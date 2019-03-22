Türk Plastik Cerrahinin Çin'deki Başarısı

HABER: ÖZLEM UÇAR

Geçtiğimiz günlerde Çin Halk Cumhuriyeti’nin en büyük kenti Shangai'de düzenlenen Uluslararası Plastik Cerrahi Kongresine özel davetli olarak katılan Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zafer Atakan , yaklaşık 1500 Çinli doktora tecrübe ve bilgilerini aktarırken 3000 davetliye de konferans verdi. Çinli Plastik Cerrahlara uygulamalı eğitimde veren Dr. Zafer Atakan, yaptığı işlemlerle kendisine hayran bırakırken ülkemizin adını da üst sıralara taşıdı.

TÜRK DOKTORLAR ESTETİK CERRAHİDE DÜNYA MARKASI

Atakan “Dünyada estetik operasyonlarda en üst sıralardayız. Türk hekimleri daha önceki yıllarda başka ülkelerden eğitim alırken şimdiler de yabancı hekimler bizlerden eğitim almak için ülkemize geliyorlar yada ülkelerine davet ediyorlar. Teknoloji devleri arasında yer alan Çin'de dahil olmak üzere dünyanın bir çok ülkesindeki doktorlar, Türk Plastik Cerrahlarını yakından takip edip tekniklerini uyguluyorlar. Dünyada estetik cerrahiyi artık Türk doktorlar belirlerken estetik cerrahide de dünya markası olduk' dedi. Türkiye olduğu kadar Çin’de de haklı bir üne sahip olan Dr. Zafer Atakan her sene hem Türkiye’de hem de Çin’de doktorlara eğitim vermektedir.

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