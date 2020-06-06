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Türkiye'nin en büyük onkoloji hastanesi bu ay hizmete giriyor

Malatya İnönü Üniversitesi bünyesinde inşa edilen Türkiye'nin en büyük onkoloji hastanesinin yapımı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından online olarak açılışı yapılması beklenilen hastane, bu ay içerisinde hizmet vermeye başlayacak.

06 Haziran 2020 Cumartesi 08:56
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Türkiye'nin en büyük onkoloji hastanesi bu ay hizmete giriyor

Malatya İnönü Üniversitesi bünyesinde, üniversite kampüsünde yapımına 2017 yılında yapımına başlanan Türkiye'nin en büyük onkoloji hastanesi tamamlandı. 30 bin metrekare alanda yapılan 217 yatak kapasiteli hastanenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın online olarak yapması bekleniyor. Modern kanser tedavilerinin uygulanacağı hastane, bu ay içerisinde geçici hasta kabulüne başlıyor. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yakında hizmete açılacak hastanenin Türkiye’nin gururu olacağını söyledi.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ'

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yakında hizmete açılacak hastane hakkında bilgiler vererek, "Malatya'mız için çok büyük projede artık sona geldik tamamlandı proje. 2017 yılında başladığımız 217 yataklı Onkoloji hastanemizin inşaatı tümüyle bitti, tamamlandı. Artık açılışa hazır hale geldik. Şimdi tefrişini yapıyoruz, hasta almaya 1- 2 hafta içerisinde başlayacağız. Tefrişinde de hastanemizin donanımını ihaleye çıkmak üzereyiz, çıktık bir kısmında kalan kısmını da tamamlıyoruz ve bu çok önemli ülkemiz için. 31 bin 590 metrekare kapasiteli kapalı alanı olan bu hastanemiz, Türkiye'nin en büyük Onkoloji Hastanesi diyebiliriz. Açılış törenini de teşrif ederlerse Cumhurbaşkanımız canlı olarak bağlanacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaInönü üniversitesiOnkolojiHastane
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