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Türkiye’de her 5 kadından 1’i HPV virüsü taşıyor

Türkiye’de her 5 kadından 1’i rahim ağzı kanserine davetiye çıkaran HPV virüsünü taşıyor

13 Nisan 2022 Çarşamba 15:16
Türkiye’de her 5 kadından 1’i HPV virüsü taşıyor

İSTANBUL - Son 2 yıldır ülkelerin sağlık harcamalarından en büyük payı alan pandemi, kadınlar arasında en yaygın görülen 4. kanser türü olan rahim ağzı kanseri tedavilerini yetersiz kıldı. Dünya Sağlık Örgütü, yalnızca 2020’de dünyadaki 600 bini aşan yeni vakanın yüzde 55’ten fazlasının ölümle sonuçlandığını duyurdu. Türkiye’de her 5 kadından birinde rahim ağzı kanserine geçit veren HPV virüsü görülüyor.


 

Dünyada kadınlar arasında en yaygın görülen 4. kanser türü olan rahim ağzı kanseri, pandemide daha büyük bir tehdide dönüştü. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ülkelerin yüzde 43’ünün sağlık imkanlarını pandemi ile mücadeleye aktarmasından ötürü rahim ağzı kanseri tedavilerinin yetersiz kaldığını, yalnızca 2020’de 604 bin yeni vakanın yüzde 55’ten fazlasının (342 bin) ölümle sonuçlandığını açıklandı. WHO verilerine göre, dünyada her yıl 300 binden fazla kadın, rahim ağzı kanserinden yaşamını yitiriyor. Ölüm vakalarının 10’da 9’u düşük ve orta gelirli ülkelerde görülüyor. Dünyada HPV virüsüyle yaşayan kadınların, rahim ağzı kanserine yakalanma olasılığı sağlıklı kadınlardan 6 kat daha fazla. Türkiye’de ise her 5 kadından birinde rahim ağzı kanserine davetiye çıkaran HPV virüsü bulunuyor.


 

Rahim ağzı kanserinin dünyada HPV virüsünün neden olduğu ölümcül hastalıklar arasında ilk sıralarda yer aldığını belirten Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Boyraz, “200’den fazla çeşidi bulunan HPV virüsü ile rahim ağzı kanseri arasında doğrudan bir ilişki bulunuyor. HPV virüsü, anüs, vajina, penis ve gırtlak kanserine kadar çok sayıda ölümcül hastalığa, dış genital bölgelerde ve ses tellerinde siğiller oluşmasına neden oluyor. Rahim ağzı kanserine yakalananların yüzde 50’si bu virüsün bir türü olan HPV 16, yüzde 20’si ise HPV 18’e maruz kalıyor. Araştırmalara göre, Türkiye’de genç kadınlar arasında HPV görülme sıklığı yüzde 20’yi buluyor. Başka bir ifadeyle Türkiye’de her 5 kadından birinde HPV virüsü görülüyor” ifadelerinde bulundu.


 

KADIN DOĞUM UZMANI DEĞİL, JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ UZMANI!


 

Rahim ağzının mikroskop ile büyütülerek incelenmesini sağlayan kolposkopi işleminin hastalığın erken devrede tespit edilmesine yön verdiğini söyleyen Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Boyraz, “Bu işlemi uygulayan hekimin eğitimi ve tecrübesi hayat kurtarabilir. Derinlikli yapılmayan işlemler sırasında kanser öncüsü lezyonlar gözden kaçabilir. Bu durum hastalığın tedavisi için çok büyük önemi bulunan erken tanı şansını ortadan kaldırabilir. Düzenli jinekoloji muayeneleri ise hastalığın erken devrede teşhis edilmesini olanaklı kılar. Hastalığın tedavisinin kadın doğum bölümleri değil özel eğitim ve tecrübe gerektiren jinekolojik onkoloji bölümlerindeki uzmanlar tarafından yürütülmesi kritik bir öneme sahip” diye uyardı.


 

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ HPV’NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI


 

Her pozitif HPV testinin rahim ağzı kanserine işaret etmediğini belirten Doç. Dr. Gökhan Boyraz, hastalığın oluşum ve tedavi sürecine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:


 

“Çoğunlukla cinsel ilişki sırasında bulaşan HPV, vücuda girdiği andan itibaren bağışıklık sistemi devreye giriyor ve bu virüsü vücuttan atmak için antikorlar üretiyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi, virüsü 12 ay içinde vücuttan temizleyebiliyor. Aksi halde virüs, rahim ağzındaki hücrelerde DNA’ya nüfuz ederek kanser sürecini başlatıyor. Bu kötü senaryoda, rahim ağzında oluşan lezyonlar 3 aşamada rahim ağzının tamamına hızla yayılıyor. Sigara ve alkol tüketimi, sağlıksız beslenme ve düzensiz uyku alışkanlıkları virüsün rahim ağzında kalıcı bir duvar örme ihtimalini artırıyor.”


 

HPV AŞISI ÖNEMLİ BİR KORUYUCULUK SAĞLAMAKTADIR


 

“HPV aşısı tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye`de de HPV aşısı bulunmakta ve hastalar eczanelerden ulaşabilmektedir. Aşı ile bireyler bağışıklık sistemlerine HPV`yi tanıtıp, HPV`nin vücuda girmemesini veya girmişse de tutunamamasını sağlıyor” diyen Doç. Dr. Gökhan Boyraz, “Aşıyı cinsel aktif çağdan önce tüm kadın hastalarına ve hatta HPV tanısı almış hastalarıma da öneriyorum” açıklamasında bulundu.


 

AHCC BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLEYEREK HPV’NİN TEMİZLENME SÜRECİNİ HIZLANDIRIYOR


 

Japonya’da yalnızca imparatorların kullandığı Shitakee - Kara Orman mantarından elde edilen alfa-glukan ağırlıklı Aktif Heksoz Korele Bileşik (AHCC) maddesinin bağışıklık sistemini güçlendirerek HPV virüsünün vücuttan temizlenmesini kolaylaştırdığına değinen Doç. Dr. Gökhan Boyraz, “Bu yönde yapılan araştırmaların sayısı giderek artıyor. Amerika’da yapılan bir araştırmada 6 ay süreyle günde 1 gram AHCC desteğinin HPV virüsünün vücuttan temizlenmesini yaklaşık yüzde 45 oranında artırdığı rapor edildi. Aynı çalışmada günlük kullanım dozu arttırıldığında, 6 ay süresinde günde 3 gram AHCC kullanan hastalarda virüsün yüzde 66,7’sinin, 12 ay kullananlarda ise yaklaşık yüzde 70’inin temizlendiği bulgusuna ulaşıldı. AHCC kuvvetli bir antioksidan olarak vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek virüsle mücadelesini destekliyor” dedi.


 

Türkiye`de de gerek yerli üretim gerek ithal AHCC ürünlerinin bulunduğu belirten Doç. Dr. Gökhan Boyraz HPV hastalarına klinik tedavi işlemlerinden sonra, takip sürecinde AHCC`yi önerdiğini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rahim Ağzı KanseriHPV VirüsüTürkiye
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