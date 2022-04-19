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Ünlü Dermatologlar Profhilo Body Tanıtım Gecesinde Buluştular

19 Nisan 2022 Salı 11:54
Ünlü Dermatologlar Profhilo Body Tanıtım Gecesinde Buluştular

Haber: Aslan Sayım

Dünyanın en iyi cilt gençleştirme ürünlerinden biri olan Profhilo , evde devam kreminden sonra ürün portföyüne Profhilo Body i de ekledi. Zengin hyaluronik asit içeren enjeksiyon sonrasında vücut kremi ve vücuda yapıştırılan bantlar sayesinde daha nemli ve sıkı bir cilt vaad ediyor.  Doğallıktan yana olan  , yüz şeklinin değişmesini istemeyen kadın ve erkeklerin  tercihi olan ürün kimyasal ya da çapraz bağ içermediği için tercih nedenleri arasında. Serinin body formunun tanıtım gecesinde ünlü dermatologlar 

Saltat klinik Uslu İnsan’da buluştular . Prof Dr Emel Güngör, Prof Dr Ayşe Akman Karataş,

Prof Dr Yelda Kapıcıoğlu, Dr Ayşegül Saltat,

Dr Makbule Dündar, Dr Nurcan Taşkara, 

Dr Ayşegül Girgin, Dr Özge Yöntem,

Dr Işıl Bulur, Dr Seher Arı, Dr Abdurrahman Aslan, Dr Yeliz Karakoca, Dr Fairouz Rouabhia isimlerin katıldığı toplantıda yaza girerken cildi nemlenlendirmenin önemi ve bu konuda tek ürün olan profhilo body uygulamasına yer verildi. Profhilo Body vücutta zamanla oluşan sarkmalara karşı kullanılıyor. Bununla birlikte yeni doğum yapmış , sezeryan  ve tüp mide ameliyatları ile hızlı kilo alıp verme sonrasında oluşan cilt gevşekliklerinde de uygulanıyor. Uygulama yüzde 5 nokta tekniğinde olduğu gibi ürünle birlikte gelen klavuz kullanılarak özel noktalara enjeksiyon şeklinde yapılıyor enjeksiyon sonrasında uygulama bölgesine özel bantlar yapıştırılıyor. Cildi germe ve nemlendirme özelliğine sahip olan bu bantlar çıkarıldıktan sonra vücut için evde devam kremi uygulanarak  2. Enjeksiyon zamanına kadar (1 ay sonra ) tedaviye devam ediliyor. Başta karın olmak üzere , iç kollarda , bacak içlerinde , diz üstleri  ve dekoltede oluşan sarkmalarda kullanılmaktadır .

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Ünlü Dermatologlar Profhilo Body Tanıtım Gecesinde Buluştular
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