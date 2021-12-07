URLU AİLESİ VE AVRASYA AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Merhum Mehmet Urlu, Avrasya Hastaneler Grubu ortaklarından olup Urlu kardeşlerin en büyüğüydü. 1948 Hatay doğumlu olup, ilkokuldan itibaren daha çok baba mesleğini yürütmüştü. Onu tanıyan herkes tarafından işini sadakatle yapan, çalışkan biri olarak tanınmaktaydı. Merhum Mehmet Urlu 3 çocuk babasıydı ve 7 torun sahibiydi.

Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu ve tüm yönetim kurulu üyeleri için bir abi olmanın yanı sıra hepsi için baba yarısıydı, onu hep öyle tarif ederdiler. Mehmet Urlu Urlu ailesinin adeta çınar ağacıydı. Ailesi tarafından olduğu kadar Avrasya Hastanesi çalışanları tarafından da her zaman sevilen biriydi. Hastane çalışanlarıyla geldiği her zaman sohbet eden selamlaşan ve güler yüzüyle hep hatır sorandı.

Mehmet Urlu yaşadığı rahatsızlığı sebebiyle 30 Kasım 2021 sabahı vefat etti.Merhum için Zeytinburnu Avrasya Hastanesi önünde helallik almak için tören düzenlendi.

Törene; Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Hurşid Bekaroğlu, Ak Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta ve daha birçok İlçe protokolünden önemli isimler, Urlu Ailesinin yakın dostları, Avrasya Hastaneler Grubu doktor ve sağlık çalışanlarıkatıldılar. Törende birçok basın mensubu da yer almaktaydı.

Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu, İşletme Direktörü İbrahim Urlu, Başhekim Prof. Dr. Ali Rıza Cenal merhum Mehmet Urlu’yu son yolculuğuna uğurlarken hastanede gerçekleşen törende duygulu konuşmalar gerçekleştirdiler.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr Ali Rıza Cenal ; “Avrasya Hastaneleri ortaklarından olan Urlu ailesinin büyüğü Mehmet Urlu’yu ne yazık ki geçirdiği rahatsızlıktan dolayı kaybettiğimizin haberini aldık. Kendisi hepimiz tarafındansevilen, sayılan, saygın bir büyüğümüzdü. Ben hastanenin Başhekimi olarak tüm Urlu ailesi fertlerine hastanemizin doktor ve çalışanları adına baş sağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.”dedi.

Merhum Mehmet Urlu’nun kardeşi ve Avrasya Hastaneler Grubu İşletme Direktörü İbrahim Urlu; “Abim ailenin ilk büyüğüydü. Şuan sizlerin karşısında sizi izlerken Avrasya ailesi diyorum, çünkü bugün bir kez daha görüyorum ki aile olmuşuz. Acı, tatlı günlerimizi sizlerle birlikte yaşadık. Ekmeğimizi, sevgimizi burada birlikte paylaştık. Bu anlayışla yetişip, bugün burada birlikte olmamızın çok önemli payı var. Abim baba mesleğimizi12-13 yaşlarında devam ettirmeye başladı ,babaya temel direk derler, evin direği olarak görülüp öyle bir misyon yürütürdü.Abim önemli bir yol arkadaşımızdı, ailemizin sessiz kahramanıydı. Babamızın yarısıydı, kıymetlimizdi. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Bir abi hiç üzmez mi, beni bir gün olsun incitmedi, acı sözünü hatırlamadım, şiddetini hiç bilmem, kardeşlerim de bilmez, rahmetle uğurluyorum. Sizlerde var olun iyi ki varsınız. Bugün bu değerler var ise abimin bizlere kattığı değerlerin devamıdır diye düşünüyorum. İstanbul’da Urlu ailesinin ilk defni olacak. Memleketimiz Hatay Dörtyoldan’n da bizi arayan dostlarımız da sağ olsunlar var olsunlar. Geride kalanlara Allah uzun ömürler versin. Onun bizlere kattığı gibi, hakkı, helali, haramı bilen insan olma yolundan bizi şaşırtmasın dilerim.“dedi.

Merhum Mehmet Urlu’nun kardeşi ve Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr Hüseyin Urlu;“Değerli Urlu ailesi yakınları, değerli Kaymakamım, Avrasya ailemiz sizlerle acımızı paylaşıyoruz.

Abim benim bir büyüğümdü, yaş farkımız çok azdı. Birlikte oyun oynardık, birlikte sıkıntıları çözdük, birlikte yaşadık,birlikte okula gittik,iş hayatında çalıştık. O iş hayatına babamızın yanında devam etti. Babamın işlerinin düzelmesinde çok katkısı oldu.

Bizlerede buralarda tahsil yapmak kısmet oldu. Mutlaka ailemizin bunda önemli emeği var ama abimizin çok önemli emeği var. Abim dürüst, sakin ve fedakar bir insandı. Kimsenin bahçesinden sahibinin rızası yok ise bir elmayı bile asla almazdı. İstanbul’a sık gelirdi. Burada defalarca sağlık yönünden ihtiyacı oldu ve tedaviler gördü.Beyinden damar tıkanıklığı oldu, birkaç defa düştü kalçası kırıldı ve burada ameliyatlar geçirdi. Dr.Türkan Uslu’ nun, Dr. Kemal Yıldırım’ın, Dr. Özgür Ortak’ın, Dr.Ayşegül Navdar’ın bu tedavi ve ameliyatlarda çok emeği var. Son olarak yoğun bakımda yattıDr. Kadir Doğruer’in tedavilerde çok emeği var. Tüm sağlık çalışanlarımızın emeği çok oldu. Bugün burada onlara teşekkür etmek ve abim için helallik almak üzere toplandık. Bu kurum sizler sayesinde bugünlere geldi. Zeytinburnu halkına çok teşekkür ediyorum, çevre komşularımıza, Avrasya ailesine teşekkür ediyorum.Abimin mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın.” dedi.

Eski Kozlu Mezarlığı Din Görevlisi ; “Öncelikle hepinizin başı sağ olsun. Ölümde bizim için, hayatta bizim için. Dünyaya gelmekle birlikte hepimiz ölmeyi de kabul ettik. Ölüm bir yok oluş değil, yeni bir hayata başlangıç yapmaktır. Rabbimizin takdir ettiği zaman, verdiği müsaade bugün itibariyle merhum Mehmet Urlu için son buldu. Bu dünyadaki misafirliği bitti, ebedi olan ahiret hayatına doğru yolculuğa çıktı. Rabbim yolculuğunu hayırlı ve mübarek eylesin. Peygamber Efendimiz S.A.V ’in bir hadisi var ; "Kişi öldüğünde ameli kesilir, amel defteri kapanır. Ancak arkasında hayırlı evlat, onunla amel edilen ilim ve sadakai cariye bırakan bu üç kimsenin amel defteri kapanmaz."

Mehmet beyefendi abimizde bu hastanenin kuruluşunda öncülük ederek, hem hastaların hayır duasını aldı, hem de çok kişinin ekmek yemesine vesile oldu. Amel defteri kapanmayacak bu üç sınıf insandan birisi olur inşallah. Mehmet Urlu abimize Allah gani gani rahmet eylesin. Sizler son vazifenizde bulundunuz. “ dedi ve helallik aldı.

Hastane önünde gerçekleşen törende duygu dolu anlar yaşandı. Urlu kardeşlerin konuşmalarının ardından aile kavramının törene katılanlar tarafından bir kez daha en derinden hissedildiği anlar yaşandı.Merhum Mehmet Urlu 1 Aralık 2021Çarşamba Günü öğlen namazına müteakiben Seyyid Nizam Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı’nda defnedildi.

Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr.Hüseyin Urlu ve Urlu kardeşler ; bu acılı günlerini onlarla birlikte paylaşan, cenaze törenine katılan, katılamayan, gerek telefonla arayan tüm Urlu Ailesi ve Avrasya ailesi dostlarına teşekkür ettiler.

Avrasya Hastanesi’nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel etkinlik

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Avrasya Hastanesi’nde Gönül Dilek moderatörlüğünde bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik, aynı zamanda Facebook canlı yayınından da verildi. Etkinliğin konukları Asiye Nuhoğlu ve Gizem Doğan, günün önemi ve engellerin nasıl aşılacağı hakkındaki düşüncelerini dile getirdiler.

Asiye Nuhoğlu: “Engellerin önlenebilmesi için 4 önemli adım vardır”

Korumak tedavi etmekten çok daha iyidir. Kalıtsal hastalıklar, akraba evliliği, gebelik öncesi bilinçlendirme, ergenlik dönemindeki kız ve erkeklerin bilinçlendirilmesi ve evlilik öncesi yaklaşımlar. Evlilikten 3 ay öncesinde danışmanlık merkezine gidilmesi gerekir. Tarama testleri yapılır, tanı ve tedavi çok önemlidir. Engel ne olursa olsun ilerlemeyi maksimuma çıkartmak önemlidir. Bu konuda herkese düşen önemli görevler vardır. Medya, toplum, sivil toplum kuruluşlar.”

Gizem Doğan: “Aileler çocuklarına engelli sevgisini öğretsinler”

Gönül Dilek: Toplumdan neler bekliyorsun engelliler ne ister?

Gizem Doğan: Sevgi en başta bizden korkmasınlar! Aileler çocuklarına engelli sevgisini öğretsinler.

Gönül Dilek: Avrasya Hastanesi ile ilgili duygu düşüncelerini bizimle paylaşır mısın?

Gizem Doğan: Sağlık konusunda Zeytinburnu bölgesinde 1 numara. Güler yüzlü karşılama tercih sebeplerinden en önemlisi. Takipçisi olduğum doktorlarımı saymakla bitiremem hepsi birbirinden değerli. Onların yanına gittiğim zaman hastalığımı unutuyorum.

Gönül Dilek: Engeli olan kardeşlerine mesajın ne olur?

Çocukken aldığım tepkilere karşı çok üzülüyordum ama şuanda asıl engelin onlarda olduğunu öğrendim. Her çevreye girdim kendim için okudum bende gezebilirim bende başarabilirim kendiniz için yaşayın. Topluma karışın.