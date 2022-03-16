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Uzmanı ‘Tuza Dikkat Haftası’nda uyardı

Günlük tuz tüketimi 5-6 gramı geçmemeli

16 Mart 2022 Çarşamba 15:09
Uzmanı ‘Tuza Dikkat Haftası’nda uyardı

İSTANBUL - Yaşam için hayati öneme sahip olan tuz, aşırı tüketildiğinde insan sağlığını tehlikeye atabiliyor. Tuzun gıdaların bozulmasını önlemenin yanı sıra antiseptik özelliğiyle mikroplara karşı koruyucu özelliği olduğunu, vücudun sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesini koruyarak düşük tansiyonu dengelediğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Özgün İyigün, “Tuza Dikkat Haftası” nedeniyle uyarılarda bulundu.

Medicana Ataşehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Özgün İyigün açıklamasında, “Günlük iyot ihtiyacını 150 mikrogramdır ve tuz tüketiminin günde 5-6 gramı geçmemesi gerekir. Sofra tuzunun sağlık için en önemli mikro elementlerden biri olan iyot içeren tuz formuna sahiptir. Tuz tüketiminde iyotlu tuzu tercih etmek gerekir çünkü ülkemizde su ve gıdalarla alınan iyot, sağlık açısından yeterli olmamaktadır” dedi.
 

1 GRAM TUZ 250 GRAM SUYU TUTUYOR

Tuzun yetersiz alınmasının yanı sıra, aşırı tüketiminin de sağlık açısından önemli tehlikeler doğurduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Özgün İyigün, 1 gram tuzun vücutta ortalama 250 gram su biriktirir. Fazla tuz tüketimi, sodyum miktarında artışa bağlı olarak tansiyonun aşırı şekilde yükselmesine yol açar. Hipertansiyon ise kalp-damar (kalp krizi) ve beyin-damar (inme-felç) hastalıklarında risk artışına yol açar. Tuzda bulunan sodyum beraberinde fazla suyu da tutarak vücutta ödem oluşmasına sebep olur. Hipertansiyon göz bozuklukları ve görme kayıplarına neden olur. Fazla tuz; insülin salınımı ve sinyal iletimlerini bozarak insülin direncini artırır, bu durum da sonuçta diyabete eğilim ve obezite hastalığıyla sonuçlanır.

Tuzun fazlasının hastalık risklerini artırdığına değinen İyigün, “Günlük tuz tüketimi, yaklaşık silme bir tatlı kaşığı tuz tüketimine denk gelen 5-6 gramı geçmediği taktirde hastalıklardan ve tuzun zararlarından korunuruz” diye konuştu.

RİSKİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Özgün İyigün riski azaltmak için şu önerilerde bulundu:

“Paketlenmiş ürün tüketmekten kaçınılmalıdır.

“Yemekler tuzsuz pişirilmelidir, tuz sofrada eklenmelidir.

“İşlenmiş et tüketimi azaltılmalıdır.

“Konserve gıdaların tüketimi tercih edilmemelidir.

“Hazır yufka tüketilmemelidir.

“Sağlıklı beslenmeye önem verilmelidir.

“Yemekler tuz yerine taze ve kuru otlarla tatlandırılmalıdır.

“Sebze- meyve tüketimi artırılmalı, bol su tüketilmelidir.

“5 orta dilim ekmek ile ortalama 7.2 gram tuz alınır. Bu nedenle ekmeklerin tuzsuz hazırlanıp satılması da çok yerinde bir önlem olabilir.”

DHA

Son Güncelleme: 16.03.2022 15:24
Anahtar Kelimeler:
TuzGünlük Tuz Tüketimi
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