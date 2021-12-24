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Ünlü Doktor İbrahim Altoparlak; Burun Ameliyatı Ne Zaman Yapılmalı?

Başarılı Doktor İbrahim Altoparlak Aesthepan Clinic ailesi olarak hastalardan gelen en önemli sorulardan birinin de ‘’ne zaman’’ sorusu olduğuna dikkat çekti.

24 Aralık 2021 Cuma 17:11
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Ünlü Doktor İbrahim Altoparlak; Burun Ameliyatı Ne Zaman Yapılmalı?

İSMAİL GÖKGEZ

İSTANBUL

Op. Dr. İbrahim Altoparlak; Burun estetiği ameliyatınızı planlarken zamanlamayı da düşünmelisiniz. Önceden planlamak, en iyi sonuçları elde etmenizi sağlayabilir. Op. Dr. İbrahim Altoparlak; Bir düğünden veya başka bir önemli olaydan önce, çekilecek tüm fotoğrafları düşünmeye başlayabilirsiniz. Bu fotoğrafların bazıları onlarca yıl saklanabilir. Burnunuzun görünüşünü beğenmeyebilirsiniz. Tabii ki, büyük bir olaydan bir gün önce rinoplasti planlamak akıllıca değil. Niye ya? Çünkü iyileşme süresini hesaba katmadınız. Estetik burun ameliyatı sonrası iyileşmesi ne kadar sürer? Rinoplasti ameliyatında sonra vücudunuza iyileşmesi için biraz zaman vermeniz gerekir diyen Op. Dr. İbrahim Altoparlak; Herkes farklıdır, ancak rinoplasti iyileşmesi için işten 1 ila 2 hafta izin almak isteyebilirsiniz. Doktorunuz izin verene kadar yorucu aktivitelerden kaçınmalısınız. Doktorunuz, sık yapılan kontroller sırasında ilerlemenizi izleyecektir. Yaklaşık 8 hafta sonra, nihai sonuçların çoğunu görebilirsiniz. Son şişlik 6 ayda inmiş olmalıdır. Gördüğünüz gibi, işlemin tamamlanması biraz zaman alıyor. Revizyon rinoplasti ameliyatların da ise iyileşme, yapılan düzeltmelere göre farklılık gösterebilir. Op. Dr. İbrahim Altoparlak; ‘’İster inanın ister inanmayın, burun ameliyatınız için mükemmel zaman kış olabilir.  Bu birkaç nedenden dolayı doğrudur. İlk olarak, vücudunuz kış aylarında daha iyi iyileşir. Soğuk hava şişmeyi azaltacaktır. İkincisi, kış aylarında eşarp ve atkı ile yara izlerinizi daha kolay kapatabilirsiniz. Vücudunuza iyileşmesi için bolca zaman vermek için önceden plan yapın.  Kendinize zaman ayırarak ve ameliyatınızdan en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. Acele etmeyin ve kararınızı dikkatlice düşünün. En iyi zamanlama ile estetik burun ameliyatınızdan güzel bir sonuç elde edebilirsiniz’’ dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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