Tıbbi Genetik Anabilim Dalı'na Kalite Onayı

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, UK NEQAS Konsorsiyomu üyesi olan Gen QA Genomic Quality Assesment Kurulu’ndan Herediter Kanser Paneli ve Kistik Fibroz moleküler testlerinde dış kaliteden geçerek belgelerini almaya hak kazandı.

Son gelişme hakkında açıklamada bulunan Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şebnem Özemri Sağ, moleküler genetik testlerin klinik tanıyı belirlemede çok önemli katkısı bulunduğunun altını çizdi. Bu testleri yapan moleküler genetik tanı laboratuvarlarının sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Doç. Dr. Şebnem Özemri Sağ, sağlık hizmetlerinde ve bunun önemli bir parçası olan tıbbi laboratuvarlarda uygulanması yaygınlaşan toplam kalite yönetimi ve kalite standartlarının moleküler ve genetik tanı laboratuvarlarında da kullanımının gerekli hale geldiğini belirtti. Moleküler testlerin klinik tanının neredeyse vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Sağ; “Bu nedenle verilen test sonuçlarında hata yapmamak ve güvenilir sonuçlar vermek moleküler genetik tanı laboratuvarlarının vazgeçilmez politikası olmalıdır. Bu bakış açısı ile çalışan Üniversitemiz politikası gereği Anabilim Dalı Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi olarak geçerliliği her yerde aynı olan test sonuçları verebilmek amacı ile bir takım kalite standartlarını yerine getirmek adına önemli bir adım attık ve bunun sonuçlarını almaya başladık” dedi. Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şehime G. Temel ise, yapılan girişimler sonucunda Tıbbı Genetik Anabilim Dalı’nın, UK NEQAS konsorsiyumu üyesi olan Gen QA Genomic Quality Assesment Kurulu’ndan Herediter Kanser Paneli ve Kistik Fibroz moleküler testlerinde dış kaliteden geçerek belgelerini almaya hak kazandığı bilgisini aktardı.