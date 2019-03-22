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Türk Plastik Cerrahinin Çin'deki Başarısı

Ülkemizde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında başarılı çalışmalara imza atan Türk plastik cerrahlarının ünü ülke sınırlarını aştı.

Türk Plastik Cerrahinin Çin'deki Başarısı

Ülkemizde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında başarılı çalışmalara imza atan Türk plastik cerrahlarının ünü ülke sınırlarını aştı.

22 Mart 2019 Cuma 14:17
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Türk Plastik Cerrahinin Çin'deki Başarısı

HABER: ÖZLEM UÇAR

Geçtiğimiz günlerde Çin Halk Cumhuriyeti’nin en büyük kenti Shangai'de düzenlenen Uluslararası Plastik Cerrahi Kongresine  özel davetli olarak katılan Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zafer Atakan , yaklaşık  1500  Çinli doktora tecrübe ve bilgilerini aktarırken 3000 davetliye de konferans verdi. Çinli Plastik Cerrahlara uygulamalı eğitimde veren Dr. Zafer Atakan, yaptığı işlemlerle kendisine hayran bırakırken ülkemizin adını da  üst sıralara taşıdı. 

TÜRK DOKTORLAR ESTETİK CERRAHİDE DÜNYA MARKASI

Atakan  “Dünyada estetik operasyonlarda en üst sıralardayız. Türk hekimleri daha önceki yıllarda başka ülkelerden eğitim alırken şimdiler de yabancı hekimler bizlerden eğitim almak için ülkemize geliyorlar yada ülkelerine davet ediyorlar. Teknoloji devleri arasında yer alan Çin'de dahil olmak üzere dünyanın bir çok ülkesindeki doktorlar, Türk Plastik Cerrahlarını yakından takip edip tekniklerini uyguluyorlar. Dünyada estetik cerrahiyi artık Türk doktorlar belirlerken estetik cerrahide de dünya markası olduk' dedi. Türkiye olduğu kadar  Çin’de de haklı bir üne sahip olan Dr. Zafer Atakan her sene hem Türkiye’de hem de Çin’de doktorlara eğitim vermektedir. 

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Anahtar Kelimeler:
Türk Plastik Cerrahinin Çindeki BaşarısıPlastik Rekonstrüktif Ve Estetik CerrahiCerrahi Uzmanı Op. Dr. Zafer Atakan
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