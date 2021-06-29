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Uzmanı uyardı; bel ağrısı şikayetleri daha sık yaşanacak

29 Haziran 2021 Salı 10:37
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Uzmanı uyardı; bel ağrısı şikayetleri daha sık yaşanacak

İSTANBUL - Koronavirüsle eğitimin ve işin eve taşınması kas iskelet sisteminde de birçok hastalığı beraberinde getirdi. Fizyoterapist Ahmet Rasim Özdemir, “Evden çalışanların yüzde 40’ının sahada çalışanlara göre daha fazla bel ağrısı çektiğini görüyoruz. Boyun düzleşmeleri, skolyoz ve kifoz problemleri ileri vadede ise bel, boyun fıtığı gibi sorunlar daha sık görülebilir” dedi.


 

Koronavirüs evde geçirilen süreyle hareketsizliği de artırdı. İş ve eğitim de evlere taşınınca kas ve iskelet sisteminde de birçok sorun ortaya çıktı. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nden Fizyoterapi Programı Başkanı Öğr. Gör. Ahmet Rasim Özdemir, “Bu dönemde özellikle öğrencilerin hareketsiz ve sabahtan akşama kadar masa başında olması, uygun olmayan sandalyeler, yatarak çalışma nedeniyle en çok karşılaştığımız sorun bel ağrısı oldu. Baş önde postürüyle beraber boyun kaslarımızda gerginlikle çok sık karşılaşıyoruz” diye konuştu. 


 

BÜYÜME ÇAĞI ÇOCUKLARINDA SKOLYOZ TEHLİKESİ


 

Fiziksel aktivitenin yetersiz olmasının kilo artışına neden olduğunu dile getiren Özdemir, “Bununla beraber kas zayıflıkları, eklem ağrıları ortaya çıkmaya başladı. Hareketsiz bir yaşam, kas zayıflıkları, eklem ağrıları derken fiziki olarak birçok sorunla karşılaşabiliyoruz. Bir diğer problem de omurga problemleri. Büyüme çağında olan çocuklarda skolyoz problemleri, omurga eğrilikleri karşılaştığımız bir diğer sorun” dedi.


 

SAHADA ÇALIŞANLAR DAHA AZ BEL AĞRISI ÇEKİYOR


 

Evden çalışanlar ve sağlık çalışanlarıyla birlikte yapılmış bir çalışmayı hatırlatan Özdemir, “Bunların bel ağrıları kıyaslandığında evde kalanların yüzde 40 kadar daha fazla bel ağrısı çektiği görülmekte. Aktif olanlar hareket kabiliyeti daha fazla olanlar sahada olanların daha az bel ağrısı çektiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.


 

UZUN VADEDE BEL VE BOYUN FITIKLARININ GÖRÜLME SIKLIĞI ARTACAK


 

Uzun vadede boyun düzleşmeleri, skolyoz ve kifoz problemleri, ileri vadede bel fıtığı, boyun fıtığı gibi sorunların daha sık görülebileceğini vurgulayan Özdemir, “Eklemlerdeki hareketsizlikle beraber kireçlenme problemleri de sıklıkla görülecek diye düşünüyorum” dedi. 


 

UZMANINDAN AĞRILARI AZALTACAK İPUÇLARI


 

Fizyoterapist Ahmet Rasim Öztekin, hareketsizlikten kaynaklı yaşanan eklem ağrılarını azaltmak için gerekli ipuçlarını şu sözlerle anlattı:


 

“Saat başı 5 dakika molalarla yürüyüşler yapabiliriz. Ekran başındayken boyun ve omuz hareketleriyle 5’er dakikalık germe egzersizleri ekleyebiliriz. Sabah ve akşam 5 dakikalık esneme egzersizlerini yaparsak bu ağrılarla karşılaşmamak mümkün. Ergonomik mobilyalar da çok önemli. Sandalyenin kolçaklı ve bel destekli olması, bilgisayar ekranının göz hizasında, olması hem baş duruşunu hem de bel ağrısı problemini ortadan kaldırmamıza güzel bir imkan sağlayacaktır. Ekranlarının karşısına ‘dik dur, unutma’ gibi notlar yazarak bunu kendilerine sürekli hatırlatabilirler. Masa dizaynı, masanın boyu sandalyenin yüksekliği çok önemli.”

DHA

Son Güncelleme: 29.06.2021 10:47
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Bel Ağrısı şikayetleriUzmanlar Uyardı
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