Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99726
ALTIN
252.131
DOLAR
5.6205
STERLİN
7.0380
EURO
6.3053
Aileler dikkat: 2 yaşına kadar ayakkabı giydirmeyin
Aileler dikkat: 2 yaşına kadar...
Coşkun Göğen: Yeşilçam emektarları mezarlıkta buluşuyor
Coşkun Göğen: Yeşilçam emektarları mezarlıkta...
Çiseli Şelalesi'ne ziyaretçi akını
Çiseli Şelalesi'ne ziyaretçi akını
Türkiye’nin yüzde 70’inde çene eklem rahatsızlığı var
Türkiye’nin yüzde 70’inde çene eklem...
Adis Jahovic: Avrupa'da oynamak hiç kolay değil
Adis Jahovic: Avrupa'da oynamak hiç...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye’nin yüzde 70’inde çene eklem rahatsızlığı var

Yapılan bir araştırma sonucuna göre Türkiye’deki nüfusun yüzde 50 ila 70’inin ‘Çene Eklem Rahatsızlığı’na sahip olduğu ortaya koyulurken bu rahatsızlığın en fazla kadınlarda görüldüğü ifade edildi.

Türkiye’nin yüzde 70’inde çene eklem rahatsızlığı var

Yapılan bir araştırma sonucuna göre Türkiye’deki nüfusun yüzde 50 ila 70’inin ‘Çene Eklem Rahatsızlığı’na sahip olduğu ortaya koyulurken bu rahatsızlığın en fazla kadınlarda görüldüğü ifade edildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:21
16 Okunma
Türkiye’nin yüzde 70’inde çene eklem rahatsızlığı var

İSTANBUL - İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Karaman, Türkiye’de gerçekleştiği ‘Farklı Dişsel Çapraşıklığa Sahip Ortodonti Hastalarında Çene Eklemi Rahatsızlıkları Ve Ağız Sağlığı İle İlişkili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi’ adlı klinik çalışmasıyla ilginç bulguları ortaya koydu. Karaman’ın klinik araştırmasına göre Türkiye’de nüfusun yüzde 50 ila 70’i çene eklem rahatsızlıklarına sahip. Araştırmaya göre ‘çene eklem rahatsızlıkları’ kadınlarda daha sıklıkla görülüyor.
 

ÇENE EKLEM RAHATSIZLIĞI AĞIZ SAĞLIĞINI KAPSIYOR”

Çene eklem rahatsızlığının tek bir bozukluktan dolayı oluşmayacağının altını çizen Karaman, “Çene eklem rahatsızlığı; diş kaybı, kapanış bozuklukları, travma, stres, çiğneme, kas yorgunluğu, diş sıkma ve gıcırdatma gibi birçok faktör ile ilişkilidir. Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 50- 70'inin yaşamının bir döneminde en az bir çene eklem rahatsızlığı ile ilgili bir bulgu ya da semptoma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çene eklem rahatsızlığının bazı klinik bulguları ağrı, ağzı açıklığında kısıtlanma, çene ekleminde ses ve çiğneme güçlüğünden oluşturmaktadır. Ağrıya bağlı çene eklem rahatsızlığı, bireyin günlük faaliyetlerini, psiko-sosyal işlevselliğini ve yaşam kalitesini etkileyebilmektedir” ifadelerini kullandı.
 

“DİŞ ÇAPRAŞIKLIĞI ÇENE EKLEMİ RAHATSIZLIĞINI ŞİDDETLENDİRİR”

Kadın hastalarda çene eklem rahatsızlıklarının daha sıklıkla görüldüğünü belirten Dr. Ahmet Karaman, “Dişsel çapraşıklık miktarının arttığı bireylerde çene eklem sesi görülme oranı daha yüksektir. Ayrıca hastaların dişsel çapraşıklık miktarı arttıkça çene eklem rahatsızlıkları da artmaktadır. Çene eklem rahatsızlığı şikâyeti olan hastalar yaşam kalitelerinin düşmemesi ve ileride daha önemli sorunlarla karşılaşmamak için uzman diş hekimlerine muayene olmayı göz ardı etmemelilerdir” dedi.
 

ÇALIŞMASINI FRANSA’DA SUNDU

Dr. Ahmet Karaman ayrıca çalışmasını 17-22 Haziran’da Fransa’nın Nice kentinde gerçekleşen 95. Uluslararası Avrupa Ortodonti Kongresi’nde (EOS) sundu ve Türkiye’yi temsil etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çene Eklem RahatsızlığıTürkiyeİstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim DalıDr. Öğr. Üyesi Ahmet Karaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aileler dikkat: 2 yaşına kadar ayakkabı giydirmeyin
Aileler dikkat: 2 yaşına kadar ayakkabı giydirmeyin
80 türü var, ama sadece 6’sı faydalı
80 türü var, ama sadece 6’sı faydalı
“İhmal edilen baş ağrısı beyin kanamasına neden olabilir”
“İhmal edilen baş ağrısı beyin kanamasına neden olabilir”
'Vajinal deformasyonlar cinsel hayatı olumsuz etkiliyor'
'Vajinal deformasyonlar cinsel hayatı olumsuz etkiliyor'
Avrasya Hastanesi 20. Yılını Yol Arkadaşlarıyla Birlikte Kutladı…
Avrasya Hastanesi 20. Yılını Yol Arkadaşlarıyla Birlikte Kutladı…
‘Estetik uygulamalar diş hassasiyetine yol açmaz’
‘Estetik uygulamalar diş hassasiyetine yol açmaz’
YILLAR SONRA İLK DEFA SIRT ÜSTÜ YATABİLDİ…
YILLAR SONRA İLK DEFA SIRT ÜSTÜ YATABİLDİ…
ESTETİK KAYGILAR GÜZELLEŞME TALEPLERİNİ ARTIRIYOR
ESTETİK KAYGILAR GÜZELLEŞME TALEPLERİNİ ARTIRIYOR
Otantik Güzellik Hareketi Başlıyor
Otantik Güzellik Hareketi Başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans