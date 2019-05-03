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TEİS Başkanı Saydan'dan 'aşı' uyarısı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "Çocuklarına aşı yaptırmayan aileler, ülkemizdeki tüm çocuklarımızı riske atmış oluyorlar. Aşılama yapılmadığı takdirde artık ülkemizde görülmeyen hastalıklar tekrar ortaya çıkar" dedi.

TEİS Başkanı Saydan'dan 'aşı' uyarısı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "Çocuklarına aşı yaptırmayan aileler, ülkemizdeki tüm çocuklarımızı riske atmış oluyorlar. Aşılama yapılmadığı takdirde artık ülkemizde görülmeyen hastalıklar tekrar ortaya çıkar" dedi.

03 Mayıs 2019 Cuma 12:31
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TEİS Başkanı Saydan'dan 'aşı' uyarısı

ANKARA, (DHA)

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, yaptığı yazılı açıklamasında, son yıllarda Türkiye'nin aldığı göçmen sayısının çok arttığını ve bunun aşılanmanın önemini bir kez daha gündeme getirdiğini söyledi. Türkiye'de nüfusu 3,5 milyonu geçen Suriyeli sığınmacı bulunduğunu kaydeden Saydan, bunun 1 milyon 300'ünün 0-14 yaş arası çocukların oluşturduğunu kaydetti.

'AŞILAMANIN HEDEFİ SAĞLIKLI TOPLUM OLMAK'

Nurten Saydan, salgın hastalıkların artıyor olmasının, çocukların aşılanmasında hukuki ve vicdani mesuliyetin ailenin inisiyatifinde olmaması gerektiğini gösterdiğini söyleyerek, şunları söyledi: "Çocukların yüksek yararı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları bilgilerince esas alınır ve bu yüksek yarar bilinçsiz bir ailenin insafına bırakılamaz. Çocuklarına aşı yaptırmayan aileler, ülkemizdeki tüm çocuklarımızı riske atmış oluyorlar. Aşılama yapılmadığı takdirde artık ülkemizde görülmeyen hastalıklar tekrar ortaya çıkar. Şu anda kontrol altına alınmış hastalıklarla ilgili salgınlar yaşanır, daha fazla çocuk hasta olur ve daha fazla çocuk ve bebek ölümü yaşanır. Aşılama yalnızca çocukları korumaz, çocukların torunlarını ve birkaç kuşak sonrasını da korur. Aşılanmanın bir hedefi kendimizi korumaksa diğer önemli hedefi de etrafımızdaki insanları koruyarak 'toplumun bağışıklık sistemini' sağlamak ve sağlıklı toplum olmaktır."

Saydan, Türkiye'de son dönemde kızamık nedeniyle ölüm kaydı bulunmadığını, ancak çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden ailelerinin sayısının arttığını söyleyerek, "Bir ülkede meydana gelen birkaç vaka, aşı koruması olmadan kısa sürede on binleri bulabilir" dedi. Saydan, sendika olarak Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü kurallara vatandaşların uymasını istedi.

DHA

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TEİSBaşkanSaydanAşıUyarıönce Vatan
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