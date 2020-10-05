Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 32
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1161
ALTIN
478.396
DOLAR
7.7510
STERLİN
10.0757
EURO
9.1356
Kadınlar, Şehir Ormanı'nda 150 poşet çöp topladı
Kadınlar, Şehir Ormanı'nda 150 poşet...
Meslek liseliler 'Atmaca’ robot ile Teknofest’te 1’inci oldu
Meslek liseliler 'Atmaca’ robot ile...
DSÖ'den Türkiye'nin Covid-19 mücadele stratejisine övgü
DSÖ'den Türkiye'nin Covid-19 mücadele stratejisine...
Balkan Şampiyonu Subatan: Bakkala borç yazdırıp antrenmana gidiyordum
Balkan Şampiyonu Subatan: Bakkala borç...
Uzmanından güneş lekeleri için tedavi önerileri
Uzmanından güneş lekeleri için tedavi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Uzmanından güneş lekeleri için tedavi önerileri

Güneş lekelerinin tedavisi ve cilt bakımına yönelik bilgiler paylaşan Dermatoloji Uzmanı Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, cilt tedavisi ve bakımıyla, kış aylarında görülen deri kuruluğu ve kaşıntılı kızarıkla seyreden egzamaların da önüne geçileceğini söyledi.

05 Ekim 2020 Pazartesi 13:47
7 Okunma
Uzmanından güneş lekeleri için tedavi önerileri

İSTANBUL - Yoğun güneşe maruz kalınan yaz ayları ve uzun plaj günlerinin ardından yüzde ve ciltte lekeler ortaya çıkıyor. Özellikle yüzde güneşi dik olarak gören bölgelerde alın, burun, yanaklar, dudak üzeri gibi bölgelerin yanı sıra bazen de tüm yüzde yaygın açık kahve-koyu kahve arası lekeler meydana gelebiliyor. Yaz sonrası birden fark edilen ve can sıkan güneş lekeleri için ne yapılmalı? Lekeler bir deri hastalığına yol açabilir mi, yüz ya da ciltten tamamen giderilebilir mi? Altınbaş Üniversitesi Öğr.Üy. Dermatoloji Uzmanı Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, Melazma adı verilen bu lekelerin en önemli nedeninin güneş koruyucu kullanmama ya da yanlış kullanım sonucu güneş ışınlarının deride pigment üretimini artırması olduğunu söyledi. Kadınlarda doğum kontrol ilacı kullanmak, gebelik ve doğum yapmış olmak gibi faktörlerin de önemli olduğunu belirten Dermatolog Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, güneş lekelerinin tedavisi ve cilt bakımına yönelik bilgiler paylaştı. 

LEKELERİN TEDAVİSİ MÜMKÜN 

Leke tedavisinde dikkat edilecek noktaların başında doğru güneş koruyucu kullanmanın geldiğini söyleyen Dr. Küçükoğlu Cesur, “Bununla beraber tedavi amaçlı olarak kullanılan kremlerin içeriği değişmekle berber hidrokinon, retinoik asit, azeleik asit, kojik asit, glikolik asit ve c vitamini içeren ürünler kullanılabilir. Özellikle gece kullanılması tavsiye edilen bu ürünler hekim kontrolünde belirlenen süre boyunca kullanılır. Krem tedavilerine ilave olarak karbon peeling uygulamaları, mezoterapi, kimyasal peeling, prp ve bazı maskeler de tedavi amaçlı kullanılabilir. Leke tedavilerinin kış aylarında yapılması önerilir” açıklamasında bulundu.  

“CİLDİNİZİ KIŞA HAZIRLAYIN” 

Güneş lekesi tedavisi ve cildin kışa hazırlığı için yaşadığımız sonbahar günlerinin uygun zaman olduğunu belirten Dermatolog Dr. Küçükoğlu Cesur, cilt tedavisi ve bakımıyla, kış aylarında görülen deri kuruluğu ve kaşıntılı kızarıkla seyreden egzamaların da önüne geçileceğini kaydetti. Sağlıklı cilt için alınması gereken önlemlerin başında düzenli aralıklarla nemlendirici kullanmanın geldiğini vurgulayan Dr. Küçükoğlu Cesur, “Cilt sağlığı için banyo yaparken deriyi kurutmayacak ürünler tercih edilmeli. Sabun ve duş jeli banyoda kullanıldığında deride kuruma yapabilir bunların yerine duş kremi, duş yağı ya da vücut şampuanları tercih edilmelidir. Banyodan sonra tüm vücuda nemlendirici uygulanmalıdır” dedi. Egzamaların en sık görüldüğü yer olan ellerin de kış aylarında soğuktan korunarak kışın eldiven giyilmesi ve ellerin ılık suyla yıkanmasını öneren Dermatolog Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, kışın deri bakımında en önemli faktörün düzenli aralıklarla nemlendirici kullanmak olduğunu vurguladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güneş Lekelerinin TedavisiGüneş Lekeleri Için Tedavi önerileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca'dan teşekkür mesajı
Bakan Koca'dan teşekkür mesajı
'Covid-19 kalp krizi ve kalp yetmezliğine yol açabiliyor'
'Covid-19 kalp krizi ve kalp yetmezliğine yol açabiliyor'
Sağlık Bakanlığından Koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotu
Sağlık Bakanlığından Koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotu
Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 441'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 441'e yükseldi
'Pandemide bazı vitaminlerin fiyatı, 20- 30 kat arttı'
'Pandemide bazı vitaminlerin fiyatı, 20- 30 kat arttı'
Koronavirüsün gözden bulaşına 'şeffaf gözlük' önlemi
Koronavirüsün gözden bulaşına 'şeffaf gözlük' önlemi
Pandemi sürecinde yaşlılar ve çocuklarda göz hastalıkları ve görme kaybında artış
Pandemi sürecinde yaşlılar ve çocuklarda göz hastalıkları ve görme kaybında artış
Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 325'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 325'e yükseldi
MEME KANSERİNDEN KORKMAYIN! 
MEME KANSERİNDEN KORKMAYIN! 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans