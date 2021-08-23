Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1458.55
ALTIN
487.46
DOLAR
8.4676
STERLİN
11.5890
EURO
9.9378
DSİ'den personel alımı
DSİ'den personel alımı
Didim’de polyester motoryat tekne satılacak
Didim’de polyester motoryat tekne...
Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 29...
Kahramanmaraş’ta 3 dönüm arsa satılacak
Kahramanmaraş’ta 3 dönüm arsa...
Spor tesisi kiraya verilecektir
Spor tesisi kiraya verilecektir
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tekirdağ'da koronavirüsten ölenlerin yüzde 88'i aşı olmayanlar 

TEKİRDAĞ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, yoğun bakım ünitesinde yatan koronavirüs hastalarının yüzde 73'ünü hiç aşı olmayan kişilerin oluşturduğunu belirterek, "Maalesef vefatlarımızda da istatistiklerimizde yüzde 88 oranında hiç aşılanmamış gruptan ölümler görüyoruz. Dolayısıyla tekrar tekrar imkan varken, ülkemiz Sağlık Bakanlığı bu kadar bu imkanı bizim ayaklarımıza getirip vatandaşlarımızın hizmetine sunduğu halde bundan imtina edilmesin, kaçılmasın ve aşılarımızı olalım" dedi.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:32
9 Okunma
Tekirdağ'da koronavirüsten ölenlerin yüzde 88'i aşı olmayanlar 

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs risk haritasında koronavirüs vaka sayısının 100 bin kişide 84,82 olarak açıklandığı Tekirdağ'da, en az bir doz aşı olanların oranı, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,5'ine ulaştı. Tekirdağ, aşılama oranının en yüksek olduğu 8'inci il oldu.

Koronavirüsten ölenlerin yüzde 88’inin hiç aşılanmamış olanlardan oluştuğunu belirten İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 73'ünü hiç aşılanmamış bir grup oluşturuyor. Maalesef vefatlarımızda da istatistiklerimizde yüzde 88 oranında hiç aşılanmamış gruptan ölümler görüyoruz" dedi.

Aşı ikna timlerinin de her gün yüzlerce kişiyi arayarak ikna ettiklerini belirten Kalkan, "Tekirdağ'da ilimizin yüzde 81'ini aşılamış durumdayız. Bu aşılamadaki yüksekliğe paralel olarak bir ters orantı gözlemliyoruz. Yani vaka sayılarımız düşüyor, yoğun bakım ve servis hasta yatanlarımız da düşüyor. Aşılama ile yoğun bakım ve servis yatışları arasında gerçekten bir ters orantı var. İlimizde Türkiye'deki yükselişe de paralel göreceli az sayıda bir vaka artışı olsa da bunun aşılanmış nüfus üzerinden hastane servis yatışı ve yoğun bakım yatışı olarak karşımıza çıkmadığını görüyoruz. Bu bizi mutlu ediyor ve bütün vatandaşlarımızı tekrar aşı gibi basit bir tedbirle korunabilecek, yoğun bakıma yatılmayacak, servislerde kalınmayacak, sevdikleriyle beraber hoş bir vakit geçirme lüksünden kendilerini neden mahrum ederler biz bunu anlayamıyoruz. Aşılamaya davet ediyoruz. Aşı çalışanlarımızla, sağlık çalışanlarımızla her noktada stantlar kuruyoruz ve aşılama yapıyoruz" dedi.

‘EN ÇOK TAZE BİR NEFESİ ÖZLEDİM DİYORLAR’

Tekirdağ'da OSB'ler, AVM'ler, insanların yoğun olduğu her yerde aşılama stantları kurduklarını söyleyen Ali Cengiz Kalkan, sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile aşılamayı sürdürdüklerini kaydetti. En iyiyi yapmak için seferber olduklarını ifade eden Kalkan, "Yoğun bakım süreçlerinde sohbet ettiğimiz hastalarımızın pişmanlıklarını aşılanmayan insanların yaşamamalarını arzu ediyoruz. Bütün arzumuz bu. Tüm kurumlarımızla, kuruluşlarımızla hakikaten iyi bir iş birliği sergileniyor ilimizde. OSB yöneticilerimizle, fabrika yöneticilerimizle sağlık çalışanlarımız eşgüdüm içerisinde işgücü kaybını da önleyerek bir aşılama gerçekleştiriyorlar. Bunların da işçi sayımızın yoğun olduğu bir bölge olmamız itibariyle olumlu yansımalarını gözlemliyoruz. Şunu da söyleyeyim, yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 73'ünü hiç aşılanmamış bir grup oluşturuyor. Maalesef vefatlarımızda da bizim istatistiklerimizde yüzde 88 oranında hiç aşılanmamış gruptan ölümler görüyoruz. Dolayısıyla tekrar tekrar imkan varken, ülkemiz Sağlık Bakanlığı bu kadar bu imkanı bizim ayaklarımıza getirip vatandaşlarımızın hizmetine sunduğu halde bundan imtina edilmesin, kaçılmasın ve aşılarımızı olalım. Yoğun bakımdaki hastalarımız şunu da ifade ediyorlar. 'En çok neyi özlediniz' diyoruz. 'En çok ciğerlerimin taze bir nefes solumasını özledim' diyorlar. Biz hem kendilerini hem sevdiklerini bu güzel duygudan mahrum etmemeleri için aşılamaya davetimizi tekrarlamak istiyoruz" diye konuştu. 

VATANDAŞLARI AŞIYA İKNA EDİYORLAR

Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde aşı ikna biriminde görevli ebe Melike Özsarı, her gün yüzlerce insana telefonla ulaşarak, aşı olmaya ikna ettiklerini söyledi. Bir kişinin aşı olmaktan korktuğunu belirten Özsarı, "Biz de buna karşı sevdiklerini ve kendisini koruduğunu belirttik aşının. Sevdiklerini korumak için çevresindeki arkadaşlarını koruması için aşı yaptırmayı kabul etti. Bizin onu aradığımızı için çok teşekkür ederek çok mutlu olduğunu söyledi. Günde 200 yakın vatandaşımızla görüşüyoruz. Onlar bu uygulamadan çok mutlu olduğunu belirtiyorlar. Olumlu dönüşler alıyoruz. Aşı olmayı sevdikleri için kabul ediyorlar. Yan etkilerini soruyorlar, biz de aşının getirebileceği yan etkilerinin yanı sıra olumlu etkilerini de atlatınca onları koruduklarını söyleyince ikna oluyorlar" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağKoronavirüsCovid19AşıVakaHasta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca'dan sağlıkta şiddete tepki
Bakan Koca'dan sağlıkta şiddete tepki
İzmir nüfusunun yüzde 80'i en az bir doz aşılandı
İzmir nüfusunun yüzde 80'i en az bir doz aşılandı
Yoğun bakıma yatış sıralaması nasıl?
Yoğun bakıma yatış sıralaması nasıl?
Akova:  İki doz aşılıların ağır hastalık geçirmesi, aşılanmanın üzerinden çok zaman geçmesiyle ilgili
Akova:  İki doz aşılıların ağır hastalık geçirmesi, aşılanmanın üzerinden çok zaman geçmesiyle ilgili
​​​​​​​Kalabalık etkinlikler ve toplu ulaşımda PCR zorunluluğu
​​​​​​​Kalabalık etkinlikler ve toplu ulaşımda PCR zorunluluğu
'Aşı karşıtları, argümanları çürüdükçe saldırganlaşıyor'
'Aşı karşıtları, argümanları çürüdükçe saldırganlaşıyor'
'Pandemide hareket azaldı karaciğer yağlandı'
'Pandemide hareket azaldı karaciğer yağlandı'
Yerli aşı mı Çin aşısı mı daha etkili?
Yerli aşı mı Çin aşısı mı daha etkili?
Yürüme mesafeniz giderek azalıyorsa dikkat!
Yürüme mesafeniz giderek azalıyorsa dikkat!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma