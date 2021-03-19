Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1529
ALTIN
403.763
DOLAR
7.2325
STERLİN
10.0180
EURO
8.5999
Sözleşmeli personeller alınacak
Sözleşmeli personeller alınacak
Kadastro güncelleme işi danışmanlık hizmeti alınacak
Kadastro güncelleme işi danışmanlık...
Kahramanmaraş'ta 297 adet konut satışa sunuluyor
Kahramanmaraş'ta 297 adet konut...
SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı
SGK'dan ait İstanbul ve...
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tıp Fakültesindeki 20 yıllık laboratuvarlar yenilendi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde akademik ve bilimsel çalışmalar maksadıyla kullanılan Deney Hayvanları Yetiştirme ve Araştırma Birimi’nin laboratuvarları hayır severlerden gelen bağışlarla tamamen yenilendi.

19 Mart 2021 Cuma 17:03
10 Okunma
Tıp Fakültesindeki 20 yıllık laboratuvarlar yenilendi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - BUÜ Tıp Fakültesi’nde görev yapan akademisyenlerin bilimsel çalışmalar için kullandıkları Deney Hayvanları Yetiştirme ve Araştırma Birimi laboratuvarları, hayırsever iş adamı Bekir Akyıldız tarafından yapılan bağışlar sayesinde baştan sona yenilendi. İç tefrişatı değiştirilen ve modern cihazlara kavuşan merkez için açılış töreni düzenlendi. Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Cansev, işadamı Bekir Akyıldız ve oğlu Erdoğan Akyıldız, akademisyenler, asistanlar ile personel katıldı. Programda konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, göreve ilk geldikleri zaman merkezi ziyaret ettiklerini ve gördükleri manzaranın kendilerini hayli üzdüğünü dile getirdi. Buranın yenilenmesi için Tıp Fakültesi yönetimi ile bir arayış içerisine girdiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Sağ olsun Bekir Akyıldız Bey’in gayretleri ve bağışları ile böyle bir imkân doğdu. Bu laboratuvar Tıp Fakültemizin özellikle bilimsel araştırmaları noktasında klinik dışı araştırma yapacak akademisyenlerimiz için önemli bir imkân oluşturdu. Dolayısıyla bu laboratuvarların yenilenmesine müteakip ortaya çıkacak yayınlar ve bu yayınlara yapılacak atıflar sayesinde inşallah 2 yıl sonra biz bu yatırımların geri dönüşünü alacağız. Çok kaliteli akademisyenlerimizin olduğu bir fakülteye sahibiz. Bu fakültemize yapılan her bir hizmet, neticede Bursa ve Türkiye halkına bir hizmet olarak geri dönecektir. Dolayısıyla bu bağışlar toplumsal katkıyı da beraberinde getirmektedir” dedi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kayada Deney Hayvanları Yetiştirme ve Araştırma Birimi’nin 20 yıldır farklı nedenlerle yenilenemediğini açıkladı. İş adamı Bekir Akyıldız ile görüşmelerinde bu konuyu dile getirdiklerini aktaran Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya, “Kendisine ameliyathanenin durumunu aktardık. Buranın yenilenmesi için anlaştık. Bekir Bey, oğlu Erdoğan Akyıldız’ı gönderdi. Ameliyathanenin durumunu gördü. Yenilenmesi için çalışmalar başladık. Fakat sağ olsunlar, bununla yetinmeyip tüm katı donattılar. Bizim için mükemmel bir ivme oldu. Bağışlar, yeni bağışları da getirdi. Dolayısıyla tüm merkezimizi donatmış olduk. Bundan sonra merkezimizde ve laboratuvarlarımızda büyük bir çalışmanın başlayacağına inanıyoruz. Multidisipliner çalışmalar olacağına inanıyoruz. Tüm fakültelerimizde görev yapan akademisyenlerimizi buraya davet ediyoruz. Bizim 700’e yakın araştırma görevlimiz var. Onların da burada çok önemli çalışmalara imza atacaklarına inanıyoruz. Sayın Bekir Akyıldız’ın Bursa’ya ve fakültemize geçmişte de bağışları olmuştur. Genel Cerrahi Polikliniğimizi kendisi yaptırmıştır. En kaliteli ve en güzel polikliniklerimizden birisini yaptırmıştır. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizler de çalışmalarımızla inşallah bu hayırların karşılığını vereceğiz” diye konuştu. İş adamı Bekir Akyıldız ise Bursa Uludağ Üniversitesi’nin kalkınması ve gelişmesinde yaptığı bağışlarla katkı sunmuş olmaktan dolayı kendisini mutlu hissettiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Tıp Fakültesindeki 20 Yıllık Laboratuvarlar Yenilendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehrin göbeğindeki sağlık üssü hızla yükseliyor
Şehrin göbeğindeki sağlık üssü hızla yükseliyor
'Çocuklarda kalp hastalığı, yüksek rakım ve akraba evliliği nedeniyle daha sık görülüyor'
'Çocuklarda kalp hastalığı, yüksek rakım ve akraba evliliği nedeniyle daha sık görülüyor'
Pandeminin lokomotif hastanesinde hasta sayısı yüzde 51 arttı
Pandeminin lokomotif hastanesinde hasta sayısı yüzde 51 arttı
PANDEMİ SÜRECİNDE VÜCUT AĞRILARI, BEL VE BOYUN FITIĞI NEDEN ARTTI? 
PANDEMİ SÜRECİNDE VÜCUT AĞRILARI, BEL VE BOYUN FITIĞI NEDEN ARTTI? 
Dünyanın dört bir yanından cerrahlar Rhinoplasty School’a geliyor
Dünyanın dört bir yanından cerrahlar Rhinoplasty School’a geliyor
Prof. Dr. Yavuz: İstanbul'da üçüncü dalgaya girdik
Prof. Dr. Yavuz: İstanbul'da üçüncü dalgaya girdik
Prof. Dr. Şükran Köse: "CoronaVac çok etkili, herkes aşılansın"
Prof. Dr. Şükran Köse: "CoronaVac çok etkili, herkes aşılansın"
Can kaybı 29 bin 777'ye yükseldi
Can kaybı 29 bin 777'ye yükseldi
Özge Tezcan kardeşler arası iletişimi değerlendirdi
Özge Tezcan kardeşler arası iletişimi değerlendirdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma