Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
111843
ALTIN
273.590
DOLAR
5.7790
STERLİN
7.7504
EURO
6.4601
Uzmanlardan sakatat uyarısı: Tüketirken dikkat edin
Uzmanlardan sakatat uyarısı: Tüketirken dikkat...
Karbonmonoksit zehirlenmesine karşı 'gaz dedektörü'
Karbonmonoksit zehirlenmesine karşı 'gaz dedektörü'
İsmail Kartal: Kasımpaşa karşısında hedefimiz 3 puan
İsmail Kartal: Kasımpaşa karşısında hedefimiz...
''Hafıza silinmiyor, kötü anılar yeniden işleniyor''
''Hafıza silinmiyor, kötü anılar yeniden...
Yunus Parkları turizmcilerin yüzünü güldürdü
Yunus Parkları turizmcilerin yüzünü güldürdü
İş fırsatları için hemen tıkla!

Uzmanlardan sakatat uyarısı: Tüketirken dikkat edin

Mersin Limanı'nda ithalatı yasak olmasına rağmen Çin'den getirilen 23 ton 200 kilogram kuzu ciğeri polisin takibiyle ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 1'i tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı. Konuyla ilgili uyarıda bulunan veteriner hekimler ise kontrolsüz tüketilen sakatatların insan sağlığına zararlar verdiğini belirtti.

Uzmanlardan sakatat uyarısı: Tüketirken dikkat edin

Mersin Limanı'nda ithalatı yasak olmasına rağmen Çin'den getirilen 23 ton 200 kilogram kuzu ciğeri polisin takibiyle ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 1'i tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı. Konuyla ilgili uyarıda bulunan veteriner hekimler ise kontrolsüz tüketilen sakatatların insan sağlığına zararlar verdiğini belirtti.

13 Aralık 2019 Cuma 12:02
7 Okunma
Uzmanlardan sakatat uyarısı: Tüketirken dikkat edin

MERSİN - Kentte geçen yıl şirket kuran Lübnanlı Mohammed A. ve Amira A., 'tavuk kırıntısı' olarak beyan ettiği 23 ton 200 kilogram ciğeri, Çin'den konteyner gemi ile Mersin Limanı’na getirtti. Transit ticaret kapsamında Mersin üzerinden Lübnan'a gönderileceği beyan edilen ciğerler, soğuk hava deposuna konulurken yerine, önceden depoya konulan tavuk kırıntısı yüklendi. Yükleme esnasında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Ele geçirilen 23 ton 200 kilogram ciğer depo içerisinde mühürlendi. Ciğerin, kilogramının 75-80 liradan satılacağı öğrenildi. Polis ekipleri, transit ticaret kapsamında getirilen ürünlerde 'usulsüzlük' yaptığı saptanan 10 kişiyi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

UZMANLAR UYARDI

Öte yandan açıklama yapan Veteriner Hekim Merve Özbaba, kontrolsüz tüketilen sakatatların insan sağlığına zararlar verdiğini söyledi. Özellikle antibiyotik kalıntısının insanlarda ciddi sorunlarına neden olduğunu kaydeden Özbaba, "Sakatatlar insan sağlığına ne kadar yararlı ise iyi koşullarda elde edilmediyse bir o kadar zarar verecek gıdalardır. Her şeyden önce antibiyotik kalıntısı dediğimiz ciddi bir risk var. Eğer sakatat elde edilen hayvanlar daha önce antibiyotik kullandıysa ve bunun üzerinden yeterli süre geçmediyse o gıdaları tüketen insanlarda ciddi bir risk oluşturur. Antibiyotik kalıntısı sonucu insanlarda kullanacağı antibiyotiğe karşı bir direnç oluşumu var ve bu insan sağlığını ciddi derecede zarar veren bir durum. En önemli faktör bu. İnsanlardan hayvanlara geçen hastalıklar konusunda ciddi bir risk oluşturuyor. İnsanlarda antibiyotiğe karşı direnç oluşunca kullandığı ilaçlardan fayda sağlamama durumu ortaya çıkıyor. Öncelikle bu sakatatların geldiği ülke, geldiği koşullar, soğuk zincirin gerçekten sağlanıp sağlanamadığı, doğru laboratuvarda güvenilir testlerin yapılıp yapılmadığı önemli. Bu ürünlerin güvenilir testlerden geçtikten sonra tüketilmesi gerekiyor" dedi.

'HASTALIĞA NEDEN OLUYOR'

Veteriner Hekim Mahmut Can Ordulu ise yakalanan sakatatlar arasında özellikle ciğerlerin birçok hastalığa neden olduğunu kaydederken, şunları söyledi: "Özellikle parazitsel bir enfeksiyon hastalığı var. Çok fazla antibiyotik kalıntısı barındırıyor. Onları kullanan vatandaşlar antibiyotiklere karşı direnç oluşturuyor. Sarılık, bakteriyel enfeksiyonlara yakalanma riski var. Bu tarz ürünlerin mutlaka güvenilir laboratuarda testlerinin yapılıp ondan sonra tüketime sunulması gerekiyor. Bu ürünleri aynı zamanda geldiği ülkede ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığı da önemli. Zaten bu tür ürünlerin ithal edilmesi de yasak. Sakatat türevleri enfeksiyona en yatkın ürünlerdir ve bu tarz ürünlerin kontrolsüz tüketilmesini önermiyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uzmanlardan Sakatat UyarısıTüketirken Dikkat EdinMersin Limanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
''Hafıza silinmiyor, kötü anılar yeniden işleniyor''
''Hafıza silinmiyor, kötü anılar yeniden işleniyor''
Kas ağrısı deyip geçmeyin
Kas ağrısı deyip geçmeyin
"Diş eti hastalıkları kemik erimesine yol açabilir"
"Diş eti hastalıkları kemik erimesine yol açabilir"
Evde çamaşır kurutmak, akciğer hastalığı nedeni
Evde çamaşır kurutmak, akciğer hastalığı nedeni
Önyargılarınız Engeliniz Olmasın! 
Önyargılarınız Engeliniz Olmasın! 
Yılın Sağlık Kuruluşu: Avrasya Hospital
Yılın Sağlık Kuruluşu: Avrasya Hospital
Dikkat! Uzmanlardan, kısırlık ve tüp bebek tedavileriyle ilgili önemli uyarı
Dikkat! Uzmanlardan, kısırlık ve tüp bebek tedavileriyle ilgili önemli uyarı
Karaciğerde görülen kolanjiyo kanserlerini tetikleyen beş etken
Karaciğerde görülen kolanjiyo kanserlerini tetikleyen beş etken
Kırmızı besinler A ve C vitamini, yeşiller potasyum zengini
Kırmızı besinler A ve C vitamini, yeşiller potasyum zengini

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans