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Tekirdağ Sağlık Müdürü Kalkan: 'Omicron' hızlı yayılım gösteriyor

07 Ocak 2022 Cuma 15:02
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Tekirdağ Sağlık Müdürü Kalkan: 'Omicron' hızlı yayılım gösteriyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekerek, "Artan 'Omicron' tehdidine karşı bütün vatandaşlarımızı tekrar kalabalık ortamlarda yakın mesafe oturmalardan, uzun süre oturmalardan imtina etmeye şiddetle ve önemle çağrıda bulunmak istiyoruz çünkü 'Omicron' mutantı son derece hızlı yayılım göstermekte" dedi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre Covid-19 vaka tablosunda; Tekirdağ'ın 100 bin kişide 351,32 olan vaka sayısı 333'e düştü. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yer alan koronavirüs yoğunluk haritasında da kırmızı olan Tekirdağ, en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta yüzde 83,7 ile mavi iller arasında bulunuyor. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, nüfusun büyük bölümünü aşıladıklarını belirterek, "2021 yılında 770 bin PCR testi yaptık. Toplamda ise koronavirüs başladığından bugüne kadar da 1 milyon 50 bin test yaptık. Test sayılarımız böyle. 14 Ocak 2021'de Sinovac ile aşılanmaya başladık. 4 Şubat 2021 tarihinde de Biontech ile aşılanmaya başlandık fakat 29 Aralık 2021 itibarıyla Turkovac aşımızla yerli ve milli aşımızla aşılanıyoruz. Vatandaşların özellikle kendi aşımıza son derece sempatik bir yaklaşımı bulunmakta. Şu ana kadar Şehir Hastanesi'nde 1000'e yakın aşılanma gerçekleşmiş durumda. Biz özellikle bir doz aşılamadaki 92,4 oranında olduğumuzu, 2 doz aşılanma oranımızın da yüzde 82,5 olduğunu ve hatırlatma dozlarıyla ve 4'üncü dozda da eğer rakamsal karşılıklarını verecek olursam toplamda 1 milyon 950 bin toplam aşı yapmışız bugüne kadar hemşehrilerimize. Bunların 890 bin küsuru bir doz aşılanmış, 2 doz aşılanmada 762 bin sayısına ulaşmışız, 3'üncü dozda da 299 bindeyiz. Artan ‘Omicron’ tehdidine karşı da bütün vatandaşlarımızı tekrar kalabalık ortamlarda yakın mesafe oturmalardan, uzun süre oturmalardan imtina etmeye şiddetle ve önemle çağrıda bulunmak istiyoruz çünkü bu ‘Omicron’ mutantı son derece hızlı bir yayılım göstermekte. Bu tedbirlerle ve yaklaşan kış ayı itibarıyla genel sağlık tedbirlerine başvurmamız halinde inşallah baharda çok daha iyi ve güzel günlerin bizi beklediğini müjdelemek istiyoruz" diye konuştu.

'AZ YOĞUN BAKIM YATIŞI GÖZLEMLEMEKTEYİZ'

Sağlık Müdürü Kalkan, yoğun bakımlarda aşırı yoğunluğun olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Tekirdağ'da son durum, daha önce de zaman zaman hep ifade ettiğimiz üzere bir önceki ve daha önceki dalgalarda geometrik bir hızla bir artış izliyorduk ama aritmetik bir hızla zaman zaman yükselen, ara ara biraz daha inip bir plato oluşturan bir eğri gözlüyoruz. Çok yüksek sayıda kabaran bir artış gözlememekle birlikte gene de beklentilerimizin bir miktar üzerinde gittiğimizi söyleyebiliriz. Bu sebeple tedbirlere tekrar, ilk kez bu vakayla yeniden karşılaşıyormuşuz gibi kendimizi ve sevdiklerimizi apansız elimizden alıp götürebilecek çok hain bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu da unutmamayı tekrar hatırlatmak istiyoruz. Yoğun bakımlarda da yatak sayılarımız başından itibaren hep kontrollü bir şekilde tedbirlerimizle doğru orantılı olarak, hastalarımıza cevap verebilecek bir yeterliliktedir. Bir tek olumlu olarak şunu söyleyebiliriz, genç kardeşlerimizin aşılanmaya özellikle Turkovac aşımızla da buluştuktan sonra aşılanmaya gösterdikleri ilgi ve alaka ile paralel olarak da daha az bir yoğun bakım yatışı gözlemlemekteyiz. Yatak sıkıntımız bulunmamaktadır ancak bununla beraber her zaman tedbirlere karşı gevşeme gösterdiğimizde de biz sağlıkçıların artan bir yük ile karşılaşması kaçınılmaz olmaktadır. Bu sebeple sağlık çalışanlarının bu kadar yoğun eforlarına, tedbirlere gösterdikleri riayetle aşılanmaya gösterdikleri ilgiyle bir jest yapmalarını bekliyorum."  

'MASKE DEĞİŞİMİ TEHLİKELİ'

Özellikle okullarda öğrencilerin desenli ve figürlü maske nedeniyle değişim yaptığını anlatan Sağlık Müdürü Kalkan, bunun çok tehlikeli olduğunu söyledi. Kalkan, "Çocuklarımız bizim canlarımız, onlar gözbebeklerimiz. Onlar da birbirlerini çok seviyorlar. Zaman zaman maskelerini birbirleriyle paylaşıyorlar, desenli maskeler kullanıyorlar. Biz bu sebeple ailelerimizi standart maskeler kullanma konusunda uyarmak istiyoruz. Çocuklarımızı da uyarmalarını bekliyoruz. Maske değişimleri yapmamalarını ve mümkün mertebe de gün boyu maskelerini çıkarmadan, kendi başlarına oldukları zaman, yüz temizliği yapacakları zaman maskelerini çıkarmalarını, ama onun dışında okul süresince maskesiz dolaşmamalarını, ailelerin de çocuklarına sık sık hatırlatmalarını ve elbette öğretmenlerimizin de eğitim camiamızın da bu konuda hassasiyetle durmalarını hem hatırlatıyoruz hem de çabalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 07.01.2022 15:10
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Sağlık Müdürü KalkanOmicron
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