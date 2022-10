Unutmayın; İlk 6 Ay Anne Sütü Önemlidir

Gerçekleşen programda anne sütü ve anne sütünün önemine değinen Avrasya Hastaneler Grubu Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Bilimsel Danışmanı Neonatolog Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, “Gerçekten son derece önemli bir konu biz yaklaşık 30 yıldır Dünya emzirme haftası nedeniyle programlar yapıyoruz niçin bu kadar bu konu hakkında üzerinde durduğumuzu düşünebilir insanlar herkesin bildiği gibi tüm memeliler yavrularını anne sütüyle beslerler ancak geçtiğimiz yüzyıl içerisinde sanayinin gelişmesi kadınların daha çok çalışmaya başlaması sebebiyle Anne sütü kullanımı giderek azalmış fakat maalesef bunun faturası özellikle gelişmekte olan ülkeler içindir. Gelişmekte olan ülkelerde çeşitli sorunların kronik sorunları Dünya sağlık örgütü, Unıcef Gibi kuruluşlar bir sürü programlar başlattı çok detayına girmeyeceğim ama 1990 yıllarda daha sonra özellikle ağustos ayında Ekim Ayında öncelikle tek gün daha sonrada tüm hafta şeklinde anne sütü konusunda farkındalık programları başlatıldı İstanbul’da bir çok eğitim hastanelerinde bu görevi yürütüyorum İlk anne sütü programında sağlık bakanlığını temsilen ben çıkmıştım tabi programın çok üzerinde durmadım 2000 yıllardan sonra bebek ölümünün azalması üstüne ağırlık verildi 2008 araştırmalarında istenilen sonucu görmüş ülkemizde bebek ölümlerin tek haneli rakamlara gelerek anne sütünün yararını görmüş oluyoruz Anne sütünün bir defa anne için yarar var bebek için yarar var ekonomik yönden yarar var ve bebek ölümleri azaltmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için ülkenin sağlık açısından gelişimi uluslararası gelişmişliğine katkıları vardır” şeklinde anlattı.

Anne Sütü Büyük Mucize

Bunlar içerisinde özellikle anne ve bebek için yararlarını yenilikler konusunda konuşan Çamlık Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Selen Özmen, “Anne sütünün yararlarını zaten say say bitmiyor biz anne sütüne mucize diyoruz özellikle son zamanlarda yapılan araştırmalarda anne sütünün içerisindeki proteinin bebeğin midesinin içerisinde Poligon Asit ile birleşmesi ile oluşan hem de proteini antikanserojen özellik gösterdi ve bebeği bir çok kanser türünden koruyabildiğine dair çalışmalar yapıldı. Vajinal yolla doğan bebekler için daha önemli inşallah önümüzdeki yıllarda sezaryen oranları düşer ve bebekler mikrobiyotasından yararlanma şansını bulur sezaryenle doğan bebeklerde anne mikrobiyotası ile tanışması için sezaryenle doğan bebekler normal doğal bebeklere göre yaklaşık üç ay sonra mikrobiyotayı oluşturabiliyorlar. Özellikle anne sütündeki bazı hormonal etkileri bazen yoğun bakımda baktığımız bebeklerde Anne sütünü sağıp getirdiği zaman saatleri mutlaka yazın. Mümkünse gece sağdığın sütü gece vermeye çalışalım çünkü anne sütünün içerisindeki melatonin hormonu ve aminoasitleri rahat uyuması gece sağılan sütü gece vermeye gayret ediyoruz. Sen üstünü verdiği enerji kalori içeri minerallerini maalesef başka şeylerde bulamıyoruz anne ve bebek arasındaki hiçbir şey bu psikolojik bağlantıyı sağlayamaz Bağlantı çok ucuz hiçbir maliyeti yok anne sütünü annenin ısısıyla veriyoruz ve her şey hazır oluyor. Annelerimizin asla sütüm yetmiyor gibi psikolojilere girmemesi lazım. Hem anne hem de bebek için gerçekten mucizevi çok kolay bulunabilecek o yüzden mutlaka anne sütü diyoruz ilk altı ay sadece anne sütü altı aydan sonra ek gıdalarla birlikte en az iki yaşına kadar emzirmeyi öneriyoruz” dedi.

Anneden Bebeğe Yaşam Kaynağı; Anne Sütü

Doğumla birlikte bir mucize dünyaya gelirken diğer bir mucize annenin bedeninde hayat bulmaya başlıyor. Bebeğin gelişimi için çok şey ifade eden anne sütü, annenin memesinden bebeğe hayat veriyor. Avrasya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ersin Sarı, 1-7 Ekim Emzirme Haftası vesilesiyle anne sütünün bilinmeyenlerini anlattı;

Anne sütü neden özeldir?

Anne sütü, bebeğin besin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak gidermek ve bebeği olası enfeksiyonlara karşı korumak için sunulmuş mucizevi bir besindir. Anne sütündeki besin maddelerinin dengesi en ideal ölçülerdedir ve gelişimini henüz tamamlamamış bebeklerin vücut sistemleri için en uygun formdadır. İçeriğindeki besin değerlerinin bebek için ideal ölçülerde olması nedeniyle mucize olarak adlandırabileceğimiz anne sütü, bebeğin beyin hücrelerinin büyümesini sağlayan ve sinir sistemi gelişimini hızlandıran besinler açısından da oldukça zengindir.

Değişen ihtiyaçlara göre kendisi de değişir

Anne sütünde inek sütünde bulunmayan ve hiçbir laboratuvarda üretilmesi mümkün olmayan 100’den fazla bileşen bulunmaktadır. Üstelik formül mamalardan farklı olarak, anne sütünün içeriği, bebeğin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli değişmekte ve yenilemektedir. Örneğin; prematüre bir bebek için olan anne sütü bileşimi, zamanında doğan bir bebek için olandan farklılıklar gösterir.

Neden inek sütü değil de, anne sütü?

Anne sütü içeriği itibariyle çok önemli bir protein kaynağıdır. Anne sütünde yer alan protein ve mineraller hem sindirim açısından çok daha kolaydır hem de enfeksiyonlara karşı bebek için bir koruma kalkanı oluşturur. Bunun yanı sıra anne sütünden bulunan demir ve çinkonun emilimi inek sütüyle karşılaştırıldığında 5 kat daha kolaydır. Ayrıca bebeğin beyin gelişimi için şart olan yağ asitleri inek sütüne göre tam 8 kat daha fazladır.

Anne sütü sadece bebek için değil anne için de yararlıdır

Anne sütü ile beslenen bebeklerin çok daha sağlıklı olduğu bir gerçektir. Özellikle anne sütü içeriğinde yer alan protein ve mineraller bebeği hastalıklara, alerjenlere, ishal ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur. Bunun yanı sıra emzirmek anne içinde önemli avantajlar sunuyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, emziren annelerde meme kanseri, yumurtalık kanseri, osteoporoz ve kansızlık daha az görülüyor.

Peki, sütün kalitesini arttırmak için ne yapılmalı?

Anne bol bol su içmeli,

Bitki çayları dozunda tüketilmeli,

Malt içeren besinler tüketilmeli,

Günün yorgunluğunu alacak ılık bir duşa her zaman şans verilmeli,

Olabildiğince stresli ortamlardan uzak durulmalı,

Anne, mümkün olduğunca dinlenmeli.

HABER: ELİF HAYVALI