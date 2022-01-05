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Tüm canlıların ortak geleceği için 'Tek Sağlık' çağrısı

Dünyanın öncü hayvan sağlığı şirketlerinden MSD Hayvan Sağlığı, yeni bir küresel girişim başlattığını duyurdu. “Tek Sağlık” yaklaşımı, artan dünya nüfusunun yarattığı sağlık, çevre ve gıda krizlerine karşı ancak insanların, hayvanların ve çevrenin sağlığına birlikte odaklanarak problemlere çözüm üretebileceğini ortaya koyuyor. Bu kapsamda hayata geçirilen projede, “Tüm Canlıların Sağlığı için Dışarı Çık” çağrısıyla, Maçka Demokrasi Parkı’ndaki çöpler gönüllüler tarafından toplandı ve hayvan sahipleri ve diğer park sakinlerine bilgilendirme çalışması yapıldı.

05 Ocak 2022 Çarşamba 15:15
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Tüm canlıların ortak geleceği için 'Tek Sağlık' çağrısı

Küresel salgın günlük yaşamı ve hayvanların bakım rutinini değiştirdi. Pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamaların ardından insanlar ve evcil hayvanları artık açık havada daha önce hiç olmadığı kadar çok vakit geçiriyor. Bunun sonucunda çevreyi temiz tutmak dünyanın geleceğinin yanı sıra insanların, hayvanların fiziksel ve ruhsal sağlığı için de son derece önemli hâle geldi. “Tüm Canlıların Sağlığı için Dışarı Çık” çağrısı bireylere, yaşadıkları yerlerde hayvanlar ve sahipleri arasında popüler olan parklar, yürüyüş yolları ya da sahiller gibi açık hava alanlarını temizleyerek Tek Sağlık anlayışına katkıda bulunmaya davet ediyor.

“TÜM CANLILARIN ORTAK GELECEĞİ İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ”

Tek Sağlık anlayışı ile girişilen çabaların dünya üzerinde yaşayan her canlının daha sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlayacağını ifade eden MSD Hayvan Sağlığı Genel Müdürü Burhan Hacı, “İnsanların, hayvanların ve çevrenin sağlığı birbirine bağlı ve birinin sağlığı risk altındayken, diğer canlıların sağlığı da risk altında olabilir. Bu tür yeni sağlık sorunları ile artan riskler ve savunmasızlığımız, MSD Hayvan Sağlığı olarak her canlının yararına insan, hayvan ve çevre sağlığına yönelik entegre bir yaklaşım olan Tek Sağlık anlayışına odaklanmamızı sağladı. Tek Sağlık; insanlar, hayvanlar ve çevremizin sağlık sorunlarını önleme, tespit etme ve bunlara yanıt vermeye dayalı disiplinlerarası iş birliğini önemseyen bir yaklaşım. Daha sağlıklı bir gelecek için doktorlar, veteriner hekimler, hemşireler, halk sağlığı uzmanları, epidemiyologlar, tarım işçileri, ekolojistler, vahşi yaşam uzmanları ve endüstrinin yanı sıra politika yapıcılar, topluluklar ve hatta evcil hayvan sahipleri arasında bir farkındalık ve iş birliği gerekiyor. Hiçbir kişi, kuruluş veya sektör bu sorunları tek başına çözemez. Her geçen gün büyüyen ortak sağlık sorunlarını belirlemek ve bunlara yanıt vermek kolektif bir çalışma gerektiriyor. MSD Hayvan Sağlığı olarak bu kolektif çalışmaya öncülük ederek tüm canlıların ortak geleceği ve sağlığı için çaba sarf ediyoruz” dedi.

“KÜRESEL BİR TEMİZLİK GİRİŞİMİ BAŞLATTIK”

Proje hakkında bilgi veren MSD Hayvan Sağlığı Evcil Hayvan İş Birimi Müdürü Cenk Tepe ise “İnsanların, hayvanların ve dünyamızın sağlığını, geleceğini tehdit eden çöplere karşı küresel bir temizlik girişimi başlattık. MSD Hayvan Sağlığı olarak tüm paydaşlarımızı sağlık için dışarı çıkmaya, bir adım daha atmaya ve çevremizi, Dünyamızı daha yaşanabilir kılmak için sorumluluk almaya davet ediyoruz. Bu davetin öncülüğünü yapmak adına da hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı birimlerinden çalışanlarımızın katılımıyla sahaya indik. Geleceğimiz için İstanbul’da hayvanlarımız ile vakit geçirmekten keyif aldığımız kamusal mekanlardan biri olan Maçka Parkı’nı temizledik. Pandemi süreci ile sağlıklı yaşamın ve hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımıza iyi gelen doğanın değerini çok daha iyi anladık. Bu değeri korumaya ve tüm canlıların sağlığı için çabalamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSD Hayvan SağlığıTek Sağlık
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