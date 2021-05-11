TÜLAY AKYILDIZ’DAN 12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL

Akyıldız, mesajında; "Yaptıkları fedakârlıklarıyla insanlara umut olan, özellikle son aylarda yaşadığımız Koronavirüsle (Kovit-19) salgınına karşı kahramanca mücadele eden hemşirelerimizin hepsinin günlerini tek tek tebrik ediyorum.

Sağlık, bireylerin zorunlu ve vazgeçilmez temel ihtiyaçlarına cevap veren en önemli meslek grubu içerisinde hemşirelerimiz yer almaktadır. Sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin bir rol oynayan ve mesleklerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren, “önce insan” diyerek topluma hizmeti ilke edinmiş, insan sağlığı için önemli, kutsal bir görevi ifa eden ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı kahramanca mücadele eden hemşirelerimizin, insan sağlığı için verdikleri bu onurlu hizmet, övgüye ve takdire şayandır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Koronavirüsle (Kovit-19) salgınını nedeniyle Özlem Annemin tedavisinde büyük emekleri olan Hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutlar, yaşadığımız bu zorlu süreçte emek, gayret ve özverili çalışmalarından dolayı doktorundan hemşiresine, ebesinden teknik personeline, idarecisinden işçisine tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, tüm insanlarımız için sağlık dolu bir gelecek temenni ederim."