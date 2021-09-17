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Uzmanından uyarı: Prostat kanseri sinsi ilerliyor, takip edilmeli

50 yaş üzeri erkeklerde en sık görülen kanser türünün prostat kanseri olduğunu söyleyen Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, sinsi ilerleyen bir kanser türü olması sebebiyle takip edilmediği zaman ileri evrede kendini belli ettiğini vurguladı.

17 Eylül 2021 Cuma 09:55
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Uzmanından uyarı: Prostat kanseri sinsi ilerliyor, takip edilmeli

Dünya prostat kanseri farkındalık ayı sebebiyle açıklamalarda bulunan Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, erkeklerde çok sık görülen iyi huylu prostat büyümesi (benign prostat hipertrofisi) ile prostat  kanseri şikayetlerinin aynı olduğuna dikkat çekerek, hastaların yaşadıkları bu tür şikayetlerde doktora başvurmaları gerektiğinin altını çizdi.

ŞİKAYETLER KANSER BELİRTİSİ OLABİLİR

Prostat kanserinin nedenleri tam olarak bilinmediğini söyleyen Emsey Hospital Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, başlıca nedenler arasında ailede prostat kanseri öyküsü olması, yaşın ilerlemesi, düzensiz ve dengesiz beslenme, hayvansal yağların aşırı tüketilmesi, aşırı kilo, hareketsiz yaşam tarzı prostat kanserinin görülme riskini arttırdığını belirtti.

İyi huylu prostat büyümesi ile prostat  kanseri şikayetlerinin her iki hastalıkta da aynı olabileceğini belirten Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, “İdrar yapmada zorluk, gece ve gündüz çok sık idrara çıkma problemler oluştuğu için hastalar bazen iyi huylu hastalık olduğunu düşünerek doktora gitmekte gecikebiliyor, bu şikayetleri yaşayan kişilerin prostat kanseri olma ihtimali olabileceğini de unutmamaları gerek” dedi.

KEMİKLERE YAYILIM YAPABİLİR

Prostat kanserinin de yayılabilen (metastaz) bir tür olduğunu ve öncelikle prostat etrafındaki dokulara, seminalveziküle (prostat arkasındaki meni depolayıcı kese) mesaneye veya kalın barsak son kısmına lokal yayılım yapabilen kanser türü olduğunu söyleyen Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, “Lokal yayılım gösteren tümörler zamanla vücudun diğer kısımlarına, örneğin; kemiklere, lenf nodlarına , karaciğere, akciğere ve beyine yayılım yapabilmektedir” diye konuştu.

Prof. Dr. Hakan Karagöl Prostat kanserinin tedavi yöntemleri hakkında ise şu bilgileri paylaştı. 

“Erken evrede tedavisi cerrahi veya radyoterapiyle beraberinde hormonterapi ilaç tedavileriyle olmaktadır. Hastalığı düzelen hastalar takip programına alınmaktadırlar. Kanser ileri evrede ise tedavisi genel anlamda hormonoterapi veya kemoterapi ya da yeni çıkan akıllı ilaç tedavileri, bağışıklık sistemini uyarark etki sağlayam immünoterapi ilaçları ile yapılmaktadır. Yine atom tedavisi de (Lutesyum) ileri evre prostat kanseri tedavisinde kullanılmaktadır.  Özellikle ileri yaştaki erkeklerde en sık görülen tümör olması nedeniyle sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma gibi yakınmalar olduğunda mutlaka bir üroloji doktoruna başvurması gerekmektedir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
OnkolojiProf.Dr .Hakan KaragölProstat
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