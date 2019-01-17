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Uzman Diyetisyen Mahir Tekgöz'den yaza hazırlanırken sağlıklı detoks önerileri

Şubat ve Mart ayı itibarı ile kadın ve erkeklerin sağlıklı kilo vermek ve yaz aylarına daha fit girebilmek için çaba sarfettiğini hepimiz biliyoruz. Hatta bunun için çeşitli tehlikeli yiyecek ve içecekleri tercih eden yüz binlerce insan var. Bilinçsiz ameliyat yöntemleri de bu tehlikeli yöntemlerden sadece biri.

Uzman Diyetisyen Mahir Tekgöz'den yaza hazırlanırken sağlıklı detoks önerileri

Şubat ve Mart ayı itibarı ile kadın ve erkeklerin sağlıklı kilo vermek ve yaz aylarına daha fit girebilmek için çaba sarfettiğini hepimiz biliyoruz. Hatta bunun için çeşitli tehlikeli yiyecek ve içecekleri tercih eden yüz binlerce insan var. Bilinçsiz ameliyat yöntemleri de bu tehlikeli yöntemlerden sadece biri.

17 Ocak 2019 Perşembe 19:14
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Uzman Diyetisyen Mahir Tekgöz'den yaza hazırlanırken sağlıklı detoks önerileri

HABER: DİNÇER KARACALAR

Uzman diyetisyen Mahir Tekgöz’den yaza hazırlanırken bilinçli ve sağlıkdetoks ve beslenme önerileri;

 Neden Detoks? Karaciğer ve Böbrekler Bu Görevi Yerine Getiremiyor Mu?

Detoks vücudun toksinlerden arınması anlamına geliyor. Peki vücudumuz  kendi kendine toksinlerden arınamıyor mu? Evet, arınıyor. Vücudumuzun çok bir güzel detoksifikasyon sistemi var. Bu süreçte en önemli rolü karaciğer ve böbrekler üstleniyor. Karaciğer ve böbrekler vücudumuzu arındırma işlevi görüyor. Fakat günlük hayatımızda maruz kaldığımız egzoz dumanı, sigara ve bazı gıdalardan aldığımız katkı maddeleri nedeniyle böbreklerimiz ve karaciğerimiz arındırma işlevini tam olarak gerçekleştiremiyor. Bu nedenle bizim de vücudumuza ihtiyaç duyduğu miktarda su, besin ve mineralleri vermemiz  gerekiyor. Peki nasıl?  vücudumuzun toksinlerden arınması ve sağlıklı çalışması  için ayın belli günlerinde 5 günlük detoks programları uygulanması gerekir .  Özel olarak hazırlanan detoks içeceklerini, mevsiminde taze sebze ve meyveleri kullanarak coldpress dediğimiz soğuk sıkım yöntemle hazırlanmasıgerekir.. Bu içeceklerin yardımıyla karaciğer ve böbreklerimizi toksinlerden arındırabiliriz

 

Az Az ve Sık Sık Yemek Zayıflatır Mı? Yiyeceklerin Kalori Değerleri Mi Yoksa Vücutta Ne Şekilde Kullanıldığı Mı Önemli?

Yemek yemek fizyolojik bir ihtiyaçtır ve kişi acıktığında yemelidir. Zayıflama ve sağlıklı beslenmede en basit kural vücuttan gelen açlık sinyallerine duyarlı olmak ve acıktığımızda sağlıklı gıdalarla açlığa yanıt vermeyi becerebilmektir. İşin püf noktası açlığı ertelememek gerektiğidir. Genellikle sabah ve öğle arasındaki süre kısa olduğu için  bu arada bir şey yemeye gerek yoktur. Öğle ve akşam arasındaki süre uzun olduğu içinse ikindide bir şeyler yemek, akşam yemeğini daha az yemenize neden olacaktır. Akşam yemeğinden sonra bir şeyler yememek gerekir. Sürekli yemek, vücutta insülin hormonunu  uyarır.İnsülin depolama hormonudur. Sürekli yemek, bu hormonun sürekli salgılanmasına neden olur ve vücuda giren yiyecekler daha çabuk depo edilir. Kişi daha çabuk acıkır. Bu nedenle sık sık, az az yemek daha çok yeme ihtiyacı doğurur ve daha çok şişmanlatır. Bunun yanında yiyeceklerin kalori içeriğinden çok vücuttaki etkileri önemlidir. Bu yiyecek vücutta yağların yıkımına mı neden oluyor yoksa depolanmasına mı? Asıl dikkat etmemiz gereken budur.

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Anahtar Kelimeler:
Uzman DiyetisyenMahir TekgözDetoksSağlık
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