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Trabzon’da 'pozitif' ve 'temaslı'lar kendini gizliyor

Trabzon Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar birim sorumlusu Dr. Muhammet Ali Yılmaz, koronavirüsle mücadelede en büyük sorunun pozitif ve temaslıların kendini gizlemesi olduğunu söyledi.

25 Mart 2021 Perşembe 14:12
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Trabzon’da 'pozitif' ve 'temaslı'lar kendini gizliyor

TRABZON - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında 13- 19 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin nüfusta görülen koronavirüs vaka sayısına göre, ‘çok yüksek riskli’ iller arasında bulunan Trabzon’da, cadde ve sokaklardaki kalabalıklar dikkat çekiyor. Trabzon’da alınan tedbirler, uygulanan sıkı denetim ve kontrollerle vaka sayılarında az da olsa düşüşler yaşansa da inişli ve çıkışlı haritasıyla dikkatleri üzerine çeken kentte vaka sayıları kontrol altına alınamıyor.

'EN BÜYÜK SIKINTI TEMASLILARIN KENDİNİ GİZLEMESİ’

Trabzon Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar birim sorumlusu Dr. Muhammet Ali Yılmaz koronavirüs belirtileri olmasına rağmen bölge insanının hastaneye gitmeyi reddettiğini, pozitif olduğu halde karantina kurallarına uyulmadığını ve temaslılarını gizlediğini belirtti. Dr. Yılmaz korona virüsle mücadelede en büyük engelin pozitif olan vakaların temaslılarını açıklamamasından kaynaklandığını söyleyerek, “Korona ile alakalı ilimiz genelinde yaptığımız mücadelede belli bir seviyeye ulaştık. Ancak arzu ettiğimiz rakama kadar gerileyemedik. Ama buna en büyük etken tespit ettiğimiz pozitif vakaların temaslılarını ortaya çıkarmakta yaşadığımız sıkıntılar. Bazı vatandaşlarımız temaslılarını iş ya da ekonomik nedenlerle saklamasıyla ilgili karşımıza çıkıyor. Bazı iş yerleri de iş gücü kaybını önlemek için bu tür davranışlar sergiliyor. Koronavirüsle mücadeledeki en büyük sıkıntı temaslıların kendini gizlemesi” dedi.

‘COVİD OLMAYI REDDETME İÇGÜDÜSÜ’

Koronavirüsle mücadelede erken teşhis ve tedavinin önemine vurgu yapan Dr. Yılmaz, “Korona olup da ısrarla olmadığını düşünenler de var. Bu hastalığı kimse kendine konduramıyor. Korona belirtileri gösterip kendini grip oldum diye teselli etmeye çalışanlar var. Bu duruma Covid olmayı reddetme içgüdüsü diyorum. Ya da ayıp bir hastalıkmış gibi gizliyorlar Covid olduklarını. Bu duygu ile vatandaşlarımız hareket ediyorlar. Ama Covid erken tedavi edildiği zaman çok daha hafif geçirilebilen bir hastalık. Erken tanı ve erken tedavi her zaman işe yarar. Önerimiz en ufak semptomlarda hastaneye başvurup gerekli tetkikleri yaptırsınlar” diye konuştu.

‘KURALLARA UYULURSA RİSKLİ OLMAKTAN ÇIKIYOR’

Alınan kurallara riayet edilmesi gerektiğini aktaran Yılmaz, “Covid hastalığını ayıp diye değerlendirmemek lazım. Eskiden grip oluyorduk. Şimdi yine grip gibi ama sadece bulaştığı insanların vücutlarını daha dirençsiz kılıp sistematik bozukluklara hazır hale getirip ölümlerle sonuçlanabiliyor. Kurallara her daim uymak lazım. Kurallara uyulduğu zaman kısıtlama getirilen lokantalar ve kafelerde açılacaktır. Kurallara uyulduğu taktirde her yer riskli olmaktan çıkıyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Trabzon Halk Sağlığı Bulaşıcı HastalıklarPozitifTemaslılar
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