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Uni Baby’den Yenidoğana Özel Sıvı Çamaşır Sabunu

Bebek deterjanı kategorisinin lider markası Uni Baby, yenidoğan bebeklerinin bakımında doğal çözümler arayan anneler için Yenidoğan Sıvı Çamaşır Sabunu’nu geliştirdi. Uni Baby Yenidoğan Sıvı Çamaşır Sabunu, cildin en hassas bakıma gerek duyduğu yenidoğan döneminde sabun doğallığını sıvı formülüyle sunarak kalıntı bırakmadan güvenli temizlik sağlıyor.

10 Ekim 2020 Cumartesi 11:39
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Uni Baby’den Yenidoğana Özel Sıvı Çamaşır Sabunu

İSTANBUL- Hayatın başlangıcı olan yenidoğan dönemi, bebek cildinin en hassas olduğu, annelerin dokunuşlarının bebekleri güvende hissettirerek derin bir bağ yarattığı uzun bir yolculuğun başlangıcıdır. Bu en hassas dönemde annelerin dokunuşu kadar, bebeklerin tüm gün ciltleriyle temas eden çamaşırlarının bakımı da cilt sağlıkları için oldukça önemlidir. Bu nedenle yenidoğan çamaşırları yetişkinlerden ayrı olarak, onlara özel ve hassas ciltleri için özenle geliştirilmiş bir ürünle yıkanmalıdır.

Bebeklerde cilt bakımının sağlıklı bir gelişim için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Uni Baby Danışman Doktoru Neonatolog Murat Palabıyık, “Bebeklerin cildi, beyni ile yoğun bir iletişim halindedir. Yapılan mikroskopik incelemelerde cildimizin içinde yoğun sinir yapılarının bulunduğu görülüyor ve cilde temas eden her şey doğrudan beynimize de mesaj gönderiyor. Bebeklerin hızla gelişmekte olan beyinleri ciltten gelen bu uyaranlardan çok etkileniyor. Bu nedenle bebek cildinin sağlığı fiziksel ve ruhsal açıdan iyi bir gelecek için vazgeçilmez faktörlerden biridir.” diyor. Annelerin yenidoğan bebeklerin sağlıklı gelişimi için hassas ciltlerine uygun doğal ve bitkisel içerikli temizlik arayışından yola çıkan Uni Baby, bu ihtiyaca Türkiye’nin ilk yenidoğana özel doğal kaynaklı sıvı çamaşır sabunuyla yanıt veriyor.

Kalıntı bırakmadan, sabun doğallığında temizlik

Uni Baby Yenidoğan Sıvı Çamaşır Sabunu hassas yenidoğan bebek cildine özel geliştirilmiş formülüyle doğal kaynaklı sabunun sıvı halidir. Sıvı formu sayesinde yenidoğan bebeklerin cildine temas eden çamaşırlarında herhangi bir kalıntı bırakmadan temizlik sağlar. Süt, mama, meyve gibi çeşitli lekeleri kolaylıkla temizler. Böylece sabunun doğal kaynaklı içeriğiyle ilk günden itibaren yenidoğan bebeklerin hassas cildinin korunmasında ailelere tam destek sağlar. Bebeklerin çamaşırlarında, çarşaflarında, havlularında, kısaca cildine temas eden renkli ve beyaz tüm ürünlerde güvenle ilk günden itibaren kullanılabilir.

Annelerin güvenli yol arkadaşı Uni Baby’nin geliştirdiği Yenidoğan Sıvı Çamaşır Sabunuhipoalerjeniktir ve dermatolojik olarak test edilmiştir. Eczacıbaşı güvencesiyle yenidoğan bebeklerin ciltlerine özel geliştirilen formülü etil alkol, parfüm, paraben, ağartıcı, boya, aktif klor, SLS, SLES içermez. Bebeklerinin sağlıklı gelişimine ve beraber geçirecekleri özel zamanlara odaklanmak isteyen anneler için iç rahatlığı ve güvenli kullanım sağlar.

ELİF HAYVALI

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SabunBebek DeterjanıUni BabyYenidoğan BebekleriAnneBebekElif Hayvalı
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