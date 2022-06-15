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Uzmanı uyarıyor: Cilt kanserlerinin bir kısmı güneş temasından olabilir

15 Haziran 2022 Çarşamba 14:53
Uzmanı uyarıyor: Cilt kanserlerinin bir kısmı güneş temasından olabilir

İSTANBUL - Hava sıcaklarının artış göstermesi sebebiyle uzmanlar güneşli havalarda yapılması gerekenler ve güneşin etkileri konusunda uyarılarda bulunuyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz; Ozon tabakasının incelmesi, güneşin zararlı ışınlarının cilde daha fazla gelmesine, uzun vaade de cilt kanserlerinin bir kısmının güneşle olan temasla bağlantılı olabileceğini belirtti.


 

GÜNEŞ DNA HASARI YAPAR


 

Güneş, deri altı DNA hasarı yapar, pigmentleri arttırır ve cildi bozar. Bu bozulma sadece görsel olmakla kalmaz, cildin hastalanmasına da neden olur diyen Emsey Hospital Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, “Özellikle aile geçmişinde cilt kanseri bulunan kişilerin, mutlaka güneş kremi kullanması gerekiyor. Yaz aylarında tüketilen su miktarı da çok önemlidir, ortalama 50-60 kg olan bir kişi günde 2-2.5 litre sıvı tüketmeli ve sağlıklı besinler almalıdır” dedi.


 

GÜNEŞ KREMİ SEÇERKEN YAŞA VE CİLDE UYGUN OLMASINA DİKKAT EDİLMELİ


 

Dışarı çıkarken geniş siperli şapka ve yaza uygun seçilmiş kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Özyılmaz, “Çantanızda mutlaka bir güneş kremi bulundurmalısınız, güneş kremi seçimi, yaşa ve cilt tipine uygun olarak seçilmeli, yüze ve vücudun diğer bölgelerine sürülecek olan güneş kremleri farklı olmalıdır. Güneş kremleri etkisini 20 dakika sonra gösterir bu yüzden dışarı çıkmadan 20 dakika önce sürmelisiniz. Ortalama 4 saatte bir de yenilenmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.


 

GÜNEŞ KREMLERİNİN ÜZERİNDE BULUNAN DEĞERLERE BAKILMALI


 

Fiziksel bariyerlerin daha çok cilt yüzeyinde tabaka yapan, çinko asit gibi maddelerden oluşan koruyucular olduğunu söyleyen Dr. Serpil Özyılmaz, bu koruyucuların daha çok bebek ve çocuklarda kullanıldığını belirtti. Kimyasal bariyerlerin ise cilt altına emildiğini ve orada reaksiyon oluşturarak güneşten koruduğunu ifade eden Dr. Özyılmaz, kimyasal koruyucular cilt üzerinde tabakalandırma yapmadığı için koruyuculuğunun daha kolay olabileceğini belirtti. Dr. Özyılmaz; ‘’Güneş koruyucuları cilt üzerinde bulunan FPF değerleri UVB ışınlarının koruyuculuğunu ifade eder ve UVA ışınları yeryüzüne ulaşan ve daha çok bronzlaşmadan sorumlu ışınlar olması sebebiyle, güneş alerjisi olanlarda UVA etken olduğu için güneş koruyucu tercihinde özellikle dikkate alınmalıdır’’ dedi.


 

GÜNEŞ ALERJİSİ ÇOCUKLARDA DAHA FAZLA OLUYOR


 

Kimyasal ürünler, temizleyiciler, deterjanlar, paketli gıdaların alerjiye neden olabileceğini söyleyen Özyılmaz, çocuklarda görülme oranının daha fazla olduğunu, çocuklardaki atopik dermatitin büyüdükçe geçebildiğini, genellikle 10 yaşa doğru geçebildiğini belirtti. Atopik dermatiti olanlar, seçtiği ürün içeriklerine bakmalı, güneş alerjisi olanların, UVA filtreli güneş koruyucusu kullanması ve güneşten olabildiğince kaçınması gerektiğini tavsiye etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cilt KanseriGüneş
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