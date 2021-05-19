ÜÇ ÖZEL GÜN AVRASYA'DA ANILDI 

İSTANBUL- Geçtiğimiz hafta Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde ve #Facebook canlı yayında bu hafta üç anlamlı ve özel günü dijital olarak sizlerle bir araya gelerek kutlanıldı. 12 Mayıs Hemşireler Günü, 13 Mayıs Ramazan Bayramı, 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü anlam ve önemine değindiklerini konuşmalarını yapmak üzere Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülay Aziret Tosunay, tüm doktorlar adına Radyasyon Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Vecdi Ertekin, Başhekim Prof. Dr. Ali Rıza Cenal ve Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu kürsüde konuşma yaptılar. Pandemi gölgesinde dijital olarak ekran başından gönül birlikteliği ile kutladığı yayına olan katılımlarınıza teşekkür ediyor, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi olarak tüm hemşirelerimizin, eczacılarımızın bu özel günlerini, İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımızla kutluyoruz.

Panelde açılış konuşmasını yapan sunucu Gönül Dilek, “Bugünkü canlı yayınımızda 3 anlamlı ve özel günü sizlerle birlikte kutlamak amacıyla karşınızdayız. 12 Mayıs Hemşireler Günü, 13 Mayıs Ramazan Bayramı, 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü… Öncelikle bugün arife günündeyiz. Yarın tüm İslam aleminin en anlamlı günlerinden olan Ramazan bayramımız. Milli, dini birlik ve dayanışmamızın en kıymetli halidir bayramlarımız. Bizi bir araya getiren dini değerimizdir. Yaşadığımız pandemi dolaysıyla, kısıtlamalar dolayısıyla evlerimizde sevdiklerimizden uzak bir bayram ama telefonda kurulacak iletişimlerimiz. Birbirimizi hatırlamaya küslükleri bitirmeye, gönül almaya engel değil bu uzaklık. Bizimde Avrasya ailesinin geleneğidir, birlikte şuan bulunduğumuz konferans salonumuzda yıllarca kalabalık topluluk halinde bayramları kutladık ama biliyoruz ki ekran başında sizlerle yine aynı gönül coşkusunu yaşıyoruz.Herkese iyi bayramlar” dedi.

İYİ Kİ DOĞDUN FLORENCE NİGHTİNGALE

“Ve yine öyle anlamlı ve güzel bir gün ki bugün 12 Mayıs, dünyada 1954, ülkemizde ise 1964 yılından bu yana Florence Nightingale doğum günü olan 12 Mayıs Hemşireler Günü olarak kutlanmakta” diyen Dilek, “Florence Nightingale modern hemşireliğin kurucusu, Kırım savaşı sırasında eğitim alan, hemşirelerin yöneticisi olarak öne çıkmış, savaşta yaralanan askerlerin tedavi ve bakımlarını yapmıştır. Hemşireliğe son derece olumlu itibar kazandıran isim olmuştur. Bugün bu modern hemşireliğin yayıldığı bir Türkiye’deyiz ne mutlu. Hastaların bakım ve hijyenini en güzel şekilde sağlayan, sağlık sektörünün olmazsa olmazı hemşireler derler ya hani, biz bu pandemide işte tamda bunu anladık. Kıymetli hemşirelerimiz sağlık sektöründe olmazsa olmazımızsınız” şeklinde konuştu.

DEĞERLİ HEMŞİRELER

Hemşirenin sözlük anlamını bilir misiniz, hemşire demek kız kardeş demek bacı demek. Hastaların evlerinden ailesinden biri gibi, kiminin kızı, kimin kardeşi oluyorlar bu tedavi süreçlerinde. Sevgi dolu kalplerinizle, yardımsever kişiliklerinizle insanlara dokunuşlarınız her zaman ben senin yanındayım derce sineydi. Hiçbir gün gülen yüzünüzü eksik etmeden, bu mücadelede büyük emekler verdiniz, hastalarınızın korkularına cesaret verdiniz.

Yaratıcı hemşirelik ruhuyla tarihte ödül almış Türk hemşirelerimiz var. Avrasya hastanesi hemşirelerinin de ileride tüm bu başarılarını ödüllere layık hallerde göreceğimize inancımız sonsuzdur. Avrasya hastaneler grubu olarak, başta Zeytinburnu Avrasya Hastanesi hemşireleri olmak üzere, Gaziosmanpaşa Avrasya Hastanesi ve Çamlık Grup Hastanelerimizde görev yapan hemşirelerimiz ve tüm dünya hemşirelerinin ‘12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutluyoruz” dedi.

ECZACILARIMIZ ÇOK DEĞERLİ

Bugünü takip eden önemli bir diğer günümüzde,14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü’dür. Sağlık sektörünün halka dokunan en uç noktası. Hastaya şifa yolunda dokunan yerlerden biride eczacılarımızdır, yaptıkları işlerdir. Başta Zeytinburnu Avrasya hastanesi titiz ve disiplinli eczacıları Yön. Krl. Üyesi Ecz. Nermin Urlu ve Ecz. Sema Arman olmak üzere bu yolda emek veren çaba gösteren tüm eczacılarımızın Eczacılık Günü’nü kutluyoruz.

İDEALİMİZİ GERÇELEŞTİRDİK

İstanbul’da kurduğu üç hastanesi ile ulusal ve uluslararası düzeyde milyonlarca hastaya şifa sunulmasını sağlayan ve binlerce insanın mesleğini icra etmesini sağlayan Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu; “Dijital canlı yayınla yine sizlerle bir aradayız. Her şeyden önce hastanelerimize b güne kadar güç kuvvet veren başta hemşireler olmak üzere herkese çok teşekkür ederim, evet idealimiz uluslararası bir hastane olmaktı ilk hedefimizdi. Şükür ki bunları yapabildik. Hastanemiz koronadan önce hizmet ihracatında ilk 500 firma arasına girmişti, sağlık hizmeti olarak da 16., 13. sırada yer aldı. Bunlar doktorlarımızın ve hemşirelerimizin fedakarlıkları ile oldu. Mutluyuz gerek içerde gerek dışarda aldığımız övgüler bizlerin en büyük kazancıdır. Avrasya bugüne kadar bu seviyeye geldi. Daha iyi şeyler yapmaya gelecektir. Ben tekrar bize bu gücü veren arkadaşlarımın hemşireler gününü hatta haftasını kutluyorum. Yine eczacılar günü olması sebebiyle üç hastanemizde de bulunan eczacılarımızın gününü kutluyorum. Hastanemizde benimle çalışan eşim yönetim kurulu üyesi ve eczacımız Nermin Hanım ve tüm eczacılarımızın gününü kutluyorum. Ramazan bayramının huzurlu mutlu nice bayramlar geçiririz. Herkese saygı ve sevgiler...

HEMŞİRELERİN HAKLARI ASLA ÖDENMEZ

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Baş Hekimi Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, “Bende tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak başlamak istiyorum. Hemşirelerle ilgili aslında çok söylenilecek şey var. 30 yıldır yaptığım bu meslek hayatımda bana göre belki hakkı ödenemeyecek mesleklerden bir tanesidir. Yıllarca ameliyathaneler ve yoğun bakımlarda çalıştım. Hemşirelerin asla hakları ödenmez. Son derece öz veriyle çalışan kişilerdir. Onları çok seviyorum. İnşallah hak ettikleri yerlerini alırlar. Eczacılıkta tıbbın temelidir. Eczacıların da Eczacılar Günü’nü kutlarım.

EN KUTSAL MESLEKLER ARASINDA HEMŞİRELER ECZACILAR VAR

Radyasyon Onkoloji Uzm. Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin; “Dijital yayınla bizleri izleyen herkesin öncelikle Ramazan Bayramı’nı kutlar sağlıklı huzur dolu güzel günler dilerim. Bilindiği gibi bu zorlu pandemi sürecinde ön safhalarda yer alan canları pahasına hizmetini kutsal görevliyle yapan hemşirelerimiz ülkemizin her köşesindeki görevlerini yapmıştır. Başta Avrasya hastanesi hemşire arkadaşlarım ve tüm dünya hemşirelerinin bugünü kutlu olsun. Ayrıca 14 Mayıs Eczacılar Günü başta hastanemizin yönetimindeki Nermin Urlu olmak üzere tüm eczacılarımızın gününü kutlarım.

TÜM MESLEK ARKADAŞLARIMIN GÜNÜ KUTLU OLSUN

Hemşirelik slayt gösterisinin ardından Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülay Aziret Tosunay Hemşireler Günü ile sözlerine başlayan baş hemşire, “Yaklaşık bir buçuk yıldır hayatımızı altüst eden ve bizi sevdiklerimizden ayıran covid-19 mücadelesi için ilk günden beri ilk safhalarda yer alan, sonsuz sabır, özveri ve şefkatle çalışan meslektaşlarımın Hemşireler Günü’nü kutluyorum. Böylesi güzel bir mesleğe sahip olduğum için gurur duyuyorum. Bu düşüncede olan tüm arkadaşlarımı da yürekten kutluyorum. Ayrıca evde kalarak güzel bir Ramazan Bayramı geçirmenizi diliyorum. Ve tüm Eczacıların Günü’nü kutlarım” açıklaması yaptı.

ELİF HAYVALI