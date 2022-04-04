Uzman Estetisyen Özlem Aksünger’den 2022 Güzellik Tüyoları!

Haber: Aslan Sayım

Bir çok alanda gündemde olan Cilt Bakımı, Protez Tırnak, Lazer Epilasyon, İpek Kirpik, Microblading Kaş tekniği gibi işlemler günümüzde bir çok kadının vazgeçilmezi oldu. Bu alanda doğru ve güvenilir kişileri tercih etmek çok önemli! Özellikle Lazer ve Medikal Cilt bakımı için doğru tercihler vermeniz gerek. Bu alanda kendini kanıtlamış bir çok ünlü isme hizmet vermekte olan Özlem Aksünger İstenbul’da 4 şubesi ile hizmet vermektedir.

Crystal Güzellik’te merak edilen konuları sorduk!

Protez Tırnak Zararlı mıdır?

-Protez tırnak uygulaması kendi tırnaklarınıza herhangi bir zarar vermez, tırnaklarınızı yıpratmaz yada inceltmez. Çünkü protez tırnak uygulaması sırasında kendi tırnaklarınızın tamamı kapatılmaz. Tırnaklarınızın yalnızca uç kısımlarına protez tırnaklar özel yapıştırıcılar aracılığıyla yapıştırılır.

Bu yıl tırnakta hangi renkler moda?

-Tırnak tasarımında renkli french trendi kalpleri fethetmiş durumda! Özellikle her tırnağa farklı renklerde yapılan pastel tonları oldukça rağbet görüyor. Mint, lila, pembe, açık mavi ve fıstık yeşili renkler de tek renk olarak french yapımında oldukça fazla kullanılıyor. Renkli french tırnakların en iyi yanıysa kombinleme kolaylığı sağlaması! Renkli french tırnaklarınızla kombininize göre oje rengi seçme derdinden de kurtulabilirsiniz!

İpek Kirpik Zaralı Mı?

-Eğer ipek kirpik taktıracaksanız kaliteli bir merkez seçmekte fayda var. Kirpiği takmak için kullanılan yapıştırıcı kirpiğe değerse zarar verebilir.

Medikal Cilt bakımı nedir?

-Güzel ve pürüzsüz bir yüze sahip olmak her bayan için önemlidir. Bu nedenle cilt bakımı bayanlar için en çok tercih edilen yöntemdir. Cildin bakımlı olması cilt sağlığını önemli derecede etkiler. Medikal cilt bakımı ciltte var olan sorunları temizleyerek cildin onarılmasına yardımcı olan bir uygulamadır. Sağlıklı ve nefes alabilen bir cilde sahip olmak için kullanılan dermokozmetik ürünler cildin sahip olduğu eski canlılığını geri getirerek ciltte birikmiş olan tüm yağ ve siyah noktaları yok eder.

Yapılan işlemlerle beraber öncelikle cildin ihtiyacı yapılan analizler doğrultusunda belirlenir. Bu doğrultuda öncelikle cildin nemli olmasını sağlayan oksijen verilir. Verilen oksijen ile beraber cilt derinlemesine temizlenir.

Böylece her tabaka yağ ve kirden arınarak daha canlı bir görünüm kazanır. Temizleme işlemi sırasında kapalı ve tıkalı olan gözenekler açılır böylece siyah nokta oluşumunun da önüne geçerek tertemiz bir yüze sahip olunur. Bu nedenle medikal cilt bakımı yapılması gereken önemli bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde cilt üzerinde bulunan yabancı maddeler ve toksinler dışarı atılır.

Microblading nedir?

-günümüzde en çok tercih edilen kalıcı makyaj uygulamalarından biridir. Uzman kişi tarafından yüz şekline uygun tasarlanan kaşlar, olumlu ve büyük bir değişim yaratacaktır. Microblading uygulamasında; kalıcı makyaj işlemine uygun olarak üretilen bitkisel kalıcı makyaj boyası ile, tek kullanımlık steril iğneler kullanılarak derin altına (epidermise) kıl şeklinde mikro kesiler atılır. Uygulama yapılan bölgede üç boyutlu kıl görüntüsü oluşturulur. Kalıcı makyaj uygulaması dövmeyle benzerlik göstermez. Dövme yapılırken deri katmanına çok daha derin inilir, böylelikle ömür boyu kalıcılık sağlanır. Kalıcı makyajda böyle bir derinlik söz konusu değildir. Dövme; geri dönüşünün çok zor olması ve zamanla renk değişimi yapması nedeniyle riskli ve önerilmeyen bir yöntemdir.

Microblading Nasıl Yapılır?

-Microblading uygulaması ile kaşlar yeniden tasarlanır, yapılandırılır ve gerçek kaş görüntüsü elde edilir. Microblading uygulamasında ilk adım kaş dizaynıdır. Kişinin yüz ölçüsüne göre istenilen şekil ölçeklendirilir ve kaşın üzerine bir kalemle çizim yapılır. Kaş tasarlandıktan sonra kişinin onaylaması durumunda işlemin rahat ve acısız geçmesi için kaşa anestezik bir krem uygulanır. Bir süre bekletildikten sonra microblading uygulamasına başlanır. Kaşa kalıcı makyaj boyası kullanılarak kıl görünümünde üç boyutlu mikro kesiler atılır. Daha sonra kaş bölgesindeki kalıcı makyaj boyası silinir ve yeni kaşlar ortaya çıkar.