakların büyük olması durumunda farklı tedavi seçenekleri var. Liposuction uygulaması bu bölgeyi estetik açıdan daha kusurlu bir hale getirebilecekken dolgu işlemleri daha doğru olabilir.”

‘DOĞUMDAN SONRA VAJİNA DARALTMA OPERASYONU TERCİH EDİLİYOR’

Vajina estetiğinde sıklıkla vajina daraltma ve G noktası büyütme estetiklerinin tercih edildiğini belirten Dr. Aytekin, “Özellikle doğumdan sonra kaslarından gevşemesinden kaynaklı vajina daraltma tercih edilmektedir. Vajina düz kaslardan oluşan bir borudur ve iç yüzeyi mukoza ile örtülüdür. Vajinoplasti adı verilen işlem uygulanarak vajinayı oluşturan boru sıkıştırılarak vajina daraltılır. Vajinayla ilgili olarak sıklıkla sorulan diğer bir estetik ise G noktası büyütme işlemidir. Bu işlem de muayenehane şartlarında yapılabilir ve iyileşme süreci neredeyse yoktur. Uygulamada dudak dolgusunda olduğu gibi hazır bir dolgudan duruma göre ortalama 3 ml kullanılır ve kalıcılığı sınırlı olmakla birlikte dolgunun cinsine göre aylar veya bir yıldan fazla olabilir.

‘GENİTAL ESTETİKTE AMELİYAT HER ZAMAN ZORUNLU DEĞİL’

Ayrıca ameliyatsız dolgu işlemiyle de rahatsız olunan kısımların uygun durumlarda estetik hale getirilebileceğini belirten Dr. Aytekin, “Hasta, büyük dudaklarının buruşukluğundan, dolayısıyla yaşlı görüntüsünden rahatsızsa buraya dolgu işlemi uygulanarak herhangi bir cerrahi işlem olmadan kişinin istediği estetik görüntüye kavuşturulabilir. Bu dolgu hastaya herhangi bir yağ aldırma işlemi yapılıyorsa kendi yağından da yapılabilir veya sentetik dolgular ile de gerçekleştirilebilir. Bu estetik işlemin kalıcılığı ise dolgu işleminin kalma süresine göre değişim göstermektedir” dedi.

'KADINLAR ERKEKLERE GÖRE GENİTAL ESTETİĞİ DAHA ÇOK TERCİH EDİYOR'

Kadınların estetik olarak daha hassas olduğunu belirten Dr. Aytekin, bu nedenle kadınların genital estetiği de daha çok tercih ettiğini belirterek erkeklerin genital estetiğe yaklaşımlarını şu şekilde açıkladı: “Erkekler birkaç sebepten estetiğe başvurabiliyor. Erkeklerin en çok tercih ettiği estetik ise penis boyunu uzatmak ve penisi kalınlaştırma işlemleri. Penis uygulanan işlem ile birkaç santim uzatılabiliyor ayrıca penise yağ dokusu enjeksiyon edilerek penisin kalınlaşması sağlanabiliyor.”

'AMELİYATTAN SONRA CİNSEL PERHİZ YAPILMALI'

Danışanın estetiği neden istediğini iyi çözümlemek gerektiğini belirten Dr. Aytekin: “Bazen kişileri partnerlerinin söylemleri estetiğe teşvik edebiliyor. O nedenle kişinin gerçekten isteyip istemediği neden istediği hekim tarafından sorularla iyice anlaşılmalıdır.  Yukarıda sayılan işlemler uygun durumlarda muayenehane ortamında lokal anestezi altında rahatlıkla yapılabilir. İyileşme süreci oldukça hızlıdır. Genital estetikten sonra genellikle üç dört gün içinde kişiler günlük hayatına dönebilir. Genital estetikten sonra belirli bir süre, duruma göre birkaç hafta cinsel perhiz yapılmalıdır. Ayrıca bisiklete binmekten ata binmekten veya motor kullanmaktan uzak durulmalıdır” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PlastikRekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oygar AytekinVajinal DeformasyonlarCinsel Hayat
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