'Türkiye’de az hemşireyle çok hizmet sunuluyor'

İSTANBUL - Medicana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri direktörlüğü iş birliği ile hazırlanan ve Uluslararası Hemşireler Konseyi (International Council of Nurses-ICN) tarafından 2022 yılında hemşirelik haftası teması olarak belirlenen ‘Hemşireliğe Yatırım, Hemşirelerin Haklarına Saygı’ başlıklı program pek çok katılımcının takibi eşliğinde hastanenin sosyal medya kanalı aracılığıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Programda konuşan Medicana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Uzman Hemşire Gülay Kaçar, dünyadaki hemşire sayılarından örnek vererek Türkiye’de az hemşire ile ne çok hizmet sunulmaya çalışıldığını söyledi.





Açılış konuşmaları ile başlayan programda ilk olarak söz alan FBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Dr. Öğr Üyesi Nermin Eroğlu, nitelikli hemşirenin ve içinde yaşadığımız koşullarda hemşirelerin karşı karşıya kaldıkları problemlerin gündeme getirilmesinin önemine değindi.





Medicana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Uzman Hemşire Gülay Kaçar açılış konuşmasında dünyada ve Türkiye’deki hemşire sayılarına değinerek özellikle Türkiye’de ne kadar az hemşire ile ne çok hizmet sunulmaya çalışıldığına dikkat çekti. Ardından açılış konuşmasını yapan FBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu Denizhan da aklıyla bakan hemşirelerin toplumun sağlık gereksinimlerinin karşılanmasında üstlendiği rolün önemini vurguladı.





Açılış programında son konuşma FBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahamet Bülbül tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Bülbül hemşireliğin toplumun sağlığını geliştirmede üstlendiği rollerde bilimin ve bilimsel bakışın kritikliğinin üzerinde durarak programda görev alanlara teşekkürlerini sunduktan sonra etkinliğin ilk panel oturumuna geçildi.





PROGRAMA, AVRUPA HEMŞİRE DERNEKLERİ FEDERASYONU GENEL SEKRETERİ KATILDI





Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu Denizhan ve Medicana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Uzman Hemşire Gülay Kaçar tarafından moderatörlüğü yürütülen oturumun ilk konuşmacısı Avrupa Hemşire Dernekleri Federasyonu (European Federation of Nurses Associations-EFN) Genel Sekreteri Dr. Paul De Raeve oldu. Dr. Paul De Raeve, Avrupa Birliği ölçeğinde profesyonel hemşireliği inşa etmek üzere oluşturulan eğitsel ve profesyonel standartların altını çizdiği konuşmasında Türkiye’nin profesyonel hemşirelik eğitimini yapılandırırken kamu-özel üniversite ayırt etmeksizin bu standartlarla örtüşen bir içeriğe odaklanmasına dikkat çekti. Dr. De Raeve ayrıca Türkiye Hemşireliğinin Avrupa Birliğinde temsilini arzuladıklarını, hem Türk Hemşireler Derneği’nin EFN’e üyeliğinin hem de Türkiye Hemşireliğinin Avrupa Birliğinde ilgili komisyonlarda temsilinin kendileri için elzem olduğunu dile getirdi.





Bu oturumdaki ikinci konuşmacı olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Başkanı (YÖHED) Prof. Dr. Ülkü Baykal ise Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization-ILO) tarafından 1977 yılında imzaya açılan 149 sayılı hemşirelik sözleşmesi ile 157 sayılı hemşirelik çalışma standartları metinlerinden yola çıkarak Türkiye’deki durumu ele aldığı konuşmasında, yapılan çalışmalarla da Türkiye’de halihazırda hemşirelik istihdamının ILO tarafından belirlenen standartların çok gerisinde koşullarda sürdürüldüğünü bilimsel verilerle ortaya koydu.





HEMŞİRELİKTE NİTELİKLİ EMEK GÜCÜ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME SORUNLARI: TÜRKİYE DENEYİMİ





Soru cevaplarla yürütülen tartışmaların ardından FBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi İngilizce Hemşirelik Programı Başkanı Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren ve Medicana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Grup Müdürü Uzman Hemşire İpek Canpolat’ın moderatörlüğünde ikinci oturuma geçildi. İkinci oturumun konferans konuşmacısı 1992-1997 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Daire Başkanlığı görevini yürütmüş, 2005-2015 yılları aralığındaki dönemlerde Türk Hemşireler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulunun Başkanlığını yapmış olan Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Ülker, “Hemşirelikte Nitelikli Emek Gücü Yetiştirme ve Geliştirme Sorunları: Türkiye Deneyimi” başlıklı içeriğini izleyicilerle paylaştı. Prof. Dr. Ülker konuşmasında hem Türkiye’de hem de Dünyada hemşireliğin içinde bulunduğu kaosu anlayabilmek için, içinde devinilen yapının anlaşılmasının önemine değindi. Soru cevaplarla yürütülen tartışmaların ardından oturum sonlandırılarak program tamamlandı.