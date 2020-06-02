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Türkiye, 'Uluslararası Uyum Konseyi'ne tam üye olarak kabul edildi

Sağlık Bakanlığı'na bağlı 'Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) tam üyelik başvurusu, Uluslararası Uyum Konseyi'nin 27 Mayıs tarihli toplantısında, oy birliği ile kabul edildi. Türkiye, bundan sonraki süreçte, dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde aktif rol oynayacak.

02 Haziran 2020 Salı 10:29
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Türkiye, 'Uluslararası Uyum Konseyi'ne tam üye olarak kabul edildi

ANKARA - Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, TİTCK'nin tam üyelik başvurusunun, Uluslararası Uyum Konseyi tarafından kabul edildiğini bildirdi. Böylelikle Türkiye'de ruhsatlandırılan beşeri tıbbi ürünlerin, yapılan klinik çalışmaların ve yürütülen farmakovijilans faaliyetlerin uluslararası standartları karşıladığı tescil edilmiş oldu. 

2017 yılının Kasım ayından bu yana konseye gözlemci statüsünde katılan TİTCK, üyelik kriterlerinin tamamını yerine getirerek ABD (FDA), Avrupa Birliği (EMA), Japonya (PMDA), İsviçre (Swissmedic), Kanada (Health Canada), Singapur (HSA), Güney Kore (MFDS), Çin (MNPA), Tayvan (TFDA), Brezilya (Anvisa) gibi ilaç otoritelerinin yanında tam üye olarak yerini aldı. 

TÜRKİYE, KÜRESEL İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE SÖZ SAHİBİ OLACAK

Açıklamada, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde aktif rol oynayacağı belirtilerek, "TİTCK, ilaç konusunda sayılı otoriteler arasında yerini almış oldu. TİTCK, Uluslararası Uyum Konseyi'nin teknik kılavuzlarına uyum sağlamakla kalmayacak, söz konusu kılavuzların oluşturulmasına da katkı sağlayacak.Tam üyelik, Türk ilaç sektörüne uluslararası alanda itibar ve saygınlık katmanın yanı sıra uluslararası ticarete de olumlu şekilde yansıyacak. TİTCK 2018 yılında da Uluslararası İlaç Denetim Birliğine (PIC-s) tam üye olarak denetim alanındaki standartlarını uluslarası alanda tescil ettirmişti" denildi.

ULUSLARARASI UYUM KONSEYİ

Uluslararası Uyum Konseyi (The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use - ICH) 1990 yılında ABD, Avrupa Birliği ve Japonya ilaç otoriteleri tarafından kurulmuş, yayınladığı kılavuzlar ile ilaçların etkili, güvenli ve yüksek kalitede olduğunu garanti etmek için dünya çapında regülasyonların uyumlaştırılmasını amaç edinmiş bir kuruluştur. Dünyada ilaç regülasyonlarını yayımlayan, düzenleyen ve yönlendiren temel kuruluştur.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıUluslararası Uyum KonseyiTİTCK
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