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"Türkiye'de uygulanan inaktif aşı mutasyonlu virüse karşı daha avantajlı"

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Türkiye'de uygulanan inaktif aşı Sinovac’ın, mutasyonlu virüse karşı daha avantajlı olduğunu belirterek, yaz aylarına daha sağlıklı bir şekilde girilebileceğini kaydetti.

15 Şubat 2021 Pazartesi 10:02
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"Türkiye'de uygulanan inaktif aşı mutasyonlu virüse karşı daha avantajlı"

ADANA -  Okulların kademeli olarak açılmasının 1 Mart itibari ile planlandığını dile getiren ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, bunun toplumun tedbirlere daha sıkı uyması ve belirli bir oranda aşılamanın yapılmasıyla mümkün olacağını belirterek, "Okulların açılması için bulaşıcılığının daha fazla olduğu bilinen mutasyonlu virüsün artmaması gerekiyor" dedi. 

'SİYAHKEN BEYAZ, BEYAZKEN SİYAH OLABİLİRİZ'

Eğer tedbirler uygulanmazsa bulaşıcılığı daha yüksek olan bir virüsün 2 hafta içerisinde tabloyu tam tersine çevirmesinin mümkün olacağına işaret eden Prof. Dr. Gündüz, "Siyahken beyaz, beyazken siyah olabiliriz. Okulların açılmasının planlandığı tarihte verilerimiz çok kötü olursa o zaman her şeyi yeniden düşünmek gerekecek. Açıklanan takvime uyabilmemiz için tedbirlerin her alanda sonuna kadar uygulanması lazım. Uygulanamazsa takvim yeniden belirlenir. Toplum, bulaşıcılığı fazla olan mutant virüslere artış oranında tedbirlerini sıkı tutarsa, bu veriler daha da iyiye gider. Bu arada aşılamada ilerlemiş olur. Toplumun belirli bir kesimi aşılanmış olursa tedbirlerle beraber tabi ki okulların da diğer işletmelerin de yavaş yavaş usulüne uygun bir şekilde açılması mümkün. Ama bu tamamen hem toplumun aşılanmasının tamamlanması ya da belirli bir düzeyin üzerine çıkması ve tedbirlerin gevşetilmeden hatta artırılarak devam etmesiyle mümkün" diye konuştu. 

'BATILI ÜLKELELER DE ARTIK İNAKTİF AŞIYA YÖNELDİ'

Çin'den getirilen ve Türkiye'de uygulanan inaktif aşının mutasyonlu virüse karşı daha avantajlı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gündüz, şöyle konuştu:

"Bu aşının mutant virüslere karşı daha avantajlı olduğu biliniyor. Artık diğer batılı ülkeler de bu inaktif aşıya doğru yönelmeye başladı. Dolayısıyla bu bizim için bir avantaj. Çünkü biz toplumumuzu inaktif aşı ile aşılıyoruz. Bu demektir ki toplum bağışıklık kazandığı takdirde bu mutant virüslere karşı da etkin olacağı yönünde bir öngörü var. Toplumumuzun hem tedbirlere sonuna kadar uyarak hem de aşılanmasıyla bahar aylarının sonuna doğru daha iyi bir noktaya geleceğimiz öngörüsünü oluşturuyor. Yaza da daha sağlıklı bir şekilde girebileceğimizi umuyorum. Bu virüs salgınının önüne ancak bu şekilde geçebiliriz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Inaktif AşıTürikyeMutasyonlu Virüs
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