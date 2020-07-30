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UABD'den kritik koronavirüs uyarısı!

Virüs, doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda daha etkili

30 Temmuz 2020 Perşembe 11:15
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UABD'den kritik koronavirüs uyarısı!

ABD - ABD ve İngiltere'de bilimadamları tarafından yapılan bir araştırmada; hamile ya da doğum kontrol hapı kullan kadınların koronavirüse yakalanması durumunda kan pıhtılaşmasının ölümcül düzeyde yükselebilme ihtimali olduğunu açıkladı.

ABD’de yayımlanan yeni bir araştırmada; hamile olan, doğum kontrol hapı kullanan ya da hormon desteği alan kadınların koronavirüse (Covid-19) yakalanması durumunda kan pıhtılaşma riskinin ölümcül seviyede yüksek olabileceği belirtildi. Araştırmanın eş yazarı Dr. Daniel Spratt koronavirüsün sağlık problemi yaşamayan insanlarda dahi kan pıhtılaşmasına neden olabileceğini belirtti. Öte yandan uzmanlar, ABD'de 9 milyondan fazla Amerikalı kadının doğum kontrol hapı kullandığına dikkat çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UABDKritik Koronavirüs UyarısıDoğum Kontrol Hapı
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