Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak yeni sistem ve takvim açıklandı
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak yeni...
“Afif Paşa Mehtabiye Köşkü” dosyası İBB’de
“Afif Paşa Mehtabiye Köşkü” dosyası...
Sağlık Bakanlığı'ndan 'tıbbi maske' kullanımı bilgilendirmesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 'tıbbi maske' kullanımı...
Başakşehir Kulübü'nden milli dayanışma kampanyasına destek
Başakşehir Kulübü'nden milli dayanışma kampanyasına...
Dezenfekte biter bitmez oturmaya devam ettiler
Dezenfekte biter bitmez oturmaya devam...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Uzmanlar uyarıyor: Koronavirüs günlerinde lens takmayın

GÖZ Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, koronavirüse karşı alınan önlemler arasında el ve yüz temizliği kadar gözlerini de dikkatli şekilde korunması gerektiğini vurgulayarak, "Bu dönemde lens kullanmayın" dedi. 37 yıllık optikçi Nazif Eken ise gözlüklerin camlarının alkollü su veya kolonya ile temizlenmesini önerdi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 09:56
0 Okunma
Uzmanlar uyarıyor: Koronavirüs günlerinde lens takmayın

Antalya'da yaşayan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, koronavirüsün en çok ağız, burun ve göz yoluyla bulaştığını belirti. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların ellerine eldiven ve yüzüne maske takarak kendilerini korumaya çalıştığını anlatan Doç. Dr. Çoban, virüsün bulaşmaması için gözleri de korumanın çok önemli olduğunu vurguladı. Özellikle sağlık çalışanlarının maske, eldiven ve koruyucu gözlükle koronavirüse karşı önlem almaya çalıştığını belirten Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, "Hastaların göz muayenesi sırasında göz hekimlerinin kendilerini ve hastaları korumak adına her hastada eldiven değiştirmesi ve mutlaka kendi gözü ve tüm yüzünü örtecek gözlük ve maskeler kullanması da gerekmektedir" dedi.

'LENS KULLANMAYIN' ÖNERİSİ

Koronavirüs vakalarının artmasından sonra kontakt lens kullananlardan çok soru geldiğini anlatan Doç. Dr. Çoban, "Bu süreçte hastaların mümkünse kontakt lens kullanmamasını önermekteyiz. Kullanması zorunlu ise el dezenfeksiyonu ve kontakt lens ve kaplarının temizliğine çok özen göstermeliler" diye konuştu.

GÖZDEKİ KIZARIKLIĞA DİKKAT

Koronavirüs vakalarının artmasıyla hastalar üzerinde yeni belirtiler ortaya çıktığını anlatan Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban,"“Covid-19 hastalarının bazılarında gözün beyaz kısmının enfeksiyonu olarak tanımladığımız konjonktivit bulgusudur. Konjonktivitte gözlerde kızarıklık ve sulanma görülebilir. Her gözde gördüğümüz kızarıklık ve sulanma Covid-19 anlamına da gelmez. Ancak bu göz bulgularının yanı sıra ateş, öksürük ve nefes darlığı varsa bu durumda, Covid-19 olabileceğini düşünmek gereklidir" dedi.

'LENS YERİNE GÖZLÜK KULLANIN'

Antalyalı 37 yıllık optikçi Nazif Eken (56), salgın konusunda halkın bilinçlendirildiğini, fakat gözler hakkında pek bilgi verilmediğini söyledi. Mikroba en açık bölgenin gözler olduğunu belirten Eken, şunları söyledi:

"Bu dönemde tüm hijyenik kurallara uyarken, lütfen lens kullanmamaya özen gösterin. Lensler tamamen mikroba açık bir üründür. O yüzden bu dönemde mümkün olduğunca lens yerine gözlük takmayı tercih edin. Gözlük aynı zamanda bir bariyer görevi üstleniyor. Karşıda eğer enfekte olan bir hasta varsa ondan gelebilecek damlacıkları engeller ama açık bir göz enfekte olmakta karşı karşıya kalan en tehlikeli organlarımızın başında gelir. Bu dönemde lens değil gözlük kullanın."

'KOLONYA İLE TEMİZLEYİN'

Gözlük kullanırken hijyene dikkat çeken Nazif Eken, "Gözlüğümüzü sık sık temizlememiz gerekiyor. Kullandığımız gözlük su şişelerinin içini boşaltıp bu dönemde alkollü su ya da kolonyayla doldurun ve onlarla temizleyin. Çünkü normal sıvı gözlükteki olası mikropları öldürmez. Mümkün olduğunca gözlüklerinizi herhangi bir yere koymayın. Çünkü virüsün ne zaman nerede olacağı belli olmaz" dedi.

Zorunlu lens kullananlara da öneride bulunan Eken, "Hijyenik kurallara uyarken lenslerizi her ortamda takıp çıkarmayın. Mümkün olduğunca lens suyunuzu sık sık değiştirin. Ellerinizi koruyucu lens sularıyla mutlaka dezenfekte etmeye çalışın. Çünkü mikrop her an her yerde bulunabilir. Bu dönemde en fazla gözlerimiz mikroba maruz kalıyor. Lütfen dikkatli olalım" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GözGözlükLensKoronavirüsDoç. Dr. Deniz Turgut Çoban
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs tanı testleri PAÜ'de yapılabilecek
Koronavirüs tanı testleri PAÜ'de yapılabilecek
Sağlık Bakanlığı'ndan 'tıbbi maske' kullanımı bilgilendirmesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 'tıbbi maske' kullanımı bilgilendirmesi
Koronavirüs testlerinde 'yalancı negatifliklere' dikkat!
Koronavirüs testlerinde 'yalancı negatifliklere' dikkat!
AKCİĞER KANSERİNİ ÖNLEMEK MÜMKÜN! 
AKCİĞER KANSERİNİ ÖNLEMEK MÜMKÜN! 
Milli voleybolculardan örnek davranış
Milli voleybolculardan örnek davranış
“Bebeğinizin zeka gelişimi gebelikteki tiroide bağlı”
“Bebeğinizin zeka gelişimi gebelikteki tiroide bağlı”
Emine Mamat İle Komedi Dolu Yaşama Dair Sohbet...
Emine Mamat İle Komedi Dolu Yaşama Dair Sohbet...
Ev karantinasının en sağlıklı 11 gıdası
Ev karantinasının en sağlıklı 11 gıdası
Koronavirüs bulunan akciğerin 3D görüntüsü yayınlandı
Koronavirüs bulunan akciğerin 3D görüntüsü yayınlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı