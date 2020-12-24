Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1423
ALTIN
462.512
DOLAR
7.6438
STERLİN
10.3846
EURO
9.3310
Kastamonu'da arsa karşılığı okul yaptırılacak
Kastamonu'da arsa karşılığı okul...
Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı Duyurusu
Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı...
15 uzman yardımcısı alınacak
15 uzman yardımcısı alınacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Turşu fabrikası için mal/malzeme satın alınacaktır
Turşu fabrikası için mal/malzeme...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Uzmanından uyarı!

Koronavirüse yakalanan çocukların yüzde 72'sinde D vitamini eksikliği tespit edildi

24 Aralık 2020 Perşembe 10:48
3 Okunma
Uzmanından uyarı!

DİYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kamil Yılmaz, PCR testi ile tanı konulan yaklaşık 40 koronavirüs hastası çocukta D vitamini düzeyi üzerine çalışma yaptıklarını ve bu hastaların yüzde 72'lik gibi bir kısmında D vitamini eksikliği ya da yetersizliğinin saptandığını söyledi. 

Dicle Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Kamil Yılmaz ve Doç. Dr. Velat Şen, kentte koronavirüse yakalanan 40 çocuk üzerinde çalışma yaptı. Klinikte yapılan çalışmalarda çocukların yüzde 72’sinde D vitamini eksikliği ya da yetersizliği tespit edildi. Çalışma, dijital yayın yapan bilim dergisi 'Pediatric Pulmonology'de de İngilizce olarak yayımlandı. Sağlık Bakanlığı'ndan da alınan izinle bu çalışma, dünyada koronavirüslü çocuklar üzerine yayımlanan ve D vitaminiyle ilgili ilk çalışma olarak kayıtlara geçti. Dr. Kamil Yılmaz, yaptıkları çalışmada 40 hastada D vitamini düzeyi çalışıldığını belirterek, "Aynı zamanda polikliniklere başvurmuş ama herhangi bir kronik hastalığı olmayan sağlıklı çocukların 45'inde, yaş ve cinsiyetle eş değer olanlarla yaptığımız bir taramada ise bu hastaların da sadece yüzde 25'lik kısmında D vitamini düşüklüğü olduğunu tespit ettik. İki grubu kendi arasında kıyasladığımızda Covid-19 hastalarında anlamlı oranlarda D vitamini düşüklüğünün daha fazla olduğunu tespit ettik" dedi.

'D VİTAMİNİ DÜŞTÜKÇE ATEŞ DAHA FAZLA OLUYOR'

Yaptıkları çalışmada D vitamini eksikliğinin aslında hastalığın şiddetiyle bir korelasyon göstermediğini sadece ateşle negatif korelasyon gösterdiğini saptadıklarını ifade eden Yılmaz, "Yani D vitamini düştükçe ateşin daha fazla olacağını tespit ettik ama onun dışında hastalığı hafif, orta ya da şiddetli geçirip geçirmeyeceğinde D vitamini düzeyinin herhangi bir faktör olmadığını ve etkilenmediğini tespit ettik. Yalnız bu çalışmalar henüz çok yeni. Kısıtlı hasta grubu ve sayıları üzerinden yapıldığı için şuan tüm dünyada çalışmalar eş zamanlı olarak devam ediyor. Daha geniş çalışmalar ve hasta grupları seçildiğinde bunlar için daha kesin ifadeler kullanılabilir. Ön çalışma olarak bizim sadece D vitamini düzeyinin Covid-19 hastalarında yaklaşık yüzde 72’lik kısmında düşük olduğunu tespit ettik diyebiliriz" diye konuştu.

'GÜNEŞ IŞIĞINDA HAFTADA 3 GÜN YARIM SAAT'

D vitaminiyle ilgili en doğal kullanımın güneş ışığı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çocuğun haftada 3 gün yarım saat güneş ışığında kalmasına dikkat edilmeli. Covid-19 kendi dinamiğini kendi içinde barındıran ve henüz fizyopatolojisi aydınlatılmamış bir hastalık olduğu için D vitaminin sadece düşük olduğunu tespit ettik. Çalışma, Pediatric Pulmonology adlı bir yurt dışı hakemli dergide de yayınlandı. Sanırım koronavirüs hastası çocuklarla ilgili şuana kadar yapılmış ve yayınlanmış ilk çalışma ama şuan çok merkezli olarak bu çalışmanın devam ettiğini düşünüyoruz. Gelecek çocuklarla ilgili çalışmalarda bunun daha desteklenebilir olabileceğini ya da bulduğumuz sonucun belki de gerçeği yansıtmadığı da ortaya çıkabilir. Sonuçta bilimde net ve kesin ifadeler yoktur ama şu an D vitamini düzeyinin düşük olduğunu tespit ettiğimizi söyleyebiliriz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüse Yakalanan çocuklarD Vitamini Eksikliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılbaşında ev içinde bir araya gelmeler riskli
Yılbaşında ev içinde bir araya gelmeler riskli
Adıyaman'daki aşı çalışmasında Faz- 1 insan klinik çalışmaları başlayacak
Adıyaman'daki aşı çalışmasında Faz- 1 insan klinik çalışmaları başlayacak
Umarım kötü senaryo gerçekleşmez
Umarım kötü senaryo gerçekleşmez
Prof.Dr. Ertuğrul: Mutasyonun aşıyı etkilemeyeceğini öngörüyoruz
Prof.Dr. Ertuğrul: Mutasyonun aşıyı etkilemeyeceğini öngörüyoruz
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Bakan Koca: Tedbirlere ısrarla uyalım
Bakan Koca: Tedbirlere ısrarla uyalım
Koronavirüs salgınında can kaybı 18 bin 602'ye yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 18 bin 602'ye yükseldi
25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak!
25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak!
Bakan Koca'dan 'mutasyon' açıklaması!
Bakan Koca'dan 'mutasyon' açıklaması!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma