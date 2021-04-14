TUNA’DAN PANDEMİ DÖNEMİNDE RAMAZAN BESLENMESİ İPUÇLARI

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Diyetisyeni Begüm Tuna pandemi döneminde ramazan beslenmesi ile ilgili ipuçları verdi. Diyetisyen Tuna, Oruç tutarak dengeli beslenebilir, iftar sonrası bağışıklığınızı desteklemek adına C ve D vitamini desteklerinizi de alarak, hem oruç tutup hem de koronavirüsten korunmaya devam edebilirsiniz dedi.

Dengeli ve sağlıklı beslenmek, sağlıklı kalmanın temel kurallarından birisi olduğunu söyleyen Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Diyetisyeni Begüm Tuna, Ramazan sofralarında protein, yağ ve karbonhidrat açısından dengeyi sağlamaya, ayrıca tuz ve şeker kısıtlamasına giderek, mümkün olduğunca doğal vitamin deposu olan sebze ve meyvelerden tüketmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

RAMAZAN AYINDA NASIL BESLENMELİYİZ?

Ramazan ayı beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenleri açıklayan Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Diyetisyeni Begüm Tuna, “Öğün sayısının azalması, öğünler arasındaki saatlerin uzaması artan su ve mineral kayıpları metabolizmada değişiklikler meydana getirir. Yaklaşık 16 saatlik açlık sonrasında bir anda yoğun şekilde mideyi uyarmak başta sindirim sistemi olmak üzere vücutta pek çok sağlık sorununa neden olabilir. Bununla birlikte uzun süreli açlık öncesinde kişiyi gün içinde susuzluk ve/veya açlık hissinin yatıştırmasında yardımcı olacak olan sahura kalkılmaması yine kişinin gün içerisinde kan şekerinin düşmesine, açlık hissini daha yoğun yaşamasına, huzursuzluk, sinirlilik gibi bazı problemlere sebebiyet verecektir. Tüm bu sebeplerden dolayı kişilerin mutlaka sahur ve iftarı atlamamaları bu öğünlerde mümkün olduğunca dengeli beslemeleri önerilmektedir. Posa alımı da Ramazanda göz ardı edilmemelidir. Gerek sahur gerekse iftarda sebze ve meyve tüketilmelidir” şeklinde konuştu.

HANGİ BESİNLER DAHA TOK KALMAMIZI SAĞLAR?

Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Diyetisyeni Begüm Tuna, ramazan ayında tok tutan besinler ile ilgili de şunları söyledi; Tam buğday, çavdar ve kepek ekmeği gibi esmer ekmek çeşitleri kan şekerinin hızlı yükselmesini engeller ve tokluk hissini uzatır. Kişinin fiziksel özelliklerine göre tüketilen ekmek miktarı değişebilir.

Özellikle haşlanmış yumurta daha uzun süre tokluk hissi veren bir protein kaynağıdır. sahur da 1-2 adet haşlama yumurta tüketilebilir. Haşlama yumurta sevmeye bireyler ise 1 tatlı kaşığı yağ hazırlanmış omlet veya menemen tüketebilir. Beyaz peynir veya lor ile hazırlanmış omlet çeşitleri de tercih edilebilir.

Ceviz, badem ve fındık gibi yağlı tohumlar da uzuk süre doygunluk veren kuruyemişlerdir. Sahurda porsiyon ölçülerine dikkat edilerek tüketilebilir.

Süt ve yoğurt da tokluk verene besinler arasındadır. Sahur öğününde 1 bardak süt, 1 bardak ayran veya 1 kase yoğurt tüketilmesi kan şekerinin dengede kalmasında ve tokluk hissinin uzun sürmesinde etkili olur.

Kuru hurma, kuru incir ve kuru kayısı da tercih edilebilir. Ancak kalorinin yüksek olmaması için kuru meyve miktarlarına dikkat edilmelidir. Bu dönemde beslenme düzeni değiştiğinden kabızlık şikayetleri sık görülebilir. Sindirim sorunlarının engellenmesi için özellikle 2-3 adet kuru kayısı tüketilebilir. Kuru hurma da lif açısından zengindir ve uzun süre doygunluk hissi verir. Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Diyetisyeni Begüm Tuna ramazan ayına özel menü de hazırladı. Tuna’nın örnek menüsü şöyle;

Sahur:

2 adet kuru kayısı veya 1 adet kuru hurma

1 adet haşlanmış yumurta

1 dilim beyaz peynir veya 2 kaşık lor peyniri

Mevsim yeşillikleri (salata)

1 dilim tam buğday veya çavdar ekmeği

1 bardak süt veya 1 kase yoğurt

İftar:

1 adet kuru hurma veya 3 adet zeytin

1 kepçe çorba

5 DK BEKLE

1 dilim tam buğday ekmek

6 yemek kaşığı etli/kıymalı sebze veya bakliyat yemeği (susuz)

4 kaşık yoğurt veya 1 kâse cacık veya 1 bardak ayran

Zeytinyağı eklenmiş salata veya haşlama sebze

Gece Ara Öğünü: (22.00)

1 bardak süt/kefir/yoğurt

1 porsiyon meyve