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Üniversite öğrencileri için aşıda kritik hafta

24 Eylül 2021 Cuma 11:36
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Üniversite öğrencileri için aşıda kritik hafta

ANKARA -  Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, ekim ayının ilk haftası üniversitelerin açılacak olmasının, vaka sayılarının artması açısından risk oluşturduğunu söyledi. Oğuztürk, "Bu hafta kritik bir hafta. Aşının 14 gün içinde etkisini sağladığını düşünürsek öğrencilerin bu haftayı iyi değerlendirmeleri gerekiyor" dedi.



Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Oğuztürk, uzun zamandan sonra Covid-19 vaka sayılarında 29 binli rakamlar görüldüğünü, bu rakamların test sayısının artmasıyla doğru orantılı olduğunu belitti. Prof. Dr. Oğuztürk, vaka sayılarının artmasındaki en önemli nedenin, delta varyantının ülkede dominant olarak devam etmesi ve halkın maske, mesafe, hijyen kurallarındaki istikrarı devam ettirmede sıkıntılarının ortaya çıkması olduğunu söyledi. Oğuztürk, "Elimizdeki en güçlü silah olan aşının istenilen düzeyde günlük artış şeklinde yansıması gerekiyor. Aşı olan insanlarımız var evet; ama bunun bir miktar daha artması gerekiyor ki toplumsal bağışıklık yüzdesine bir an önce ulaşalım. Şu an itibarıyla iki doz aşı yaptırmış insanlar eğer takviye doz yaptırılma tarihi gelmişse yaptırmak zorundalar. Biz virüsle mücadelede başarılı olmak istiyorsak aşılama oranında toplumsal bağışıklığa katkı sağlayacak bir yüzdeyi yakalamak zorundayız. Yeni mutasyonlara da yol açabilecek bir süreç, bu virüs aramızda dolaştıkça devam edecektir" dedi. 

Prof. Dr. Oğuztürk, ekim ayında üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağını ve bunun için öğrencilerin şimdiden önlemlerini alması gerektiğini kaydetti. Oğuztürk, "Vaka sayılarında asıl büyük artma riski oluşturabilecek durumlardan bir tanesi ekim ayının ilk haftasından itibaren yüksek öğretimde yüz yüze eğitime geçilmesi olacak. Bu anlamda özellikle Sağlık Bakanlığı tarafından aktive edilmiş olan 12 yaş üstü ve 18 yaşın da dahil olduğu gençlerimizin hangi aşıyı istiyorsa özgür iradelerine bağlı olarak yaptırmaları gerekiyor. Özellikle bu hafta yüksek öğretimde öğrenim görecek kişilerin ikinci doz aşılarını bitirmeleri gerekiyor ki okula başladıkları zaman hastalanma riski sıfıra yakın bir şekilde onların yüz yüze eğitimini engellemeyecek şekilde olsun. Bu hafta kritik bir hafta çünkü öğrenciler aşı olduktan iki hafta sonra bağışıklığın ortaya çıktığını düşünürsek aşı olmamış öğrencilerin bu haftayı iyi değerlendirmeleri gerekiyor" diye konuştu.

DHA

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Ankara Şehir Hastanesiüniversite öğrencileriAşıda Kritik Hafta
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